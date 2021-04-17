طريقة عمل بلح الشام المقرمش بكل سهولة وبألذ الوصفات أحلى من المحلات وبأقل تكلفة

بلح الشام المقرمش ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. ويرجع أصل بلح الشام إلى بلاد الشام، ولذلك سمي باسمه، ومنه انتقل إلى كافة أنحاء الوطن العربي، وأصبح تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العربي. كما أنه يشبه البلح، لذلك أطلق عليه بلح الشام. وهو من الحلويات المفضلة في شهر رمضان الكريم، فلا يخلو من مائدة، مما يلجأ الجميع إلى شرائه من المحلات باستمرار، وكنافة رمضان، وقطايف بالقشطة أيضا، مما يكلف شرائهم أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل بلح الشام ليمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم. ويتميز بلح الشام بمذاقه اللذيذ والخاص والمميز والمقرمش، وبشكله الخرافة. كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، كما أنه غير مكلف أيضا. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير بلح الشام لكي تحضره لأفراد أسرتها بدلا من شرائه من الخارج، ولضمان جودته ونظافته، وللاستمتاع بمذاقه الطيب والجميل. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بلح الشام المقرمش وطريقة تحضيره بكل سهولة وبأشهى الوصفات وأحلى من المحلات.

مكونات بلح الشام المقرمش

يتكون بلح الشام المقرمش من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب ونصف ماء.

2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب ونصف دقيق.

3 ملعقة كبيرة سميد ناعم.

3 ملعقة كبيرة نشا.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

زيت للقلي.

مقادير الشربات

2 كوب سكر.

كوب ماء.

عصير ليمونة.

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز (اختياري).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها الماء والزبدة والسكر وعندما يبدأ الخليط يغلي نضيف الدقيق ونقلب جيدا حتى نحصل على عجينة.

نضيف السميد الناعم والنشا ونقلب جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة.

نرفع الحلة من على النار، ونترك العجينة تبرد.

عندما تبرد العجينة نضعها في العجانة ونضيف إليها الفانيليا والبيض بالتدريج ونخلطهم جيدا (ومن الممكن استخدام مضرب كهربائي أو باليد أو ملعقة خشب).

نضع العجينة في قمع على شكل نجمة.

نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت، ثم نقوم بتشكيل بلح الشام في المقلاة بالضغط على القمع، مع التقليب حتى يكتسب لونا ذهبيا.

نرفع بلح الشام من المقلاة ونضعه في الشربات البارد مباشرة ونتركه في الشربات لمدة ثلاث دقائق حتى يتشرب الشربات.

نخرج بلح الشام من الشربات ونقدمه في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها السكر والماء، وعندما يبدأ الخليط يغلي نضيف عصير الليمون وعسل جلوز ونقلبهم ونترك الخليط يغلي، ثم نرفع الشربات من على النار ونتركه يبرد، وبذلك يكون الشربات جاهز للاستخدام.