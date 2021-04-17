الفراخ المشوية حضريها بالتتبيلة السرية زي المحلات الجاهزة

الفراخ المشوية حضريها بالتتبيلة السرية زي المحلات، تعتبر الفراخ المشوية من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثيرين فتتسم بمذاق جيد ومختلف، فقد يتم تحضير الفراخ المشوية بطريقة سهلة وسريعة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الفراخ المشوية في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم هذه الطريقة. مكونات تحضير الفراخ المشوية: مكونات تحضير الفراخ المشوية: ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل لأسود.

نصف ملعقة من ورق اللورا المطحون.

ربع ملعقة من الحبهان.

عصير ليمونة.

ربع ملعقة من جوزة الطيب ويتم بشرها.

بصلة حجمها متوسط.

حبة من الفلفل الرومي المفروم.

ملعقتين من الزيت النباتي. مكونات تتبيل الفراخ المشوية الحارة: بصل.

طماطم مبشورة.

ملخ.

فلفل أسود.

عصير ليمون.

زيت.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة من القرنفل.

نصف ملعقة من البابريكا.

ربع كأس من الزبدة.

شطة حارة.

خمسة فصوص من الثوم.

ملعقة من المايونيز.

ملعقة صلصة باربكيو.

ملعقتان صويا صوص. تتبيلة الفراخ المشوية بالصلصة: رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

بابريكا.

أربعة ملاعق كبيرة من الكاتشاب.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة من البهارات المشكلة.

فصان من الثوم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير خلطة الفراخ المشوية: بعد ما يتم اختيار مكونات التتبيلة المفضلة يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض في إناء عميق أو ضرب المكونات في الخلاط. يتم حشو الفراخ بالتببيلة من الداخل ودهنها من الداخل. يتم ترك الدجاج مع التتبيلة لمدة ساعتين. يتم إخراجها من الثلاجة ويتم ربط أرجل الدجاج مع بعضهم. يتم وضع الدجاج في صينية الفرن مع الدجاج وبعد ذلك يتم فتح الفرن على نار متوسطة وتركها لحين أن تنضج الفراخ. من الممكن أن يتم إضافة الخضروات مع الفراخ كالبطاطس والجزر. مكونات تتبيل الفراخ المشوية الحارة:تتبيلة الفراخ المشوية بالصلصة:طريقة تحضير خلطة الفراخ المشوية: الوسوم

الفراخ المشوية حضريها بالتتبيلة السرية زي المحلات، تعتبر الفراخ المشوية من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثيرين فتتسم بمذاق جيد ومختلف، فقد يتم تحضير الفراخ المشوية بطريقة سهلة وسريعة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الفراخ المشوية في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم هذه الطريقة. مكونات تحضير الفراخ المشوية: مكونات تحضير الفراخ المشوية: ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل لأسود.

نصف ملعقة من ورق اللورا المطحون.

ربع ملعقة من الحبهان.

عصير ليمونة.

ربع ملعقة من جوزة الطيب ويتم بشرها.

بصلة حجمها متوسط.

حبة من الفلفل الرومي المفروم.

ملعقتين من الزيت النباتي. مكونات تتبيل الفراخ المشوية الحارة: بصل.

طماطم مبشورة.

ملخ.

فلفل أسود.

عصير ليمون.

زيت.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة من القرنفل.

نصف ملعقة من البابريكا.

ربع كأس من الزبدة.

شطة حارة.

خمسة فصوص من الثوم.

ملعقة من المايونيز.

ملعقة صلصة باربكيو.

ملعقتان صويا صوص. تتبيلة الفراخ المشوية بالصلصة: رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

بابريكا.

أربعة ملاعق كبيرة من الكاتشاب.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة من البهارات المشكلة.

فصان من الثوم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير خلطة الفراخ المشوية: بعد ما يتم اختيار مكونات التتبيلة المفضلة يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض في إناء عميق أو ضرب المكونات في الخلاط. يتم حشو الفراخ بالتببيلة من الداخل ودهنها من الداخل. يتم ترك الدجاج مع التتبيلة لمدة ساعتين. يتم إخراجها من الثلاجة ويتم ربط أرجل الدجاج مع بعضهم. يتم وضع الدجاج في صينية الفرن مع الدجاج وبعد ذلك يتم فتح الفرن على نار متوسطة وتركها لحين أن تنضج الفراخ. من الممكن أن يتم إضافة الخضروات مع الفراخ كالبطاطس والجزر. مكونات تتبيل الفراخ المشوية الحارة:تتبيلة الفراخ المشوية بالصلصة:طريقة تحضير خلطة الفراخ المشوية:

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