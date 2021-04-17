أسرار العجينة الإسفنجية وخطوات تجهيزها في المنزل

أسرار العجينة الإسفنجية، تحب الكثير من السيدات المنزل تجهيز أشهر أنواع المعجنات المختلفة والمتنوعة وبالتالي تبحث بشكل دائم عن طريقة عمل العجينة الإسفنجية لكي تتمكن من تجهيز أشهى الفطائر والمعجنات في المنزل، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة على خطوات تجهيز العجينة الإسفنجية في المنزل بالمكونات والخطوات الصحيحة. أسرار العجينة الإسفنجية من أهم الخطوات الهامة التي يجب أخذها الاحتياط بها إضافة كمية مناسبة من الماء والزيت على العجينة حتى تصبح متجانسة مع بعضها لمنع حدوث أي تكتلات في العجين ويفضل استخدام العجان في حال توافرها.

يجب اضافة الخميرة إلى العجينة ويجب أن تكون نشطة ويمكنك معرفة ذلك من خلال تجهيز كوب ماء دافئ وأضافت عليه ملعقة من السكر ثم وضع الخميرة وسوف تتفاعل بعد عشر دقائق.

يجد ترك العجينة على الأقل لمدة ساعة حتى تختمر جيداً ويتم فردها على ورق الزبدة وأضافة القليل من الدقيق. أسرار العجينة الإسفنجية وإليكم المكونات كوب من الحليب البودرة. 2 ظرف من الخميرة. كوب ماء دافئ. كوب زيت. ظرف بيكنج باودر. بيضة 3 كوب من الدقيق. ملعقتان كبيرنان من السكر المطحون. خطوات التحضير والخبز أولا قبل اضافة الفطائر والمعجنات في الفرن يجب تسليم على الأقل 15 دقيقة قبل عملية الخبز وأضافت الحشو داخل الفطائر بكميات مناسبة عند إضافتها في المعجنات حتى لا يخرج الحشو خارج العجينة عند وضعها في الفرن.

يجب عدم فتح باب الفرن عند خمسة الفطائر والمعجنات إلا بعد مرور المدة الأساسية وينبغي اضافة القليل من البيض على الخبز أو الفطائر والمعجنات قبل وضعها في الفرن، ويتم تركها حتى تهدأ قليلا قبل تناولها بعد إخراجها من الفرن.

يجب عند وضع المعجنات أو الفطائر في الصينية الخاصة بالخبز تترك على الأقل لمدة عشرون دقيقة، ويجب ترك مسافات مناسبة حتى تنضج الفطائر والمعجنات جيدا حتى لا تلتصق مع بعضه ويجب تدهن الصينية بالزيت أو الزبدة. خطوات التحضير والخبز الوسوم

أسرار العجينة الإسفنجية، تحب الكثير من السيدات المنزل تجهيز أشهر أنواع المعجنات المختلفة والمتنوعة وبالتالي تبحث بشكل دائم عن طريقة عمل العجينة الإسفنجية لكي تتمكن من تجهيز أشهى الفطائر والمعجنات في المنزل، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة على خطوات تجهيز العجينة الإسفنجية في المنزل بالمكونات والخطوات الصحيحة. أسرار العجينة الإسفنجية من أهم الخطوات الهامة التي يجب أخذها الاحتياط بها إضافة كمية مناسبة من الماء والزيت على العجينة حتى تصبح متجانسة مع بعضها لمنع حدوث أي تكتلات في العجين ويفضل استخدام العجان في حال توافرها.

يجب اضافة الخميرة إلى العجينة ويجب أن تكون نشطة ويمكنك معرفة ذلك من خلال تجهيز كوب ماء دافئ وأضافت عليه ملعقة من السكر ثم وضع الخميرة وسوف تتفاعل بعد عشر دقائق.

يجد ترك العجينة على الأقل لمدة ساعة حتى تختمر جيداً ويتم فردها على ورق الزبدة وأضافة القليل من الدقيق. أسرار العجينة الإسفنجية وإليكم المكونات كوب من الحليب البودرة. 2 ظرف من الخميرة. كوب ماء دافئ. كوب زيت. ظرف بيكنج باودر. بيضة 3 كوب من الدقيق. ملعقتان كبيرنان من السكر المطحون. خطوات التحضير والخبز أولا قبل اضافة الفطائر والمعجنات في الفرن يجب تسليم على الأقل 15 دقيقة قبل عملية الخبز وأضافت الحشو داخل الفطائر بكميات مناسبة عند إضافتها في المعجنات حتى لا يخرج الحشو خارج العجينة عند وضعها في الفرن.

يجب عدم فتح باب الفرن عند خمسة الفطائر والمعجنات إلا بعد مرور المدة الأساسية وينبغي اضافة القليل من البيض على الخبز أو الفطائر والمعجنات قبل وضعها في الفرن، ويتم تركها حتى تهدأ قليلا قبل تناولها بعد إخراجها من الفرن.

يجب عند وضع المعجنات أو الفطائر في الصينية الخاصة بالخبز تترك على الأقل لمدة عشرون دقيقة، ويجب ترك مسافات مناسبة حتى تنضج الفطائر والمعجنات جيدا حتى لا تلتصق مع بعضه ويجب تدهن الصينية بالزيت أو الزبدة. خطوات التحضير والخبز

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