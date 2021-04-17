طريقة عمل أصابع البسبوسة الذهبية في المنزل مثل محالّ الحلويات

طريقة عمل أصابع السمبوسة المقرمشة مثل محلات الحلويات، تعتبر أصابع البسبوسة من أكثر الحلويات المفضلة لدى الأشخاص ويحبون تناولها بشكل دائم خاصة في شهر رمضان المبارك حيث يمكنك تجهيزها في المنزل بطريقة سريعة بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة لديك في المنزل، وتقديمها للأطفال الذين يحبون تناول أصابع السمبوسة، لهذا سوف نتعرف من خلال الأسهم القادمة على طريقة عمل أصابع السمبوسة المقرمشة في المنزل بالخطوات.

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة عمل أصابع البسبوسة الذهبية حيث أن البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة، ومن الجدير بالذكر أن ازداد البحث عن طريقة عملها مع قدوم الشهر المبارك لذا نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات عمل أصابع البسبوسة وأيضا طريقة عمل الشربات لذا تنابعوتا موقعنا ليصلكم كل جديد.

طريقة عمل أصابع البسبوسة

نقدم لكم عبر موقعنا المكونات،

كوب سميد ناعم نصف كوب دقيق نصف كوب سمن ملعقة سكر ربع ملعقة ملح كمية مناسبة من الحليب ملعقة بيكنج باودر

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء ونضع فيه جميع المكونات الجافة ثم يتم تقليبها ونبدأ بوضع السمن وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم نبدأ ب اضافة الحليب بشكل تدريجي مع الاستمرار بالتقليب حتى تصبح العجينة متماسكة مع بعضها ولا تلتصق باليد.

في الخطوة التالية نبدأ بعمل أصابع البسبوسة ونقوم بتجهيز صينية عليها زبدة ثم نقوم بوضعها في الفرن بعد أن يتم تسخينه قبلها على الأقل بعشر دقائق، وبعد أن تنضج ويصبح لونها ذهبي يتم إخراجها من الفرن ويتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية بعد ذلك نقوم بوضع عليه الشربات.

نقوم بتجهيز كوب ونصف من السكر وكوب ماء وملعقة ليمون وقليل من الفانيليا وتترك على النار لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك يتم رفعها من على النار ووضعها على البسبوسة بعد أن تنضج.

بعد ذلك يتم تنفيذها حتى تهدأ قليلا ويتم تقطيعها ووضعها في أكواب وأطباق التقديم ثم تناولها بجانب الحليب أو الشاي ويمكن تقديمها للأطفال بجانب العصائر الطبيعية أو بعض الأشخاص يحبون تناولها بجانب الشاي وذلك على حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.

طريقه تجهيز أصابع البسبوسةطريقه تجهيز الشربات