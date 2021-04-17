طريقة عمل البسبوسة الطرية في المنزل بأقل التكاليف بدلاً من شرائها جاهزة

طريقة عمل البسبوسة الطرية في المنزل، تعتبر البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية المفضلة لدى العديد من الأشخاص، تحضر البسبوسة بطرق مختلفة ونكهات متنوعة، لكنها تعتمد على مكون أساسي وهو السميد مع إضافة بعض المكونات إليها، تحضر البسبوسة بكثرة في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد وخاصة في شهر رمضان الكريم، فلا تخلو أي مائدة إلا بوجود طبق البسبوسة، يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائها من المحلات جاهزة، مكوناتها إقتصادية بسيطة وموجودة في كل منزل، يمكنكم متابعينا متابعة هذا المقال للتعرف على طريقة عمل البسبوسة الطرية في المنزل.

طريقة عمل البسبوسة الطرية في المنزل

تعددت نكهات البسبوسة ولكن يبقى الطعم واحداً، فهي مفضلة لدى العديد من الأطفال والكبار، فهناك بسبوسة بالزبادي، بسبوسة بالمكسرات، بسبوسة بالمهلبية، بسبوسة بالقشطة والنوتيلا.

ثلاث أكواب من السميد.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من اللبن الزبادي.

كوب جوز هند.

كوب سمن.

2 كوب من السكر.

كوبان من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نحضر إناء ونضع فيه السميد والبيكنج بودر، ويتم خلطهم جيداً بعد ذلك تضاف السمن مع الإستمرار بالتقليب، ثم إضافة الفانيليا والسكر واللبن الزبادي وجوز الهند، مع الإستمرار بالخفق.

نحضر صينية فرن وتدهن بالقليل من السمن، ثم يوضع فيها خليط البسبوسة بالتساوي، ثم تقطع ويوضع عليها القليل من الفستق.

تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج، ويصبح لونها ذهبياً.

يصب عليها القطر فور خروجها من الفرن.

يحضر إناء على النار ويوضع فيه الماء والسكر حتى تمام الغليان، ثم يضاف عصير الليمون ويترك حتى يصبح كثيفاً.

يرفع المزيج من على النار ويترك حتى يبرد، ثم يصب فوق البسبوسة وهي ساخنة.

مكونات البسبوسةمكونات القطر:تحضير البسبوسة:تحضير القطر: