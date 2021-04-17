جربي أفضل وصفة لعمل بلح الشام المقرمش في البيت لتقديمه على المائدة في رمضان

بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية التي يحبها الكثير من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يتميز بالطعم المقرمش اللذيذ، ويرجع تسميته بهذا الاسم إلى أصوله في الشام، كما أن شكله يشبه البلح، ونقدم لكم أفضل طريقة لتحضيره في البيت مثل الجاهز بالضبط لتحضيره في شهر رمضان بعد الفطور لأفراد الأسرة، ويعد مناسب جداً في العزومات، وبالتالي تحصلون على ألذ حلوى بأقل التكاليف.

مكونات عمل بلح الشام

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي ما يلي:

كوب وربع كوب من الدقيق الأبيض.

كوب وربع كوب من الماء الدافئ.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

ربع كوب من الشربات.

5 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

للشربات نحتاج إلى:

2 كوب وربع كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون.

كوب ونصف كوب من الماء الدافئ.

أولاً نقوم بوضع كلاً من السكر والماء في وعاء على النار.

نترك الخليط على النار حتى يذوب السكر ويغلي المزيج.

نقوم بإضافة عصير الليمون بعد أن يغلي ونقلب المكونات مع بعضها.

نرفع الخليط من على النار بعد أن يصبح قوامه سميك قليلاً.

نقوم بوضع الماء في وعاء على النار، ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

نقوم بإضافة ربع كوب من الشربات والزيت إلى الماء، ونحرك المكونات ونتركها حتى تغلي من جديد.

نقوم بخلط الدقيق مع الملح.

ثم نقوم بإضافتهم إلى الخليط بالتدريج.

نقوم بتقليب المكونات باستمرار حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

نضع العجينة الناعمة في كيس الحلويات.

وفي الزيت الساخن على النار نضع بلح الشام، ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش.

نخرجه من الزيت ونضعه في الشربات البارد.

خطوات تحضير بلح الشام المقرمش في البيت