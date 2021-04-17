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اللازانيا المقلية لنكهة رائعة في رمضان، جربي معنا في شهر رمضان وصفة جديدة من المقبلات الشهية التي يمكن تقديمها بجانب أي وجبة أساسية وهي وصفة اللازانيا المقلية والتي تحمل مذاقًا شهيًا لا يقاوم ونقدمها لكل ربة منزل بطريقة سهلة وبسيطة جربيها الآن.مكونات اللازانيا المقلية
تحتاج وصفة اللازانيا المقلية إلى مجموعة بسيطة من المقادير يمكن شرائها من أي متجر وهي:
- شرائح لازانيا: عشرة شرائح وتطبخ وفق التعليمات الموضحة على العبوة.
- بيض: أربع بيضات وكل بيضتين مع بعضهما.
- جبنة ريكوتا: عبوة واحدة كاملة.
- جبن موتزاريلا: كوب واحد يكون مبشور.
- ثوم: فصان يتم هرسهما.
- دقيق كل الأغراض: نصف كوب.
- فلفل أسمر: مقدار حسب الحاجة ويكون طازجًا.
- ملح كوشير: كمية حسب الرغبة.
- زيت نباتي: مقدار حسب الحاجة للقلي.
- خبز إيطالي: نصف كوب فتات.
- صلصة مارينارا: مقدار مناسبة للغمس.
لن تستغرق مدة تجهيز اللازانيا المقلية وقتًا طويلًا فهي تستغرق حوالي 60 دقيقة أي ساعة واحدة فقط، وتتم بالطريقة الآتية:
- نجهز صينية الفرن ونقوم برش كمية بسيطة من الزيت لرص شرائح اللازانيا المجهزة مسبقًا وحتى لا نسمح لها بالالتصاق بالصينية.
- ومن ثم نضع الجبن الريكوتا مع الثوم المهروس وبيضة واحدة فقط ونضيف للخليط الملح وكذلك الفلفل الأسمر ونخلط بشكل جيد.
- بعد ذلك يُصب المزيج فوق شرائح اللازانيا جميعها ونستخدم الجبن الموتزاريلا لتزيينها من أعلى.
- نبدأ الآن بثني شريحة اللازانيا الواحدة إلى أربع مرات أو ممكن ثلاثة فقط حتى نحصل على شكل مربع ومن ثم نضع الصينية بالفريزر حتى نصف ساعة لتتماسك.
- وفي تلك الأثناء نضع فتات الخبز مع تتبيلة ملح وفلفل والكمية المتبقية من البيض بعد خفقه والدقيق كلٌ في طبق منفصل.
- نضع اللازانيا في طبق الدقيق أولًا من ثم البيض وفتات الخبز في النهاية.
- ونجهز مقلاة عميقة على النار بها مقدار زيت القلي المناسب وعندما يجهز نضيف عدد 3 أو 4 قطع لازانيا مربعة وتترك لحين اكتسابها اللون الذهبي ونخرجها على ورق مناديل قوي للتخلص من الزيت.
- وعند التقديم نضع صلصة المارينارا بجانبها.
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اللازانيا المقلية لنكهة رائعة في رمضان، جربي معنا في شهر رمضان وصفة جديدة من المقبلات الشهية التي يمكن تقديمها بجانب أي وجبة أساسية وهي وصفة اللازانيا المقلية والتي تحمل مذاقًا شهيًا لا يقاوم ونقدمها لكل ربة منزل بطريقة سهلة وبسيطة جربيها الآن.مكونات اللازانيا المقلية
تحتاج وصفة اللازانيا المقلية إلى مجموعة بسيطة من المقادير يمكن شرائها من أي متجر وهي:
- شرائح لازانيا: عشرة شرائح وتطبخ وفق التعليمات الموضحة على العبوة.
- بيض: أربع بيضات وكل بيضتين مع بعضهما.
- جبنة ريكوتا: عبوة واحدة كاملة.
- جبن موتزاريلا: كوب واحد يكون مبشور.
- ثوم: فصان يتم هرسهما.
- دقيق كل الأغراض: نصف كوب.
- فلفل أسمر: مقدار حسب الحاجة ويكون طازجًا.
- ملح كوشير: كمية حسب الرغبة.
- زيت نباتي: مقدار حسب الحاجة للقلي.
- خبز إيطالي: نصف كوب فتات.
- صلصة مارينارا: مقدار مناسبة للغمس.
لن تستغرق مدة تجهيز اللازانيا المقلية وقتًا طويلًا فهي تستغرق حوالي 60 دقيقة أي ساعة واحدة فقط، وتتم بالطريقة الآتية:
- نجهز صينية الفرن ونقوم برش كمية بسيطة من الزيت لرص شرائح اللازانيا المجهزة مسبقًا وحتى لا نسمح لها بالالتصاق بالصينية.
- ومن ثم نضع الجبن الريكوتا مع الثوم المهروس وبيضة واحدة فقط ونضيف للخليط الملح وكذلك الفلفل الأسمر ونخلط بشكل جيد.
- بعد ذلك يُصب المزيج فوق شرائح اللازانيا جميعها ونستخدم الجبن الموتزاريلا لتزيينها من أعلى.
- نبدأ الآن بثني شريحة اللازانيا الواحدة إلى أربع مرات أو ممكن ثلاثة فقط حتى نحصل على شكل مربع ومن ثم نضع الصينية بالفريزر حتى نصف ساعة لتتماسك.
- وفي تلك الأثناء نضع فتات الخبز مع تتبيلة ملح وفلفل والكمية المتبقية من البيض بعد خفقه والدقيق كلٌ في طبق منفصل.
- نضع اللازانيا في طبق الدقيق أولًا من ثم البيض وفتات الخبز في النهاية.
- ونجهز مقلاة عميقة على النار بها مقدار زيت القلي المناسب وعندما يجهز نضيف عدد 3 أو 4 قطع لازانيا مربعة وتترك لحين اكتسابها اللون الذهبي ونخرجها على ورق مناديل قوي للتخلص من الزيت.
- وعند التقديم نضع صلصة المارينارا بجانبها.
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