طريقة عمل المعمول بالعجوة في الفرن بمذاق لذيذ جداً أحلى من الحلواني

طريقة عمل المعمول من أهم الحلويات التي يبحث عنها الكثير في الشرق الأوسط ككل والكثير يريد معرفة طريقة العمل وسر نجاحه في المنزل وهناك الكثير من محبي المعمول فهى من الحلويات الشرقية التي تميز المطبخ العربي ويتم تقديم المعمول في الأعياد والاحتفالات الدينية مثل رمضان وعيد الفطر المبارك ويتم تحضيرها من الدقيق أو السميد الممزوج بالسمن والنكهات ومحشوة بالتمر أو العجوة أو الفستق أو الجوز وسوف نوضح لكم اليوم طريقة تحضير المعمول من الألف إلى الياء لمعرفة سر نجاحه بالبيت في مدة قصيرة ومذاق أفضل من الحلواني.

مكونات عمل المعمول بالعجوة في الفرن

يجب قبل أعداد أي طعام لابد من إحضار كافة المكونات والمقادير المطلوبة وإليكم مقادير عمل المعمول بالعجوة كالتالي

أولاً إحضار كيلو طحين.

ثانياً نصف كيلو سمن أو دهن نباتي.

ثالثاً توفير مقدار من نصف كوب سكر بودرة.

رابعاً نصف كوب مياة مع ملاعق كبيرة من ماء الورد عند التحضير.

خامساً إحضار ملعقة كبيرة محلب مفروم كمثل الحشو.

مع توفير كيلو من العجوة المفرومة للتحضير.

سادساً ربع كوب شراب.

يجب أن نحضر عجينة المعمول ونضع فيها الزبادي والزبدة أو السمن أو زيت نباتي.

ثم نضع بعدها الفانيليا والسكر والبيكنج باودر الجاهز.

ثم بعدها نضع ملعقة كبيرة من بهارات المعمول ونخلط جيداً للتحضير قبل الحشو.

أخرجي بعد ذلك الدقيق تدريجياً واخلطيهم ببعض على حسب احتياجات العجين حتى تحصلي على عجينة طرية جداً أي لا تلتصق بيدكي.

ثم بعد ذلك قومي بلف العجين بالزيت النباتي ثم اسكبي بملعقة البهارات للتحضير قبل حشو العجوة.

نقوم بعدها بتقسيم العجينة إلى نصفين ثم نلفها مع رشة من الطحين ونضع العجينة عليها ثم نفرم الجزء الثاني من العجينة ونضعها بعدها على العجينة.

ثم قطعيها إلى شرائح على حسب الرغبة أو الطلب وضعي السمسم على الوجه وبعدها ضعيها في صفيحة مدهونة بالزيت.

ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة 180 أو درجة متوسطة سواء كان أعلى أو أسفل حتى تستوي تماماً كمثل لون الذهب.

أخرجيها من الفرن وأتركيها تهدأ جيداً ثم قدمي المعمول بالعجوة .

طريقة عمل المعمول بالعجوة في الفرن