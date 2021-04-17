اسرار الجبنة الموتزاريلا المطاطية الاصلية مع كل اسرار نجاحها والطريقة الصحيحة والمضمونة

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا ، الكثير من السيدات تريد أن تتعلم طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بدلاً من شرائها باهظة الثمن من المحلات أو أن تكون غير مطاطية ولذا بأسهل المكونات يمكن عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت فهي تستخدم في تحضير الكثير من الأطعمة ولا غني عنها طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا:- طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا:- يمكن عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل وذلك لضمان جودتها وتتمثل مكوناتها وطريقة تحضيرها كالتالي: المكونات:- 2 كيلو لبن كامل الدسم.

نصف كوب صغير عصير ليمون.

كوب صغير خل. طريقة التحضير:- في وعاء على نار متوسطة الحرارة نضع اللبن ثم نضع الخل وعصير الليمون.

الاستمرار في التقليب لعدة دقائق.

أثناء التقليل سيبدأ يحدث تكتل اللبن وتظهر قطع صغيرة منه وهذا ما يعرف بالتجبن.

نضع الشياطة بين النار والاناء مع الاستمرار في التقليب.

استمرار التقليب برغم ظهور قطع الجبن والضغط عليها في جانب الإناء حتى تصبح الجبنة لها قوام مطاطي يصعب قطعها وتصبح مثل الكرة.

نخرج قطع الجبن من الماء الأبيض أو ما يعرف بالشرش وتصفيتها.

نضع كرات الجبن ونضعها في ماء مثلج لعدة دقائق حتى تصبح ملساء ومتماسكة.

نضع الجبن في الفريزر حتى تتجمد ثم يتم بشره لعمل البيتزا أو استخدامها في أصابع الموتزاريلا المقلية. نصائح لنجاح عمل الجبنة الموتزاريلا:- عندما يحدث تكتل اللبن وتظهر قطع الجبنة يجب وضع شياطة.

لا نخرج قطع الجبن من السائل إذا لم تكن مطاطية.

يتم عصر الجبن جيدًا للتخلص من أي ماء بها.

نخرج قطع الجبن عندما تتماسك ويصبح لها قوام مطاطي صعب قطعة.

واخيرا تستخدم الجبنة الموزاريلا في كثير من الطواجن ومجموعة كبيرة من المخبوزات والبيتزا ولذلك يفضل سيدتي تحضيرها في المنزل للتأكد من نظافتها وكذلك لكي تكون مطاطية. المكونات:-طريقة التحضير:-نصائح لنجاح عمل الجبنة الموتزاريلا:- الوسوم

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا ، الكثير من السيدات تريد أن تتعلم طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بدلاً من شرائها باهظة الثمن من المحلات أو أن تكون غير مطاطية ولذا بأسهل المكونات يمكن عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت فهي تستخدم في تحضير الكثير من الأطعمة ولا غني عنها طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا:- طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا:- يمكن عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل وذلك لضمان جودتها وتتمثل مكوناتها وطريقة تحضيرها كالتالي: المكونات:- 2 كيلو لبن كامل الدسم.

نصف كوب صغير عصير ليمون.

كوب صغير خل. طريقة التحضير:- في وعاء على نار متوسطة الحرارة نضع اللبن ثم نضع الخل وعصير الليمون.

الاستمرار في التقليب لعدة دقائق.

أثناء التقليل سيبدأ يحدث تكتل اللبن وتظهر قطع صغيرة منه وهذا ما يعرف بالتجبن.

نضع الشياطة بين النار والاناء مع الاستمرار في التقليب.

استمرار التقليب برغم ظهور قطع الجبن والضغط عليها في جانب الإناء حتى تصبح الجبنة لها قوام مطاطي يصعب قطعها وتصبح مثل الكرة.

نخرج قطع الجبن من الماء الأبيض أو ما يعرف بالشرش وتصفيتها.

نضع كرات الجبن ونضعها في ماء مثلج لعدة دقائق حتى تصبح ملساء ومتماسكة.

نضع الجبن في الفريزر حتى تتجمد ثم يتم بشره لعمل البيتزا أو استخدامها في أصابع الموتزاريلا المقلية. نصائح لنجاح عمل الجبنة الموتزاريلا:- عندما يحدث تكتل اللبن وتظهر قطع الجبنة يجب وضع شياطة.

لا نخرج قطع الجبن من السائل إذا لم تكن مطاطية.

يتم عصر الجبن جيدًا للتخلص من أي ماء بها.

نخرج قطع الجبن عندما تتماسك ويصبح لها قوام مطاطي صعب قطعة.

واخيرا تستخدم الجبنة الموزاريلا في كثير من الطواجن ومجموعة كبيرة من المخبوزات والبيتزا ولذلك يفضل سيدتي تحضيرها في المنزل للتأكد من نظافتها وكذلك لكي تكون مطاطية. المكونات:-طريقة التحضير:-نصائح لنجاح عمل الجبنة الموتزاريلا:-

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