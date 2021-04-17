أسرار وتكات مخلل البصل بطريقة سهلة مع التمتع بمذاق ولا أروع

يعد طبق المخلل من الأطباق التي لا يستغنى عنها البعض، ومن أشهرها مخلل البصل الذي يصب فوائد جمة على جسم الإنسان شرط الاعتدال، إذ يساهم بشكل كبير في تعزيز عملية الهضم بفضل ما يحتويه من بكتيريا نافعة والتي من شأنها تقليل فرص الإصابة ببعض الأمراض المختلفة التي قد تستهدف بعض أجهزة الجسم وخاصةً الهضمي، ويمكن تحضيره منزليًا دون بذل مجهود شاق.

أسرار وتكات مخلل البصل

نظرًا لأن الكثيرات من السيدات يخشون عدم نجاح المخلل، جئنا إليكِ اليوم بطريقة صحيحة تمامًا حتى تحصلين على مخلل شهي ولذيذ، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة الموضحة أدناه.

كأس كبير من الملح.

كيلو بصل، ويفضل أن يكون ذو الحجم الصغير جدًا.

2 كوب صغير من الخل الأبيض.

رشة من السكر.

رشة من توابل المخلل.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسمر.