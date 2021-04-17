طريقة فطيرة قطنية بالفرن للسحور مشبعة ومغذية وسهلة التحضير

طريقة فطيرة قطنية بالفرن ، واحدة من أشهر أنواع الفطائر، التي تبحث عنها النساء بشكل دائم، خاصة وأنها كثيرًا ما تكون مطلوبة من أفراد العائلة، وذلك لفوائدها المتعددة، فهي تحتوي على الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن، التي يصعب الحصول عليها من وجبة واحدة، كما تناسب بعض أنواع الدايت لإنقاص الوزن، مثل الكيتو دايت، حيث لا تحتوي على الكثير من الدسم والدهون، ولكنها غنية بكل العناصر التي تحتوي على الكالسيوم مثل الحليب خالي الدسم، والجبن البيضاء حسب النوع الذي تفضلينه، وإذا كنت تتبع أو أحد أفراد عائلتك، نوع كيتو دايت لإنقاص الوزن، فيمكنك استخدام الجبنة الموزاريلا، في طريقة عمل فطائر بالجبنة سريعة التحضير، لأن الموزاريلا تحتوي على الكثير من الدهون، التي يبحث عنها الجسم لحرقها، بدلا من البحث عن النشويات أو السكريات، وطريقة عمل عجينة الفطائر الهشة، لا تشبه كثيرًا فطائر سريعة بدون فرن، ولكنها تتشابه معها في الفوائد الصحية، وتتعدد طرق عمل فطائر بالجبنة سهلة وسريعة، منها طريقة عمل فطيرة بالجبنه، وطريقة عمل فطائر الجبن في الفرن، وطريقة عمل فطائر الجبنة الهشة، وطريقة عمل فطائر بالجبنة فاطمة أبو حاتي، وكلها تتشابه في المكونات الخفيفة والمناسبة لسحور صحي.

كوب إلا ربع من المياه الدافئة.

كوب إلا ربع من الحليب السائل الدافيء.

½ كوب من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة.

1 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

3 أكواب ونصف من الطحين.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 بياض حبة بيضة واحدة (اتركي الصفار جانبًا لدهان الوجه قبل إدخال الفطيرة إلى الفرن).

حبة فلفل رومي أخضر.

حبة فلفل رومي أصفر.

حبة فلفل رومي أحمر.

½ كوب من شرائح الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من الزعتر.

كوب واحد من الجبنة البيضاء (يمكنك اتباع طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري، واستخدميها في هذه الوصفة المميزة).