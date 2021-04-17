طريقة عمل الكنافة بالكاستر حلويات رمضان بطريقة سهلة وسريعة

طريقة عمل الكنافة بالكاستر حلويات رمضان، الكنافة تعتبر من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثيرين ويكثر تناولها في شهر رمضان الكريم ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، فتجهل الكثير من السيدات طريقة تحضير الكنافة مما يدفعها لأن تقوم بشرائها من الخارج ولكن استطعنا اليوم أن نقدم إليكم طريقة عمل الكنافة بالكاستر. مقادير عمل الكنافة بالكاستر مقادير عمل الكنافة بالكاستر المكونات نصف كيلو من عجينة الكنافة الخشنة.

كأس كبير من السكر الناعم.

كأس كبير من السمن.

كأس كبير من الحليب السائل.

ثلاثة ملاعق كبيرة من البودرة الكاستر.

نصف كأس من القشطة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا سائلة.

كأسان من القطر.

فستق حلبي مجروش من أجل التزيين. طريقة تحضير الكنافة بالكاستر طريقة تحضير الكنافة بالكاستر يتم تحضير الكنافة بطريقة سهلة وغير مكلفة نهائيا وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكنافة بالكاستر: من أجل تحضير لحشو أولاً يتم إحضار إناء عميق ويتم وضع فيه كلاَ من الحليب وبودرة الكاستر ويتم التحريك باستخدام المضرب والاستمرار في ذلك لحين أن تذوب البودرة بشكل نهائي في الحليب. بعد ذلك يتم وضع الخليط على النار ويتم التحريك مع عقارب الساعة لحين أن يصبح الخليط متكاثف. بعد ذلك يتم إضافة نصف ملعقة من الفانيلا من أجل الحصول على نكهة مميزة ويتم الاستمرار في التقليب لحين أن يتم الحصول على قوام كثيف بعد ذلك يتم إغلاق النار ويتم إضافة القشطة مع التحريك لحين أن تختلط المكونات مع بعضها. يتم ترك الكاستر لحين أن يتم تحضير عجينة الكنافة فيتم وضعها في إناء كبير وبعد ذلك يتم تفتيها قليلاً وفي إناء أخر يتم وضع السمن مع السمر الناعم ويتم خلطهم سوياً جيداً وبعد ذلك يتم إضافة عجين الكنافة ويتم خلطهم مع بعضهم البعض. يتم الحصول على صينية ويتم دهنها بالسمن وبعد ذلك يتم وضع ثلث كمية الكنافة وبعد ذلك يتم الضغط عليها بيد مبلولة مع كمية من السمن ويتم تغطية حواف الصينية بالعجينة. بعد ذلك يتم إضافة الكاستر إلى عجينة الكنافة ويتم توزيعها بشكل جيد على كل الصينية من أجل تغطي الكنافة وبعد ذلك يتم وضع باقي كمية الكنافة على الكاستر. يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة. الوسوم

طريقة عمل الكنافة بالكاستر حلويات رمضان، الكنافة تعتبر من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثيرين ويكثر تناولها في شهر رمضان الكريم ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، فتجهل الكثير من السيدات طريقة تحضير الكنافة مما يدفعها لأن تقوم بشرائها من الخارج ولكن استطعنا اليوم أن نقدم إليكم طريقة عمل الكنافة بالكاستر. مقادير عمل الكنافة بالكاستر مقادير عمل الكنافة بالكاستر المكونات نصف كيلو من عجينة الكنافة الخشنة.

كأس كبير من السكر الناعم.

كأس كبير من السمن.

كأس كبير من الحليب السائل.

ثلاثة ملاعق كبيرة من البودرة الكاستر.

نصف كأس من القشطة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا سائلة.

كأسان من القطر.

فستق حلبي مجروش من أجل التزيين. طريقة تحضير الكنافة بالكاستر طريقة تحضير الكنافة بالكاستر يتم تحضير الكنافة بطريقة سهلة وغير مكلفة نهائيا وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكنافة بالكاستر: من أجل تحضير لحشو أولاً يتم إحضار إناء عميق ويتم وضع فيه كلاَ من الحليب وبودرة الكاستر ويتم التحريك باستخدام المضرب والاستمرار في ذلك لحين أن تذوب البودرة بشكل نهائي في الحليب. بعد ذلك يتم وضع الخليط على النار ويتم التحريك مع عقارب الساعة لحين أن يصبح الخليط متكاثف. بعد ذلك يتم إضافة نصف ملعقة من الفانيلا من أجل الحصول على نكهة مميزة ويتم الاستمرار في التقليب لحين أن يتم الحصول على قوام كثيف بعد ذلك يتم إغلاق النار ويتم إضافة القشطة مع التحريك لحين أن تختلط المكونات مع بعضها. يتم ترك الكاستر لحين أن يتم تحضير عجينة الكنافة فيتم وضعها في إناء كبير وبعد ذلك يتم تفتيها قليلاً وفي إناء أخر يتم وضع السمن مع السمر الناعم ويتم خلطهم سوياً جيداً وبعد ذلك يتم إضافة عجين الكنافة ويتم خلطهم مع بعضهم البعض. يتم الحصول على صينية ويتم دهنها بالسمن وبعد ذلك يتم وضع ثلث كمية الكنافة وبعد ذلك يتم الضغط عليها بيد مبلولة مع كمية من السمن ويتم تغطية حواف الصينية بالعجينة. بعد ذلك يتم إضافة الكاستر إلى عجينة الكنافة ويتم توزيعها بشكل جيد على كل الصينية من أجل تغطي الكنافة وبعد ذلك يتم وضع باقي كمية الكنافة على الكاستر. يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

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