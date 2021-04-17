أقوى كريم تبييض للبشرة والجسم بالكامل خلال أيام والنتيجة سحرية

أقوى كريم تبييض للبشرة والجسم بالكامل، العديد من الفتيات عادة ما تحلم بالحصول على بشرة بيضاء خالية من العيوب وجسم أبيض املس ذات بياض ناصع، وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج، فعادة ما يلجئون إلى المنتجات التجارية ومستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية لتبييض البشرة والجسم بشكل فوري، دون التفكير في أنها منتجات أمنة أو تحتوي على مواد ضارة بخلاف أسعارها الباهظة، فهناك كريمات طبيعية أمنة على البشرة تساعد في تبييض البشرة من أول استعمال لها، حيث أن مكوناته موجودة في مطبخك، ونحن بعيدين كل البعد عنها بالإضافه إلى أنها تغذي البشرة وتمنحها الرطوبة مع واللمعان والبياض الناصع.أقوى كريم تبييض للبشرة والجسم بالكامل
الوصفات الطبيعية تعد الأمنة على البشرة كونها من الطبيعة ولا تحتوي على أي مواد ضارة بل تغذي البشرة وتعالجها وتمنحها البياض المطلوب.وصفة الزبادي والبرتقال لتفتيح الجسم بالكامل
- يحضر الخلاط الكهربائي ويوضع فيه بعض من قشر البرتقال المجفف، يتم طحنها في الخلاط الكهربائي ثم يضاف إليها كوب من الزبادي وتمزج المكونات معاً حتي الحصول علي قوام كريمي.
- تطبق الوصفة على الجسم بالكامل قبل الإستحمام وتترك لمدة نصف ساعة ثم يتم فرك الجسم من الوصفة ثم يغسل جيداً.
- تكرر الوصفة مرة واحدة إسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.
- نحضر إناء ونضع فيه 2 ملعقة من الدقيق، مع نصف كوب من ماء الورد ويتم خلطهم جيداً.
- توضع الوصفة على البشرة والجسم، وتترك لمدة نصف ساعة، ثم يتم فركها باليد ثم تغسل بالماء الفاتر.
- تكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعياً.
- يحضر إناء ويوضع فيه بياض بيضة، وملعقة كبيرة من عصير الجريب فروت، ويتم مزجهم جيداً.
- يضاف إليه كوب زبادي مع إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ثم يتم مزج المكونات معاً للحصول على قوام كريمي.
- يوضع المزيج على البشرة والجسم لمدة عشرون دقيقة، ويتم فركها بعد المدة ثم تغسل بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.
- يتم خلط 2 ملعقة من الكركم ،مع نصف كوب من زيت جوز، الهند و كوب من السكر، ويتم مزجهم جيداً.
- يوضع المزيج على الجسم لمدة عشرون دقيقة، بعد ذلك يتم فركة بشكل جيد ثم يغسل بالماء الفاتر.
- تكرر الوصفة مرة واحدة كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية.
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