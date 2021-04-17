اللازانيا المقلية لنكهة رائعة في رمضان، جربي معنا في شهر رمضان وصفة جديدة من المقبلات الشهية التي يمكن تقديمها بجانب أي وجبة أساسية وهي وصفة اللازانيا المقلية والتي تحمل مذاقًا شهيًا لا يقاوم ونقدمها لكل ربة منزل بطريقة سهلة وبسيطة جربيها الآن.

مكونات اللازانيا المقلية

تحتاج وصفة اللازانيا المقلية إلى مجموعة بسيطة من المقادير يمكن شرائها من أي متجر وهي:

شرائح لازانيا: عشرة شرائح وتطبخ وفق التعليمات الموضحة على العبوة.

بيض: أربع بيضات وكل بيضتين مع بعضهما.

جبنة ريكوتا: عبوة واحدة كاملة.

جبن موتزاريلا: كوب واحد يكون مبشور.

ثوم: فصان يتم هرسهما.

دقيق كل الأغراض: نصف كوب.

فلفل أسمر: مقدار حسب الحاجة ويكون طازجًا.

ملح كوشير: كمية حسب الرغبة.

زيت نباتي: مقدار حسب الحاجة للقلي.

خبز إيطالي: نصف كوب فتات.

صلصة مارينارا: مقدار مناسبة للغمس.

خطوات طبخ اللازانيا المقلية

لن تستغرق مدة تجهيز اللازانيا المقلية وقتًا طويلًا فهي تستغرق حوالي 60 دقيقة أي ساعة واحدة فقط، وتتم بالطريقة الآتية: