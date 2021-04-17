حشرة البق وكيفية التخلص منها يدوياً بمكونات من المنزل بدون استخدام مبيدات حشرات ضارة

حشرة البق وكيفية التخلص منها تعد من أكثر المشاكل التي تؤرق العائلة وخاصة ربة المنزل الذي يقع عليها عبء تنظيف المنزل من الحشرات الضارة خاصة عند ظهور حشرة البق التي تهاجم البشر من خلال وجودها في الفراش فتفكر في طرق التخلص من حشرة البق وتبدأ رحلة البحث عن حشرة البق وكيفيه التخلص منها بشتى الطرق المختلفة علي محركات البحث أو شراء المبيدات الحشرية الضارة للصحة باهظة الثمن أو استخدام الطريقة اليدوية الغير مكلفة.

ماهي حشرة البق وكيفية التخلص منها

للتخلص من هذه الحشرة الضارة لابد أن نعلم بعض الأشياء عن تلك الحشرة وعلامات وجودها في المنزل ومن أين تأتي حشرة البق بق الفراش هو الاسم المعروف لتلك الحشرة بالغة العربية أما بالإنجليزية تسمى bed bug تتغدي على الدم من الحيوانات والإنسان وتوجد في جميع يلاد العالم، وتكثر في الأماكن الراطبة والمظلمة ،وتعيش في شقوق الجدران وفي الفراش وتحت السجاد وعلى الأرضيات، ويمكن أن تعيش في هذه الأماكن وتتكاثر وتتغذى على الدماء الحارة كل10 أيام ويمكنها أن تعيش لمدة تزيد عن ستة شهور وتمتد لتصل إلى سنة دون تناول غذائها من خلال مهاجمة فريستها ، وتضع انثي حشرة البق بيضها ليفقس كل اربع أسابيع وتنتج ما يقرب من550 بيضة سنوياً لذلك يجب عمل ما يلزم للقضاء على حشرة البق وكيفية التخلص منها بسرعة حتى لا يصعب القضاء عليها نهائيا.



أضرار حشرة البق على الإنسان

حشرة البق تقوم بلدغ الإنسان أو الحيوان دون أن يشعر أثناء الجلوس أو وهو نائم بعد أن تطلق مادة كيميائية تخدر منطقة الإصابة وتسبب حكة مؤلمة وهرش مع ظهور طفح جلدي أحمر اللون يصل إلى حد التهاب الجلد تسبب حشرة البق الأرق وقلة النوم والتوتر لأنها تبدأ هجومها على فريستها منتصف الليل وحتى مطلع الفجر



طرق علاج التهاب الجلد من أثر لدغ حشرة البق

يمكن علاج لدغات حشرة البق التي تسبب التهابات جلدية الشديدة عن طريق الكشف عليها وتأكد من أنها لدغة بق عن طريق استخدام بعض المراهم المهدئة للحكة التي يصفها الطبيب مثل “مرهم الكورتيكوستيرويد الموضعي”،وللكشف عن نوع لدغ حشرة البق هناك أدلة يجب البحث عنها للتأكد من وجود حشرة البق وكيفية التخلص منها:



أدلة وعلامات توضح وجود حشرة البق المنزلي

ملاحظة وجود لدغ على الجلد منتفخ وبتدقيق النظر على مكان الإصابة نجد خرم صغير جداً ناتج عن عض حشرة الفراش حيث أنها تقوم أولا بالعض ثم البحث عن وعاء أو شريان دموي تمتص منه غذائها .

وجود بيض صغير جداً بين الشقوق والخشب القديم وداخل المراتب والمخدات

تتخلص حشرة البق من جلدها خلال طور النمو تاركة فضلات على الفراش وبقع من الدم يمكن ملاحظة وجودها على المفروشات

كل هذه العلامات تأكد لكم وجود حشرة البق المنزلي لذلك سنوضح لكل من يبحث عن حشرة البق وكيفية التخلص منها طرق منزلية غير مكلفة من خلال موقع “ثقفني”والإجابة عن هذا السؤال وأليكم الطريقة بالتفصيل:

الطريقة اليدوية للتخلص من حشرة البق

هذه الطريقة تستلزم بعض الأدوات المتوفرة في المنزل مثل

شنط بلاستيك نقوم بجمع كل المفارش والأغطية بداخلها وقفلها بإحكام وغسلها بالماء الساخن والصابون للقضاء على أي أثر للحشرة

مصباح صغير لكشف عن أماكن وجود حشرة البق والبيض الصغير وفضلاتها.

شريط شفاف لاصق.

ماء ساخن وقطعة من القطن أو القماش بيضاء.

كارت فيرا منتهي الصلاحية أو بطاقة قديمة.

جردل بلاستيك وممسحة من القماش.

الطريقة

بعد التأكد من وجود البق يتم نزع جميع المفروشات، والأغطية ووضعها في أكياس أو شنط بلاستيك، وتغلق جيدا ويتم تنظيفها بالماء الساخن حيث أن حشرة البق تموت إذا تعرضت لدرجة حرارة مرتفعة شديدة.

نحضر البطارية أو المصباح ويتم تمريرها علي الأماكن التي يختبأ بها “حشرة الفراش المنزلي” ثم لصق شريط اللصق الشفاف على الأسطح وبين فتحات الخشب ،ثم نقوم باستخدام قطعة قطن أو قماش نظيفة مغموسة في الماء الساخن والصابون للقضاء علي حشرة البق.

بعد فحص جميع الحوائط والأثاث الخشبي يتم نقلهم إلى مكان خالي من حشرة البق ثم نقوم ب استخدام المكانس الكهربائية لشفط الحشرة ومسح الأرضيات والحوائط وتنظيفها بالماء والديتول أو الخل.