خطة العرايس الخليجية أقوي خلطة تبييض العانة والجسم ولاماكن الداكنة في دقائق

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خطة العرايس الخليجية أقوي خلطة تبييض العانة والجسم فهي من أكثر الأمور التي تزعج السيدات والفتيات وتجعلهم دائمين البحث عن أهم الطرق التي تمكنهم من التخلص من البقع الداكنة وتفتيح هذه المنطقة الحساسة وتحت الإبط، وتجعلهم يبذلون قصارى جهدهم بالبحث والتعرف عن أهم الوصفات والمنتجات التي تساعدهم في القيام بتفتيح المناطق الحساسة، فنحن نعلم أن الكثير منا لا يفضل تطبيق الكريمات الكيميائية بكثرة لأن الإفراط من استخدامها زيد الأمر سوء، كما أنها باهظة الثمن ولن يمكن للكثير منا الحصول عليها بسهولة، ولكن لا داعي لذلك يوجد العديد من الوصفات والمكونات الطبيعية التي تساعد في تفتيح وتغذية البشرة وترطيبها بعمق منها خلطة خليجية لتبييض العانة والابطين والجسم تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك.خطة العرايس الخليجية أقوي خلطة تبييض العانة والجسم
يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها من أجل تفتيح البشرة واتخلص من المناطق الداكنة بالجسم منها:الليمون:
- يعتبر الليمون من أهم العلاجات المنزلية التي تساعد في التخلص من كافة المشاكل التي ترتبط بالجلد وتقوم بتفتيح المناطق الداكنة.
- ويتم الاستفادة منه من خلال القيام بفرك المنطقة المتضررة بنصف ليمونة ونترك العصير عليها حتى أن يجف لمدة 10 دقائق.
- من ثم قومي بشطف المنطقة بالماء بشكل جيد.
- قومي بمزج ملعقة من بودرة الكركم مع ملعقة من العسل والقليل من عصير الليمون، تخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس.
- من ثم يوضع على العانة وتحت الإبطين والمناطق الداكنة بالجسم ويترك القناعة لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم شطفه بالماء.
- نقوم بخلط ملعقتين من عصير الخيار ويضاف له نصف ملعقة من عصير الليمون ونصف ملعقة من مسحوق الكركم.
- نقوم بخلط كافة المكونات سوياً حتى تتجانس معاً.
- من ثم نقوم بتطبيق المزيج على البشرة الداكنة والمناطق الحساسة وتترك لمدة نصف ساعة ومن ثم نغسل البشرة بالماء البارد.
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خطة العرايس الخليجية أقوي خلطة تبييض العانة والجسم فهي من أكثر الأمور التي تزعج السيدات والفتيات وتجعلهم دائمين البحث عن أهم الطرق التي تمكنهم من التخلص من البقع الداكنة وتفتيح هذه المنطقة الحساسة وتحت الإبط، وتجعلهم يبذلون قصارى جهدهم بالبحث والتعرف عن أهم الوصفات والمنتجات التي تساعدهم في القيام بتفتيح المناطق الحساسة، فنحن نعلم أن الكثير منا لا يفضل تطبيق الكريمات الكيميائية بكثرة لأن الإفراط من استخدامها زيد الأمر سوء، كما أنها باهظة الثمن ولن يمكن للكثير منا الحصول عليها بسهولة، ولكن لا داعي لذلك يوجد العديد من الوصفات والمكونات الطبيعية التي تساعد في تفتيح وتغذية البشرة وترطيبها بعمق منها خلطة خليجية لتبييض العانة والابطين والجسم تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك.خطة العرايس الخليجية أقوي خلطة تبييض العانة والجسم
يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها من أجل تفتيح البشرة واتخلص من المناطق الداكنة بالجسم منها:الليمون:
- يعتبر الليمون من أهم العلاجات المنزلية التي تساعد في التخلص من كافة المشاكل التي ترتبط بالجلد وتقوم بتفتيح المناطق الداكنة.
- ويتم الاستفادة منه من خلال القيام بفرك المنطقة المتضررة بنصف ليمونة ونترك العصير عليها حتى أن يجف لمدة 10 دقائق.
- من ثم قومي بشطف المنطقة بالماء بشكل جيد.
- قومي بمزج ملعقة من بودرة الكركم مع ملعقة من العسل والقليل من عصير الليمون، تخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس.
- من ثم يوضع على العانة وتحت الإبطين والمناطق الداكنة بالجسم ويترك القناعة لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم شطفه بالماء.
- نقوم بخلط ملعقتين من عصير الخيار ويضاف له نصف ملعقة من عصير الليمون ونصف ملعقة من مسحوق الكركم.
- نقوم بخلط كافة المكونات سوياً حتى تتجانس معاً.
- من ثم نقوم بتطبيق المزيج على البشرة الداكنة والمناطق الحساسة وتترك لمدة نصف ساعة ومن ثم نغسل البشرة بالماء البارد.
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