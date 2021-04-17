طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات إقتصادية

طريقة عمل الكنافة بالقشطة فى المنزل، تعد الكنافة من ألذ وأطعم الحلويات الشرقية والمنتشرة بشكل كبير في أنحاء الوطن العربي، حيث أنها مقترنة بشهر رمضان الكريم، فيمكن إعدادها في المنزل بطريقة بسيطة ولا تحتاج في تجهيزها إلى بذل مجهود، حيث أن مكوناتها متوفرة في كل منزل، يمكن لربة المنزل تحضيرها بكل سهولة بدلاً من شرائها جاهزة من الخارج، تحضر الكنافة بعدة حشوات مختلفة منها، الكنافة بالقشطة، الكنافة بالمهلبية، الكنافة بالنوتيلا، الكنافة بالمانجو، تعتمد إعتماد كلي على القطر الذي يضاف إليها مذاقاً لذيذاً وطعماً شهياً. طريقة عمل الكنافة بالقشطة طريقة عمل الكنافة بالقشطة مكونات الكنافة: نصف كيلو من عجينة الكنافة.

كوب سمنة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

علبة من القشطة.

2 كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

كوب سكر.

فستق ومكسرات للتزيين. مكونات القطر: كوب سكر .

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

كوب ونصف من الماء. طريقة تحضير الكنافة: يحضر إناء واسع ويوضع فيه الكنافة ويتم تقطيعها بواسطة اليد، ثم يضاف عليها السمن المذاب ويتم مزجهم مع بعض جيداً ثم تترك جانباً.

يحضر إناء على النار ويوضع فيه الحليب والسكر ويتم تقليبهم جيداً، بعد ذلك يذاب النشا في ربع كوب من الحليب البارد، ثم يتم إضافته للحليب ويتم تقليبهم.

بعد ذلك يضاف القشطة مع الإستمرار بالتقليب حتى تتجانس المكونات معاً، ويتم مزجهما،بعد ذلك ترفع من على النار وتترك جانباً.

تحضر صينية فرن وتدهن بالقليل من السمن، ثم يتم فرد نصف كمية الكنافة ثم يوضع عليها القشطة بالتساوي، ثم يوضع باقى كمية الكنافة فوق القشطة مع الضغط عليها برفق.

توضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

تخرج من الفرن ويصب عليها القطر وهو بارداً، ثم ترش بالمكسرات والفستق وتقطع ثم تقدم. تحضير القطر: يحضر إناء على النار ويوضع فيه الماء والسكر ويتم مزجهم معًاً ويترك على النار لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك يضاف عصير الليمون، وتترك حوالي دقيقتين حتى يتكاثف المزيج ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد، ثم يصب على الكنافة وهي ساخنة فور خروجها من الفرن. مكونات القطر:طريقة تحضير الكنافة:تحضير القطر: الوسوم

طريقة عمل الكنافة بالقشطة فى المنزل، تعد الكنافة من ألذ وأطعم الحلويات الشرقية والمنتشرة بشكل كبير في أنحاء الوطن العربي، حيث أنها مقترنة بشهر رمضان الكريم، فيمكن إعدادها في المنزل بطريقة بسيطة ولا تحتاج في تجهيزها إلى بذل مجهود، حيث أن مكوناتها متوفرة في كل منزل، يمكن لربة المنزل تحضيرها بكل سهولة بدلاً من شرائها جاهزة من الخارج، تحضر الكنافة بعدة حشوات مختلفة منها، الكنافة بالقشطة، الكنافة بالمهلبية، الكنافة بالنوتيلا، الكنافة بالمانجو، تعتمد إعتماد كلي على القطر الذي يضاف إليها مذاقاً لذيذاً وطعماً شهياً. طريقة عمل الكنافة بالقشطة طريقة عمل الكنافة بالقشطة مكونات الكنافة: نصف كيلو من عجينة الكنافة.

كوب سمنة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

علبة من القشطة.

2 كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

كوب سكر.

فستق ومكسرات للتزيين. مكونات القطر: كوب سكر .

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

كوب ونصف من الماء. طريقة تحضير الكنافة: يحضر إناء واسع ويوضع فيه الكنافة ويتم تقطيعها بواسطة اليد، ثم يضاف عليها السمن المذاب ويتم مزجهم مع بعض جيداً ثم تترك جانباً.

يحضر إناء على النار ويوضع فيه الحليب والسكر ويتم تقليبهم جيداً، بعد ذلك يذاب النشا في ربع كوب من الحليب البارد، ثم يتم إضافته للحليب ويتم تقليبهم.

بعد ذلك يضاف القشطة مع الإستمرار بالتقليب حتى تتجانس المكونات معاً، ويتم مزجهما،بعد ذلك ترفع من على النار وتترك جانباً.

تحضر صينية فرن وتدهن بالقليل من السمن، ثم يتم فرد نصف كمية الكنافة ثم يوضع عليها القشطة بالتساوي، ثم يوضع باقى كمية الكنافة فوق القشطة مع الضغط عليها برفق.

توضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

تخرج من الفرن ويصب عليها القطر وهو بارداً، ثم ترش بالمكسرات والفستق وتقطع ثم تقدم. تحضير القطر: يحضر إناء على النار ويوضع فيه الماء والسكر ويتم مزجهم معًاً ويترك على النار لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك يضاف عصير الليمون، وتترك حوالي دقيقتين حتى يتكاثف المزيج ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد، ثم يصب على الكنافة وهي ساخنة فور خروجها من الفرن. مكونات القطر:طريقة تحضير الكنافة:تحضير القطر:

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