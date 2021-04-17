أسرار وتكات مخلل البصل بطريقة سهلة مع التمتع بمذاق ولا أروع

يعد طبق المخلل من الأطباق التي لا يستغنى عنها البعض، ومن أشهرها مخلل البصل الذي يصب فوائد جمة على جسم الإنسان شرط الاعتدال، إذ يساهم بشكل كبير في تعزيز عملية الهضم بفضل ما يحتويه من بكتيريا نافعة والتي من شأنها تقليل فرص الإصابة ببعض الأمراض المختلفة التي قد تستهدف بعض أجهزة الجسم وخاصةً الهضمي، ويمكن تحضيره منزليًا دون بذل مجهود شاق.أسرار وتكات مخلل البصل
نظرًا لأن الكثيرات من السيدات يخشون عدم نجاح المخلل، جئنا إليكِ اليوم بطريقة صحيحة تمامًا حتى تحصلين على مخلل شهي ولذيذ، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة الموضحة أدناه.مقادير عمل مخلل البصل
- كأس كبير من الملح.
- كيلو بصل، ويفضل أن يكون ذو الحجم الصغير جدًا.
- 2 كوب صغير من الخل الأبيض.
- رشة من السكر.
- رشة من توابل المخلل.
- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسمر.
- إحضار وعاء متوسط الحجم ووضع البصل بقشره وإضافة الملح إليه.
- غلي كمية من الماء ووضعها على البصل حتى يتم تغطيته تمامًا.
- إغلاق الوعاء وتركه قرابة يومين، ولكن يجب تقليبه من حين لآخر.
- بعد انتهاء المدة المحددة، يتم تصفية البصل من الماء مع نزع القشرة الخارجية له برفق مع مراعاة ترك نهاية البصل كما هي.
- نقل البصل في إناء آخر وسكب كمية من الماء المغلي كرةً ثانية، ودعيه قرابة خمس دقائق، بعد ذلك صفيه بشكل جيد من الماء.
- نقع البصل كرة ثانية في مزيد من الماء المغلي قرابة خمس دقائق ثم تصفيته من الماء.
- أحضري إناء زجاجي دافئ ثم سكب البصل وهو ساخن فيه.
- قومي بغلي التوابل ورشة السكر وكذلك الخل الأبيض مع إضافة ملعقة من ملح الطعام وإبقاء هذه المكونات على النار قرابة 15 دقيقة.
- سكب هذا المزيج على البصل حتى يتم تغطيته بالكامل.
- إغلاق الإناء بشكل محكم وحفظه في مكان بارد.
- تركه لمدة سبعة أيام حتى تمام النضج.
- يصبح مخلل البصل جاهزًا للتناول ويمكنك تقديمه مع الشوربات أو الوجبات المفضلة لديك.
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يعد طبق المخلل من الأطباق التي لا يستغنى عنها البعض، ومن أشهرها مخلل البصل الذي يصب فوائد جمة على جسم الإنسان شرط الاعتدال، إذ يساهم بشكل كبير في تعزيز عملية الهضم بفضل ما يحتويه من بكتيريا نافعة والتي من شأنها تقليل فرص الإصابة ببعض الأمراض المختلفة التي قد تستهدف بعض أجهزة الجسم وخاصةً الهضمي، ويمكن تحضيره منزليًا دون بذل مجهود شاق.أسرار وتكات مخلل البصل
نظرًا لأن الكثيرات من السيدات يخشون عدم نجاح المخلل، جئنا إليكِ اليوم بطريقة صحيحة تمامًا حتى تحصلين على مخلل شهي ولذيذ، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة الموضحة أدناه.مقادير عمل مخلل البصل
- كأس كبير من الملح.
- كيلو بصل، ويفضل أن يكون ذو الحجم الصغير جدًا.
- 2 كوب صغير من الخل الأبيض.
- رشة من السكر.
- رشة من توابل المخلل.
- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسمر.
- إحضار وعاء متوسط الحجم ووضع البصل بقشره وإضافة الملح إليه.
- غلي كمية من الماء ووضعها على البصل حتى يتم تغطيته تمامًا.
- إغلاق الوعاء وتركه قرابة يومين، ولكن يجب تقليبه من حين لآخر.
- بعد انتهاء المدة المحددة، يتم تصفية البصل من الماء مع نزع القشرة الخارجية له برفق مع مراعاة ترك نهاية البصل كما هي.
- نقل البصل في إناء آخر وسكب كمية من الماء المغلي كرةً ثانية، ودعيه قرابة خمس دقائق، بعد ذلك صفيه بشكل جيد من الماء.
- نقع البصل كرة ثانية في مزيد من الماء المغلي قرابة خمس دقائق ثم تصفيته من الماء.
- أحضري إناء زجاجي دافئ ثم سكب البصل وهو ساخن فيه.
- قومي بغلي التوابل ورشة السكر وكذلك الخل الأبيض مع إضافة ملعقة من ملح الطعام وإبقاء هذه المكونات على النار قرابة 15 دقيقة.
- سكب هذا المزيج على البصل حتى يتم تغطيته بالكامل.
- إغلاق الإناء بشكل محكم وحفظه في مكان بارد.
- تركه لمدة سبعة أيام حتى تمام النضج.
- يصبح مخلل البصل جاهزًا للتناول ويمكنك تقديمه مع الشوربات أو الوجبات المفضلة لديك.
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