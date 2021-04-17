طريقة عمل قمر الدين الجاهز من المنزل سريعا فى رمضان

طريقة عمل قمر الدين الجاهز يلجا اليها الكثير فى رمضان للتحضير حلوى سريعا بدون جهد او وقت طويل غير انه غير مكلف تماما ويكون محبب لدى الجميع من الكبار والصغار، كما ان قمر الدين ينظم عمل الأمعاء ويعالج الإسهال و سوء الهضم مقوى للأعصاب و يقي الجسم من الإرهاق كما انهة مفيد للانيميا لانة يحتوى على الحديد ويحتوى على فيتامين أ و الكالسيوم الهامة، ويعد قمر الدين من الحلويات المفضلة لدى الكثير ويمكن تحضيرة من المشمش بعد تخزينة كما انه يتم تحضيرعصير قمر الدين ولكن مهلبية قكر الدين المعروفة اكثر وتتفنن الامهات فى طبخعا بطريقة مختلفة مع تنوع المكسرات، ويوجد العديد من الحلويات المحببة فى رمضان ومنها أسهل طريقة لتحضير صوابع زينب الشهية زي المحلات.

طريقة عمل قمر الدين الجاهز من المنزل

مقاير عمل قمر الدين الجاهز

لفة من قمر الدين. مقدار من الماء. 6 ملاعق كبيرة سكر . نصف كوب من الماء مع 3 ملعقة كبيرة نشا. نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا. كمية من المكسرات للتزيين.

طريقة تحضير قمر الدين الجاهز

يتم وضع الماء في قدر عميق ونرفعه على نارٍ متوسطة ثم إضافة لفة قمر الدين حتى يزوب ويتم إضافة السكر،وتركه على النار حتى يختلط قمر الدين مع السكر جيدا، بعد ذلك يتم وضع نصف كوب من الماء في طبق مع إضافة النشا ونخلط جيدًا ثم إضافة خليط النشا والماء إلى قمر الدين والتقليب جيدًا إلى أن يتماسك ويتم إضافة الفانيلا مع التحريك قليلًا نضع الخليط في أكواب التقديم اوالاطباق والتزيين بالمكسرات وممكن وضع الأكواب في الثلاجة حتى تبرد وتقديمها.

طريقة تحضير قمر الدين من المشمش

في إناء على نار متوسطة نضع المشمش و الماء و نترك المزيج حتى يغلي ثم يترك المزيج على نار هادئة لمدة من 30-40 دقيقة ويترك المشمش حتى يبرد قليلا و يوضع في الخلاط ثم يصفى بالمصفاة، وبعد ذلك يوضع المشمش مرة أخرى على النار ثم يضاف اليه السكر و يقلب حتى يغلي نضع ملح الليمون اذا وجد على قمر الدين و يقلب بإستمرار حتى يصبح سميك ثم نضع قمر الدين في الصينية و يغطى بالنايلون ثم توضع الصينية في الثلاجة حتى يتجمد يلف قمر الدين في اكياس التخزين يخزن في الثلاجة.