أفكار أكلات سحور صحية في رمضان 2021 بالخطوات والتفاصيل

أفكار أكلات سحور صحية , وجبة السحور من الوجبات الأساسية في شهر رمضان، ويجب أن تكون صحية ولا تحتوي على دهون أو دسم حتى لا تتسبب في حدوث أي مشاكل في فترة الصيام، وبالطبع يجب أن تكون تلك الوجبات مشبعة، وأيضًا غير معتادة وتقليدية، لذا سنقدم لكي سيدتي اليوم أفكار أكلات سحور صحية، لا تسبب الإصابة بالوزن الزائد، وخفيفة على المعدة طول فترة النهار، وأيضًا مشبعة وتمد الجسم بالطاقة، وجديدة حتى يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك. أفكار أكلات سحور صحية أفكار أكلات سحور صحية الوصفة الاولى :- طريقة عمل سلطة الباذنجان الصحية المكونات 500 جرام من الباذنجان المشوي.

ثمرة من البصل المفروم ناعم.

ثمرتين من الطماطم حجم وسط مفرومة ناعم.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الخردل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

4 ملاعق من زيت الزيتون. طريقة التحضير قطعي الباذنجان قطع صغيرة ثم ضعي البصل + الطماطم وامزجي الثلاثة مكونات معًا بحركات خفيفة.

ثم يضاف كل المكونات الأخرى في وعاء عميق ويسكب على الباذنجان.

ثم يسكب الخليط في وعاء التقديم. المكوناتطريقة التحضير الوصفة الثانية عجة بالبقدونس مشوية المكونات عدد 6 بيضات.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ثمرة من البصل المفروم.

ربع كوب من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

4 ملاعق كبيرة من البقسماط.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، وأخرى من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير تبلي البصل بالملح والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة.

ثم أضيفي البيض والحليب والخل معًا في وعاء وامزجي جيدًا.

ثم اسكبي الدقيق + بيكنج بودر مع البيض والبقدونس مع الخفق المستمر.

ثم أضيفي البصل واخلطي كل المكونات جيدًا.

ادهني الصينية بالزيت ثم ضعي الخليط به ووزعي البقسماط على الوجه وادخليها الفرن حتى تصبح ناضجة تمامًا. الوصفة الثانية عجة بالبقدونس مشويةطريقة التحضير الوسوم

أفكار أكلات سحور صحية , وجبة السحور من الوجبات الأساسية في شهر رمضان، ويجب أن تكون صحية ولا تحتوي على دهون أو دسم حتى لا تتسبب في حدوث أي مشاكل في فترة الصيام، وبالطبع يجب أن تكون تلك الوجبات مشبعة، وأيضًا غير معتادة وتقليدية، لذا سنقدم لكي سيدتي اليوم أفكار أكلات سحور صحية، لا تسبب الإصابة بالوزن الزائد، وخفيفة على المعدة طول فترة النهار، وأيضًا مشبعة وتمد الجسم بالطاقة، وجديدة حتى يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك. أفكار أكلات سحور صحية أفكار أكلات سحور صحية الوصفة الاولى :- طريقة عمل سلطة الباذنجان الصحية المكونات 500 جرام من الباذنجان المشوي.

ثمرة من البصل المفروم ناعم.

ثمرتين من الطماطم حجم وسط مفرومة ناعم.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الخردل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

4 ملاعق من زيت الزيتون. طريقة التحضير قطعي الباذنجان قطع صغيرة ثم ضعي البصل + الطماطم وامزجي الثلاثة مكونات معًا بحركات خفيفة.

ثم يضاف كل المكونات الأخرى في وعاء عميق ويسكب على الباذنجان.

ثم يسكب الخليط في وعاء التقديم. المكوناتطريقة التحضير الوصفة الثانية عجة بالبقدونس مشوية المكونات عدد 6 بيضات.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ثمرة من البصل المفروم.

ربع كوب من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

4 ملاعق كبيرة من البقسماط.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، وأخرى من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير تبلي البصل بالملح والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة.

ثم أضيفي البيض والحليب والخل معًا في وعاء وامزجي جيدًا.

ثم اسكبي الدقيق + بيكنج بودر مع البيض والبقدونس مع الخفق المستمر.

ثم أضيفي البصل واخلطي كل المكونات جيدًا.

ادهني الصينية بالزيت ثم ضعي الخليط به ووزعي البقسماط على الوجه وادخليها الفرن حتى تصبح ناضجة تمامًا. الوصفة الثانية عجة بالبقدونس مشويةطريقة التحضير

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