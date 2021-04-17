حضري حلى في دقائق طريقة عمل فادج كيك الشوكولاتة هشة مذاقها لا يقاوم

طريقة عمل فادج كيك الشوكولاتة في أسرع وقت ممكن في رمضان من الوصفات السريعة التي لا تحتاج إلى مجهود أو وقت بأسهل المكونات في البيت يمكنك تحضير ألذ حلى على مائدة الإفطار وعلى غير المعتاد من الحلويات الشرقية نحتاج إلى تغيير بعض الأصناف منها الكيك بأنواعه فيوجد الكثير من الوصفات لا تحصى ومازال الجديد كل يوم في عالم الطبخ الذي لا ينتهي ابداً، حيث تشتهر الحلوى الرمضانية خلال شهر الصوم لأن الجسم يحتاج إلى مزيد من السعرات، ولكن يفضل أخذ الحذر وعدم الإفراط في تناولها خاصة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة والإعتدال في الوجبات شئ مفيد للجسم حتى بالنسبة للناس ذوي الأجسام المثالية.

الفرق بين كيكة الفادج والكيك العادي

الفادج هو كريمة معينة بالشوكولاتة اللذيذة مذاقها غني، أما الكيك العادي فله أكثر من طريقة منها عمل كيك البسكويت على البارد بأي نوع بسكويت وتحضر في 10 دقائق من الوصفات السريعة، ومثل طريقة عمل كب كيك هش سهل وسريع بنكهات عديدة، أما عن السويسرول الناجح يمكن عمله بكل سهولة بسرعة، فيما يوجد العديد والكثير من وصفات الطبخ والحلويات طريقة عمل بسكويت الشاي هش لا يحتاج إلى ماكينة كله بالمضرب اليدوي.

طريقة عمل فادج كيك الشوكولاتة

المكونات/ 2 كوب و1/3 دقيق + 3/4 كوب سكر + 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة + 3/4 كوب زيت ذرة +3/4 كوب حليب + 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر + فانيلا + ربع كوب كاكاو خام + ربع ملعقة صغيرة ملح.

مكونات الفادج / نصف كوب زبدة + 3/4 كوب رقائق شوكولاتة طبخ + فانيلا.

في وعاء ضعي السكر مع البيض والفانيلا ثم يخفق جيداً حتى يتكون قوام كريمي.

يضاف الزيت والحليب ويخلط جيداً.

ثم يضاف الدقيق والكاكاو منخول.

تدهن صينية مقاس 26 سم ثم يضاف الخليط وتدخل الفرن مسخنة مسبقا لمدة ساعة إلا ربع حتى تمام النضج.

تترك الكيكة تبرد تماماً.

طريق تحضير كيك الفادج

تحضير الفادج

في حمام ماء ساخن ضعي رقائق الشوكولاتة في وعاء زجاجي أو استانلس وتقلب حتى تذوب.

وفي وعاء آخر ضعي اخفقي السكر والزبد حتى تصبح مثل الكريمة ثم تضاف إليها الشوكولاتة المذابة وتخلط حتى تتكون كريمة شوكولاتة قابلة للدهن والتزيين.

تقسم الكيك من النصف بالعرض ثم ضعي كمية من الفادج ثم البقية تزين من فوق وتصبح جاهزة أحلى كيك فادج هش ولذيذ..بالهنا.