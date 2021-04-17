صبغ الشعر باللون الزيتوني في ثواني بدون أي مواد كيميائية ولا صبغات نتيجة رهيبة

صبغ الشعر باللون الزيتوني في ثواني، بعض الناس تلجأ إلى صبغ الشعر لإخفاء لون الشعر الأبيض، والبعض الآخر يصبغ الشعر من أجل إظهار لمسات الجمال والإحساس بالتغير، وهذه هي طبيعة المرأة ولكن غالبا ما تتجه إلى بعض الصبغات التي تسبب في إضرار للشعر، ولذلك اخترت لكى هذا المقال لكي أعرض عليكي بعض الوصفات الطبيعية التي لا تتسبب في أي ضرر للشعر . صبغ الشعر باللون الزيتوني في ثواني مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني قفازات لليد

فرشاة للتسريح

بروكاب

إناء عميق

لون صبغة رمادي فاتح

صبغة لون أخضر

صبغة لون أشقر طبيعي

عبوة من الأكسجين

فوطة طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق نحضر إناء ونضع فيه اللون الرمادي مع اللون الأشقر ونقلب جيدا .

نرتدي القفازات حتى نحمي اليد من الاتساخ ثم نقوم بتقليب الخليط بالفرشاة المخصصة .

نسرح الشعر ثم نقوم بتقسيمه إلي جزأين وندهن كل جزء بمفردة ونترك الخليط إلى أن نصل إلي درجة اللون المناسبة .

نغسل الشعر بالماء جيدا ثم نقوم بإحضار بوله أخرى ونضع فيها اللون الأخضر وملعقتين من الأكسجين ونقلب جيدا ثم ندهن الشعر مرة أخري حتى نعطي للشعر اللون الزيتوني .

نغسل الشعر عندما نصل للدرجة المطلوبة ثم نرطب الشعر . طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق صبغ الشعر باللون الزيتوني صبغ الشعر باللون الزيتوني مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني كوب من العسل النحل

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة

كوب من الخل الأبيض

كيس بلاستيك

فوطة طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الزيتوني نقوم بغسل الشعر جيداً ثم نقوم بإحضار بوله ونضع فيها العسل، والطحنية، والقرفة، والخل ونقلب جيدا .

نضع الفوطة على الظهر ثم نقوم بتسريح الشعر وتقسيمه إلى نصفين وندهن كل جزء بمفردة .

نضع الكيس البلاستيك علي الرأس حتى الصباح ثم نقوم بغسله .

نرطب الشعر بأي نوع مرطب تفضليه، سوف تلاحظين الفرق في تغير لون الشعر .

يفضل ترطيب الشعر بصورة دائمة حتى لا تزول الصبغة بسهولة طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الزيتوني الوسوم

صبغ الشعر باللون الزيتوني في ثواني، بعض الناس تلجأ إلى صبغ الشعر لإخفاء لون الشعر الأبيض، والبعض الآخر يصبغ الشعر من أجل إظهار لمسات الجمال والإحساس بالتغير، وهذه هي طبيعة المرأة ولكن غالبا ما تتجه إلى بعض الصبغات التي تسبب في إضرار للشعر، ولذلك اخترت لكى هذا المقال لكي أعرض عليكي بعض الوصفات الطبيعية التي لا تتسبب في أي ضرر للشعر . صبغ الشعر باللون الزيتوني في ثواني مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني قفازات لليد

فرشاة للتسريح

بروكاب

إناء عميق

لون صبغة رمادي فاتح

صبغة لون أخضر

صبغة لون أشقر طبيعي

عبوة من الأكسجين

فوطة طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق نحضر إناء ونضع فيه اللون الرمادي مع اللون الأشقر ونقلب جيدا .

نرتدي القفازات حتى نحمي اليد من الاتساخ ثم نقوم بتقليب الخليط بالفرشاة المخصصة .

نسرح الشعر ثم نقوم بتقسيمه إلي جزأين وندهن كل جزء بمفردة ونترك الخليط إلى أن نصل إلي درجة اللون المناسبة .

نغسل الشعر بالماء جيدا ثم نقوم بإحضار بوله أخرى ونضع فيها اللون الأخضر وملعقتين من الأكسجين ونقلب جيدا ثم ندهن الشعر مرة أخري حتى نعطي للشعر اللون الزيتوني .

نغسل الشعر عندما نصل للدرجة المطلوبة ثم نرطب الشعر . طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق صبغ الشعر باللون الزيتوني صبغ الشعر باللون الزيتوني مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني كوب من العسل النحل

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة

كوب من الخل الأبيض

كيس بلاستيك

فوطة طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الزيتوني نقوم بغسل الشعر جيداً ثم نقوم بإحضار بوله ونضع فيها العسل، والطحنية، والقرفة، والخل ونقلب جيدا .

نضع الفوطة على الظهر ثم نقوم بتسريح الشعر وتقسيمه إلى نصفين وندهن كل جزء بمفردة .

نضع الكيس البلاستيك علي الرأس حتى الصباح ثم نقوم بغسله .

نرطب الشعر بأي نوع مرطب تفضليه، سوف تلاحظين الفرق في تغير لون الشعر .

يفضل ترطيب الشعر بصورة دائمة حتى لا تزول الصبغة بسهولة طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الزيتوني

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