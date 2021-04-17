أنجح وأسرع طريقة لعمل مخلل الخيار المقرمش بكل أسراره في أقل وقت

يعتبر مخلل الخيار من المقبلات اللذيذة علي السفرة المصرية، حيث يفضل تناول المخللات مع الوجبات وخاصة وجبة الإفطار وذلك لأنه يضفي مذاق رائع للطعام، كما أنه يستخدم مع السندويتشات كالفلافل والشاورما ويعد من الأطباق الجانبية الشهيرة.

أنجح وأسرع طريقة لعمل مخلل الخيار المقرمش

لا يخلو أي منزل من أنواع مختلفة من المخللات حيث تعتبر من المقبلات الفاتحة للشهية، كما أن شكلها يكون رائع ولا تحتاج إلي وقت كثير في تحضيرها ومكوناتها تتوافر في كل بيت وغير مكلفة تماماً.

لذا في هذا المقال سوف أقدم لكي طريقة عمل مخلل الخيار بطريقة شهية وناجحة جداً علي سفرتك بجانب الأطباق الرئيسية

كيلو من الخيار صغير الحجم.

4 فصوص ثوم.

3 ملاعق كبيرة خل أبيض.

ملح طعام خشن.

ملعقة كبيرة سكر.

ماء نظيف ( 4 أكواب).

برطمان زجاج معقم.

طبق صغير حسب حجم البرطمان.

خطوات تخليل الخيار المقرمش

مكونات مخلل الخيار المقرمش

نقوم أولاً بتعقيم البرطمان الزجاج عن طريق غسله بماء ساخن ويترك حتي يجف تماماً، ثم نغسل الخيار جيداً ونثقبه ثقب صغير ونرصه في البرطمان واقف وبين الخيار نضع فصوص الثوم.

نقوم بتحضير محلول الملح وهو عبارة عن ماء نظيف سبق غليانه ونتركه حتي يبرد، ثم نضيف له 4 ملاعق كبيرة ملح خشن وملعقة كبيرة سكر.

نقلب المكونات داخل محلول الماء حتي ذوبان الملح والسكر تماماً، وبعد ذلك نضيف المحلول فوق الخيار ولكن ليس لآخر البرطمان نترك مساحة للخل.

نقوم بوضع الخل ثم الطبق الصغير ونغلق البرطمان، ثم نحرك ونقلب البرطمان حتي يندمج الخل مع الماء والملح وذلك لتفريغ الهواء بين الخيار.

نترك البرطمان مقلوب لمدة 4 أو 5 ساعات ثم أعيده بالشكل الطبيعي، نقوم بوضعه داخل المطبخ في مكان مظلم بعيد عن الضوء وحرارة الشمس المباشرة.

بعد مرور 10 أيام سوف نجد مخلل الخيار أصبح جاهزاً للأكل، وأيضاً مقر مش ولذيذ جداً وكذلك نسبة الحموضة تضفي عليه طعم رائع وشهي وبالهناء والشفاء.

يجب تعقيم البرطمان قبل وضع المخلل بداخله، وذلك لقتل البكتيريا والتخلص من أي شوائب.

لابد أن يكون الخيار صغير الحجم لضمان التسوية سريعاً.

أن يكون الملح المستخدم ملح خشن وليس ناعم.

نضع الخل حسب الرغبة في درجة الحموضة المطلوبة.

نصائح وأسرار عند تخليل الخيار المقرمشأسرع طريقة لعمل الخيار المخلل

الخيار المخلل من أشهى أنواع المخللات على مائد الطعام خاصة فى فصل رمضان وقد يلجا العديد إلى شراءه من الأسواق ولكن اليوم سنقدم لكى أسرع طريقة لعمل الخيار المخلل وبطعم أفضل من الجاهز.

كيلو خيار متوسط الحجم.

رأس ثوم صغيرة.

ثلاثة ملاعق ملح.

ورق لورا.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الحصى.

كوب كبير من خل التفاح.

يتم غسل الخيار جيدا والتأكد من عدم وجود أي أجزاء فاسدة به. يتم تقطع قطعة صغيرة من الأطراف وعمل ثقوب بالخيار فى المنتصف. نقوم بهرس فصوص الثوم جيدا. نقوم بغلي خل التفاح مع كوب ماء مملح حتي الغليان. نضيف الثوم المفروم والفلفل الأسود وورق اللورا إلى الماء المغلي ونتركه حتى يبرد. نقوم بوضع الخيار فى برطمان ونصب عليه الخليط السابق ونضع كيس فوقه لمنع تسرب الهواء. بعد مضى ثلاثة أيام نقوم بفتح البرطمان ويتم تقليبه. فى اليوم الرابع يمكنك تناول الخيار المخلل وللاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة يتم وضعه بالثلاجة.

المكونات اللازمة لعمل الخيار المخلل فى أسرع وقتطريقة التحضير