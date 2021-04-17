سر عمل الكنافه الرمضانية في البيت زي المحلات بالخطوات بطعم يجنن

سر عمل الكنافة الرمضانية في البيت، من الحلويات الشرقية المميزة التي لا يخلو منزل من وجودها برمضان الكنافة والقطايف، فيحب الكثيرون تناول الكنافة بطعمها المميز مثل المحلات، فتبحث ربات المنزل عن طرق بسيطة لتحضير الكنافة الرمضانية بالمنزل بسهولة وبمكونات متوفرة لديهم، سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا السر وراء نجاح الكنافة في البيت زي الجاهزة.

سر عمل الكنافة الرمضانية في البيت زي المحلات

طريقة عمل الكنافة الطرية

المكونات

نصف كيلو من الكنافة الشعر.

كوب من السمن المذاب.

ثلث كوب من المكسرات المشكلة.

جوز هند.

قطر.

طريقة التحضير

قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 190، قومي بتسيح السمن والزبدة على النار، قومي بإحضار وعاء وفك التشابك منها، وقومي برشها بالسمن الذائب وقطعيها قليلاً، قومي بدهن الصنية بالسمن، قسمي كمية الكنافة إلي قسمين قومي بوضع الطبق الأولي وقومي بالضغط عليها، ثم قومي بوضع معلقتين من السمن المذاب عليها وضعي المكسرات، ثم قومي بوضع باقي الكمية من الكنافة وقومي بالضغط الجيد عليها، ورشي القليل من السمن على الوجه، ثم قومي بإدخال الصنية الفرن، واتركيها حتي تأخذ اللون الذهبي وقوميباخراجها وسكب القطر البارد عليها.

سرعمل الكنافة الرمضانية زي الجاهزة بطعم يجنن

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كيلو من السمن الذائب.

2 كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من النشا.

كوب من كريمة الحلويات.

نصف كوب قشطة .

2 ملعقة من السكر.

2 كوب قطر.

طريقة التحضير

قومي بوضع النشا والحليب البارد وتقليبهم جيداً حتي يذاب تماماً، ثم قوميبتقليبة على النار حتي يصبح الخليط سميك، ثم إضيفي كريمة الحلويات وقومي بالتقليب لمدة 3 دقائق، ثم قومي برفع الخليط وأضيفي القشطة ثم قومي بتقليب المكونات جيداً واتركي الخليط حتي يبرد، ثم قومي بإضافة السمن المذاب إلي الكنافة وقلبيهم جيداً، قومي بإحضار صنية الفرن وضعي فيها نصف كمية الكنافة ثم قومي بوضع الكريمة التي تم تجهيزها، ثم قومي بوضع الطبقة الأخري من الكنافة، إدخلي الصنية الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتي تصل للون الذهبي، ثم قومي بإ‘خراجها من الفرن وضيفي لها القطر وقومي بتقديما بالشكل الذي ترغبي فيه.