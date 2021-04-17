هل المشروبات الرمضانية تساعد علي تقوية جهاز المناعة

رمضان شهر الخير والبركة، في كل بلد ولكل مدينة طقوس خاصة بهذا الشهر الكريم، ليس هذا فحسب، بل إنه حتى على مستوى الأسر والعائلات هناك طقوس معينة لكل شخص في شهر رمضان المبارك، ومن هذه الطقوس تناول بعض الأطعمة وشرب بعض المشروبات في شهر رمضان دون غيره من الأوقات الأخرى طيلة العام، ومع استمرار جائحة كورونا والحاجة لتقوية مناعة أجسامنا، فهل المشروبات الرمضانية تساعد علي تقوية جهاز المناعة؟.

فوائد المشروبات الرمضانية في تقوية جهاز المناعة

شهر رمضان يرتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من المشروبات المميزة في الصيام، ومن أشهر هذه المشروبات التمر هندي، قمر الدين، والخروب، بالإضافة إلى عرق السوس، فهل تلعب هذه المشروبات دورا في دعم وتقوية جهاز المناعة.

مشروب التمر هندي

التمر هندي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية وأهمها، المغنسيوم، البوتاسيوم، والحديد، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تعزز صحة القلب، وله تأثير مضاد للفطريات ومضاد للفيروسات والبكتيريا.

مشروب الخروب

الخروب في رمضان هو بديل للشوكولاتة، وفيه الكثير من الفوائد للجسم، فهو يحتوي على، الألياف، مضادات الأكسدة، مقدار قليل من الدهون والسكر، خالي من الكافيين، وخالي من الجلوتين، ويحتوي على يحتوي على النحاس، والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والسيلينوم.

قمر الدين

قمر الدين يحتوي على المغذيات والمعادن والفيتامينات المفيدة للجسم، مثل البوتاسيوم، البروتين، الكالسيوم، وفيتامين د، كما أن المشمش غني بمضادات الأكسدة، وفيتامين أ وفيتامين سي، وبالألياف التي تحافظ على صحة الأمعاء.

عرق السوس

يحتوي عرق السوس على العناصر الغذائية المهمة، والفيتامينات المهمة لصحة الإنسان، مثل فيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب3. فضلاً عن تركيزه العالي بالمعادن، مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، يعمل على ترطيب الجسم، والتخفيف من حرقة المعدة وعسر الهضم لأنه يحتوي على حمض الجليسريزيك الذي يمتلك خصائص مضادة الالتهابات، ويرفع مستوى مناعة الجسم، ويعمل على تسريع إصلاح بطانة المعدة.