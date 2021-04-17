حلويات رمضان .. أسرار تحضير أصابع البسبوسة الاصلية الشهية طعمها حكاية

أسرار تحضير أصابع البسبوسة الاصلية فقد نحرص خلال شهر رمضان على أن نقدم الكثير من الأطباق من الأصناف المتنوعة من الأطعمة والتي يتم تقديمها خلال شهر رمضان الكريم، وتعد الحلويات من الأطباق التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان من بين الحلويات الشرقية، ولكنها مهما اختلفت هذه الأنواع تعد البسبوسة من أشهي الأنواع التي يقبل عليها الكثير، ويوجد لها العجيد من الطرق المختلفة من دولة لدولة أخرى، فنجد منها البسبوسة بالقشطة وغيرها ولكن تبحث السيدات عن طريقة تحضير أصابع البسبوسة. أسرار تحضير أصابع البسبوسة الاصلية تعرفي معنا على أسهل طريقة تحضير أصابع البسبوسة الشهية واللذيذة مثل أشهر محلات بيع الحلويات من خلال اتباع الآتي: المكونات: 250 جرام من الدقيق الأبيض.

100 جرام من السميد الناعم.

ملعقتين من السمن.

ملعقتين من الزيت المقدوح ويترك حتى يبرد.

ملعقة سكر.

ملعقة شمر مطحون.

ملعقة خميرة فورية.

رشة ملح.

3/4 كوب ماء دافئ.

زيت غزير للقلي.

قطر حلويات. طريقة التحضير: نقوم في البداية بتجهيز شربات الحلويات من خلال وضع 3 كوب من السكر مع كوب وربع من الماء ويوضع الخليط على النار مع التقليب حتى يذوب ويبدأ بالغليان.

من ثم نثوم بإضافة عصير الليمون وتترك على النار لمدة ربع ساعة يرفع السيرب من على النار ويضاف له الفانيليا ويترك جانباً.

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به جميع المكونات الجافة على بعضها البعض.

نقوم بوضع الزيت والسمن بدرجة حرارة الغرفة، ونقوم بعجن جميع المكونات سوياً.

ومن ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً حتى أن نحصل على العجينة المتماسكة المرغوب بها.

المرغوب بها. نقوم بتغطيتها وتترك لمدة ساعة حتى أن ترتاح، ومن ثم تقوم بتشكيلها بأصابع متساوية الحجم وتنقرش بالمبشرة وتترك حتى تخمر نصف ساعة من جديد.

نقوم بتحميرها بزيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي ومن ثم نضعها في سيرب الحلويات ساخنة وتوضع بأطباق التقديم وبألف هنا وشفا. الوسوم

أسرار تحضير أصابع البسبوسة الاصلية فقد نحرص خلال شهر رمضان على أن نقدم الكثير من الأطباق من الأصناف المتنوعة من الأطعمة والتي يتم تقديمها خلال شهر رمضان الكريم، وتعد الحلويات من الأطباق التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان من بين الحلويات الشرقية، ولكنها مهما اختلفت هذه الأنواع تعد البسبوسة من أشهي الأنواع التي يقبل عليها الكثير، ويوجد لها العجيد من الطرق المختلفة من دولة لدولة أخرى، فنجد منها البسبوسة بالقشطة وغيرها ولكن تبحث السيدات عن طريقة تحضير أصابع البسبوسة. أسرار تحضير أصابع البسبوسة الاصلية تعرفي معنا على أسهل طريقة تحضير أصابع البسبوسة الشهية واللذيذة مثل أشهر محلات بيع الحلويات من خلال اتباع الآتي: المكونات: 250 جرام من الدقيق الأبيض.

100 جرام من السميد الناعم.

ملعقتين من السمن.

ملعقتين من الزيت المقدوح ويترك حتى يبرد.

ملعقة سكر.

ملعقة شمر مطحون.

ملعقة خميرة فورية.

رشة ملح.

3/4 كوب ماء دافئ.

زيت غزير للقلي.

قطر حلويات. طريقة التحضير: نقوم في البداية بتجهيز شربات الحلويات من خلال وضع 3 كوب من السكر مع كوب وربع من الماء ويوضع الخليط على النار مع التقليب حتى يذوب ويبدأ بالغليان.

من ثم نثوم بإضافة عصير الليمون وتترك على النار لمدة ربع ساعة يرفع السيرب من على النار ويضاف له الفانيليا ويترك جانباً.

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به جميع المكونات الجافة على بعضها البعض.

نقوم بوضع الزيت والسمن بدرجة حرارة الغرفة، ونقوم بعجن جميع المكونات سوياً.

ومن ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً حتى أن نحصل على العجينة المتماسكة المرغوب بها.

المرغوب بها. نقوم بتغطيتها وتترك لمدة ساعة حتى أن ترتاح، ومن ثم تقوم بتشكيلها بأصابع متساوية الحجم وتنقرش بالمبشرة وتترك حتى تخمر نصف ساعة من جديد.

نقوم بتحميرها بزيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي ومن ثم نضعها في سيرب الحلويات ساخنة وتوضع بأطباق التقديم وبألف هنا وشفا.

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