5  طرق لمحاربة عدم التركيز في رمضان

عبد الرحمن الحاج السبت,17 نيسان (أبريل) 2021 - 15:03
الصيام فائدة وصحة، إلا أن الجسم بحاجة للتعود على الصيام في بدايته، خصوصا أولئك الذين لا يصومون إلا في شهر رمضان المبارك، فيشعرون في بداية الشهر الفضل بالتوهان وعدم التركيز في ساعات النهار، خصوصا مع الأجواء الحارة المصحوبة بالجوع والعطش.
طرق للتغلب على عدم التركيز في رمضان
ورغم الحالة البدنية وشعورنا بالإرهاق أثناء الصيام، إلا أن الحركة والتمارين الرياضة الخفيفة، قد تفيد في زيادة التركيز خلال الصيام.
- تجنب تشتت الانتباه مع إرهاق الصيام والعمل من المنزل خلال جائحة كورونا، لذا من الأفضل أن تخصص وقتا ومكانا محددا للعمل بعيدًا عن المقيمين في المنزل، وتجنب الإمساك بالهاتف، لينصب تركيزك أكثر على العمل فقط.
- تساعد ممارسة تمارين التركيز خلال الصيام، على تحسين وظائف الدماغ المعرفية، لذا سلط الضوء على منطقة معينة في غرفة مظلمة، ووجه انتباهك إلى بقعة الضوء، هذا التمرين يقلل من فرص تشتت الانتباه للأشياء المحيطة.
- تمارين التنفس تتميز بخصائصها العلاجية، التي تعود بالنفع ذهنيا وبدنيا، وذلك لأنها تزيد من وصول الأكسجين إلى الدماغ، وبالتالي زيادة الشعور باليقظة، والتركيز بشكل أفضل، يمكن أداء تمارين التنفس بعمق لمدة 10 مرات.
- قد يفيد اللجوء إلى بعض الحيل التي تستطيع من خلالها تحسين وظائف الدماغ، وإعادة تركيزك، مثل ألعاب السودوكو والكلمات المتقاطعة والشطرنج، فهذه تساهم في زيادة التركيز، وتحسن الذاكرة قصيرة المدى.
- للطعام الذي نتناوله في رمضان في وجبتي السحور والإفطار، دور مهم في زيادة التركيز، فينصح بتناول سبع تمرات في وجبة السحور لاحتواء التمر على نسب عالية من الحديد و السكريات التي تساعد على التركيز أثناء النهار، وتتناول الكثير من الألياف كي تساعدك على الشعور بالشبع، ويفضل أن نبدأ الإفطار بمشروب يحتوي على نسبة من السكريات، مع الإكثار من الخضروات والفاكهة.
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