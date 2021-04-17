طريقة تحضير حلوى تشوروز بلح الشام الأسباني

نقدم لكم اليوم وصفتنا طريقة عمل حلوى تشوروز تعد من اجمل واحلي الوصفات واكثر شهرو المقدمة من المطبخ الأسباني تتميز بأنها شهية وجميلة ومن اهم الحلويات الغنية بالسعرات الحرارية ومفيدة لصحة الجسم ويجب عدم تناولوها بكثرة للأشخاص الذين يتبعون الرجيم شكلها يشبه حلوى بلح الشام سهلة التحضير على كل ربه مكوناتها متواجدة فى كل منزل لا تستغرق وقت كبير في عملها غيرانها مقرمشمة ولذيذة كما سوف نقدم بجانبها صوص الشكولاتة المتميز بعد ما تعمليها وتنجح معاكى سوف تصبح من الحلويات المفضلة لديكي. طريقة عمل حلوى تشوروز الأسباني ومكوناته طريقة عمل حلوى تشوروز الأسباني ومكوناته المكونات.. 1 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

5 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

2 بيض متوسطتين الحجم.

1 ملعقة صغيرة سكر.

رشه ملح.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1 كوب ماء طريقة عمل الشيكولاته ومكوناتها المكونات.. 150 غرام شوكولاته داكنه اللون.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب حليب. للتزيين.. سكر بودر ناعم. تحضير الشوكولاته.. اخر على نار هادئة وزوجي فيه الشوكولاته والزبدة مع التحريك المستمر حتى يصير لديك صوص الشوكولاته ويترك جانبا ليبرد تماما. طريقة تحضير حلوى تشوروز الأسباني احضري وعاء وضعيه على نار متوسطه الحرارة ثم ضعي فيه كل من الزبد والسكروالماء والملح ويترك على النار حتى يسخن و تذوب الزبدة. بعد أن يغلي الخليط ضيفي الدقيق مع التقليب لمده دقيقتين حتى تختلط المكونات ببعضها وتصبح لديكي عجينة طرية وناعمة. يترك العجين جانبا حتى يبرد بعد ذلك ضيفي البيض تلوى الأخري والفانيليا وبعد أن تختفي البيضة الأولي ضيفي الأخري مع العجن المستمر. ضعي مطلعها على نار متوسطة الحرارة وجهاز زيت عميق. ضعي عجينة التشوروز فى كيس الحلواني و بعد أن يسخن الزيت اضغطي على الكيس اخرجي مقدار 10 سم اقطعي العجين بالمقص مباشرة فوق الزيت والحجم الذي ترغبين فيه. قلبي قطع العجين من جميع الجهات حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي. أخرجيها من الزيت وضعيها على مناديل ورقية حتى تصفى الزيت. ورصي قطع الحلوى في طبق التقديم المفضل لديكي وزينها بالسكر البودر أو السكر البودر المخلوق بالقرفة وضعي بجانبها صوص الشوكولاته أو صوص الشيكولاته البيضاء أو الكراميل أو المربى حسب ما تفضلي وصحه وهنا.٠ طريقة تحضير حلوى تشوروز الأسباني الوسوم

نقدم لكم اليوم وصفتنا طريقة عمل حلوى تشوروز تعد من اجمل واحلي الوصفات واكثر شهرو المقدمة من المطبخ الأسباني تتميز بأنها شهية وجميلة ومن اهم الحلويات الغنية بالسعرات الحرارية ومفيدة لصحة الجسم ويجب عدم تناولوها بكثرة للأشخاص الذين يتبعون الرجيم شكلها يشبه حلوى بلح الشام سهلة التحضير على كل ربه مكوناتها متواجدة فى كل منزل لا تستغرق وقت كبير في عملها غيرانها مقرمشمة ولذيذة كما سوف نقدم بجانبها صوص الشكولاتة المتميز بعد ما تعمليها وتنجح معاكى سوف تصبح من الحلويات المفضلة لديكي. طريقة عمل حلوى تشوروز الأسباني ومكوناته طريقة عمل حلوى تشوروز الأسباني ومكوناته المكونات.. 1 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

5 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

2 بيض متوسطتين الحجم.

1 ملعقة صغيرة سكر.

رشه ملح.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1 كوب ماء طريقة عمل الشيكولاته ومكوناتها المكونات.. 150 غرام شوكولاته داكنه اللون.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب حليب. للتزيين.. سكر بودر ناعم. تحضير الشوكولاته.. اخر على نار هادئة وزوجي فيه الشوكولاته والزبدة مع التحريك المستمر حتى يصير لديك صوص الشوكولاته ويترك جانبا ليبرد تماما. طريقة تحضير حلوى تشوروز الأسباني احضري وعاء وضعيه على نار متوسطه الحرارة ثم ضعي فيه كل من الزبد والسكروالماء والملح ويترك على النار حتى يسخن و تذوب الزبدة. بعد أن يغلي الخليط ضيفي الدقيق مع التقليب لمده دقيقتين حتى تختلط المكونات ببعضها وتصبح لديكي عجينة طرية وناعمة. يترك العجين جانبا حتى يبرد بعد ذلك ضيفي البيض تلوى الأخري والفانيليا وبعد أن تختفي البيضة الأولي ضيفي الأخري مع العجن المستمر. ضعي مطلعها على نار متوسطة الحرارة وجهاز زيت عميق. ضعي عجينة التشوروز فى كيس الحلواني و بعد أن يسخن الزيت اضغطي على الكيس اخرجي مقدار 10 سم اقطعي العجين بالمقص مباشرة فوق الزيت والحجم الذي ترغبين فيه. قلبي قطع العجين من جميع الجهات حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي. أخرجيها من الزيت وضعيها على مناديل ورقية حتى تصفى الزيت. ورصي قطع الحلوى في طبق التقديم المفضل لديكي وزينها بالسكر البودر أو السكر البودر المخلوق بالقرفة وضعي بجانبها صوص الشوكولاته أو صوص الشيكولاته البيضاء أو الكراميل أو المربى حسب ما تفضلي وصحه وهنا.٠ طريقة تحضير حلوى تشوروز الأسباني

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