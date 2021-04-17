أسهل وصفة المانتي التركي الشهيرة بصوص الطماطم والبطاطس

المانتي التركي هو عبارة عن قطع صغيرة من العجين بعد عجنها بطريقة مميزة وتكون محشوة باللحم وتختلف في طعمها حسب الصوص الطماطم أو صوص الزبادي حيث تعتبر المانتي التركي الأكلة الشعبية في تركيا ويمكن تجربتها في المنزل من خلال هذا المقال سنعرض لكم طريقة عمل المانتي التركي بالمنزل . وصفة المانتي التركي وصفة المانتي التركي يجب تحضير المقادير التالية أولا: لتحضير العجينة يجب تجهيز المكونات التالية : ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض

2 بيضة كبيرة

نصف كوب من الماء الدافئ .

نصف معلقة صغيرة من الملح ثانيا: مكونات الحشو : نصف كيلو من اللحم المفروم

بصلة كبيرة مفرومة جيدا

4 ملاعق من البقدونس الأخضر المفروم

ملعقة صغيرة من الملح . ثالثا : تحضير صوص الزبادي يجب تجهيز المكونات التالية : 2 كوب من الزبادي كامل الدسم

ثلاث فصوص كبيرة من الثوم المهروس

نصف ملعقة صغيرة من الملح رابعا : تحضير صوص الطماطم : نصف كيلو من الطماطم المهروسة جيدا لدرجة العصير .

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

كوب من الماء الفاتر

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من الشطة .

ملعقة كبيرة من البابريكا البودر . وجبة المانتي التركي : وجبة المانتي التركي : أولا يجب تحضير العجينة من خلال الخطوات التالية : يوضع في وعاء كبير الدقيق والملح

ثم يوضع البيض ويجب الخلط جيدا حتي يصبح متماسك

قومي بإضافة الماء بالتدريج والعجن لمدة عشر دقائق لتصبح العجينة متماسكة .

ثم يجب ترك العجينة لمدة 15 دقيقة حتي تخمر جيدا . ثانيا تحضير الحشو : قومي بخلط كافة مكونات الحشو مع بعضها لتصبح متماسكة ثالثا : تحضير صوص الزبادي : اخلطي كافة مكونات الصوص مع بعضها البعض

ثم ضعيها في الثلاجة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة .

ثم قومي تحضير الفرن علي درجة حرارة 180درجة

ثم قسمي العجينة علي أربعة أجزاء .

قومي بفرد العجينة جيدا وضعي الحشوة بداخل كل جزء منها علي حدي

قومي بدهن صينية بالزيت ثم ضعي العجينة بها ثم ضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة .

عند خروج الصينية من الفرن قومي بوضع صوص الطماطم عليها وقطعيها إلي قطع . الوسوم

المانتي التركي هو عبارة عن قطع صغيرة من العجين بعد عجنها بطريقة مميزة وتكون محشوة باللحم وتختلف في طعمها حسب الصوص الطماطم أو صوص الزبادي حيث تعتبر المانتي التركي الأكلة الشعبية في تركيا ويمكن تجربتها في المنزل من خلال هذا المقال سنعرض لكم طريقة عمل المانتي التركي بالمنزل . وصفة المانتي التركي وصفة المانتي التركي يجب تحضير المقادير التالية أولا: لتحضير العجينة يجب تجهيز المكونات التالية : ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض

2 بيضة كبيرة

نصف كوب من الماء الدافئ .

نصف معلقة صغيرة من الملح ثانيا: مكونات الحشو : نصف كيلو من اللحم المفروم

بصلة كبيرة مفرومة جيدا

4 ملاعق من البقدونس الأخضر المفروم

ملعقة صغيرة من الملح . ثالثا : تحضير صوص الزبادي يجب تجهيز المكونات التالية : 2 كوب من الزبادي كامل الدسم

ثلاث فصوص كبيرة من الثوم المهروس

نصف ملعقة صغيرة من الملح رابعا : تحضير صوص الطماطم : نصف كيلو من الطماطم المهروسة جيدا لدرجة العصير .

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

كوب من الماء الفاتر

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من الشطة .

ملعقة كبيرة من البابريكا البودر . وجبة المانتي التركي : وجبة المانتي التركي : أولا يجب تحضير العجينة من خلال الخطوات التالية : يوضع في وعاء كبير الدقيق والملح

ثم يوضع البيض ويجب الخلط جيدا حتي يصبح متماسك

قومي بإضافة الماء بالتدريج والعجن لمدة عشر دقائق لتصبح العجينة متماسكة .

ثم يجب ترك العجينة لمدة 15 دقيقة حتي تخمر جيدا . ثانيا تحضير الحشو : قومي بخلط كافة مكونات الحشو مع بعضها لتصبح متماسكة ثالثا : تحضير صوص الزبادي : اخلطي كافة مكونات الصوص مع بعضها البعض

ثم ضعيها في الثلاجة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة .

ثم قومي تحضير الفرن علي درجة حرارة 180درجة

ثم قسمي العجينة علي أربعة أجزاء .

قومي بفرد العجينة جيدا وضعي الحشوة بداخل كل جزء منها علي حدي

قومي بدهن صينية بالزيت ثم ضعي العجينة بها ثم ضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة .

عند خروج الصينية من الفرن قومي بوضع صوص الطماطم عليها وقطعيها إلي قطع .

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