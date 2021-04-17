ينصح الأطباء بتناول ما لا يزيد عن 2300 ملغم من الملح يوميًا، بينما أفادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أكدت أننا نستهلك في الواقع حوالي 3400 ملغ يوميًا في المتوسط، ما يقرب من 50 بالمائة أكثر مما هو موصى به بشكل عام، وبالتالي فإن الغالبية تفرط في تناول الملح.

ولذلك علامات وأضرار أوردها موقع "ويب طب" وهي:

علامات الافراط في تناول الملح وأضراره:

استمرار الشعور بالعطش فيؤدي إلى كثرة شرب الماء وكثرة التبول.

الإصابة بما يسمى الوذمة وهي تورم الجسم وانتفاخه بسبب السوائل الزائدة في أنسجة الجسم.

الإفراط في تناول الملح يسبب الإمساك بسبب انتقال محتوى الماء في الأمعاء والبراز إلى أجزاء أخرى من الجسم لتحقيق توازن السوائل.

فقدان التذوق بسبب التكيف على الملح الزائد.

الملح يسبب الجفاف ولجفاف الجسم أعراض أبرزها الصداع الخفيف والمتكرر.

أخطر ما يمكن أن يسببه الإفراط في تناول الملح هو ارتفاع ضغط الدم.

الخمول وانخفاض الطاقة والتعب العام من أعراض الإفراط في تناول الملح.

زيادة كمية الملح والصوديوم يزيد العبء على الكلى في عملية تنقية الدم، مما قد يؤدي مع الوقت لتشكل حصى الكلى.

الملح وما يسببه من ارتفاع لضغط الدم يضر القلب ويجهده، ويمكن أن يصيبه بالاضطرابات والسكتة القلبية.

ارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم خطر على صحة المعدة والجهاز الهضمي ككل.

هشاشة العظام أحد أضرار ارتفاع الملح في الجسم حيث أن الصوديوم في الجسم يؤثر على توازن المعادن وخاصة الكالسيوم ومنع امتصاصه في الجسم.

زيادة الصوديوم في الجسم قد يؤدي لخلل توازن المعادن والهرمونات في الجسم، مما قد يؤثر على العديد من العمليات الحيوية به.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.