5  طرق لمحاربة عدم التركيز في رمضان

الصيام فائدة وصحة، إلا أن الجسم بحاجة للتعود على الصيام في بدايته، خصوصا أولئك الذين لا يصومون إلا في شهر رمضان المبارك، فيشعرون في بداية الشهر الفضل بالتوهان وعدم التركيز في ساعات النهار، خصوصا مع الأجواء الحارة المصحوبة بالجوع والعطش.

طرق للتغلب على عدم التركيز في رمضان

ورغم الحالة البدنية وشعورنا بالإرهاق أثناء الصيام، إلا أن الحركة والتمارين الرياضة الخفيفة، قد تفيد في زيادة التركيز خلال الصيام.