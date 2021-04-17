طريقة عمل طاجن اللحمة الموزة والخضار

طريقة عمل طاجن اللحمة الموزة من اكثر الأطباق تقديما على موائد رمضان والعزائم وتقدم هذه الوصفة أيضا في العيد يحبها الصغار والكبار ولا تخلوا من الموائد العربية لأنها غنية بالسعرات الحرارية و القيمة الغذائية العالية ومغذية للجسم وطعمها شهي ولذيذ. كما تعد اللحمة الموزة من اشهر الوصفات المشهورة في المطبخ الشرقي وخاصة والعربي ويوجد العديد من الوصفات المختلفة بلحم الموزة سوف نقدم لكم اليوم احدي هذه الوصفات بطريقة سهلة على كل ربه منزل وهي وصفة طاجن اللحمة الموزة بالخضار. طريقة عمل طاجن اللحمة الموزة ومقاديره طريقة عمل طاجن اللحمة الموزة ومقاديره المقادير.. عدد اللحمة أو سوبوكو حسب عدد الأفراد .

نصف كيلو مشروم مقطع شرائح.

2 حبه جزر شرائح.

1 حبه بصل مفرومة.

2 ملعقة دقيق كبير.

10 فصوص ثوم صحيح.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة فلفل.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات السبعة.

ملعقة كبيرة زبدة.

2 كوب من الماء المغلي.

مرقة دجاج حسب الرغبة. طريقة تحضير وصفة طاجن اللحمة الموزة بالخضار أولا قومي بتتبيل قطع اللحم بالبهارات بالملح والفلفل من جميع الجهات. ثم ضعي قطع اللحم في الدقيق من جميع الجهات أيضا. ضعي طاسة على نار هادئة وبها ملعقة زبدة وبعد أن تسخن الزبدة ضعي اللحم وقلبيه من الجهتين حتى يكتسب لون. اخرجي اللحمة في طبق وضعيها جانبا للاستعمال اللاحق. ومكان قطع اللحم ضعي البصل ثم يشوح البصل ثم بعد ذلك ضعي الجزر و المشروم و ضعي التتبيله من ملح وفلفل مع التقليب المستمر. قومي برص قطع اللحم فوق البصل المشوح والجزر والمشروم. ضيفي المياه الساخنة حتى تغلي بسرعة سريعة ومرقة الدجاج فوق مزيج اللحم والبصل السابق حسب الرغبة. يغطى الأناء ويترك على النار حتى يغلي من اول ما يغلى هدئي النار لمده ساعة أو ساعة ونصف حتى يتم النضج. قدميه في طبق التقديم بجانب الأرز و الخضار السوتيه. قيمة الغذائية لطاجن اللحمة الموزة بالخضار طريقة تحضير وصفة طاجن اللحمة الموزة بالخضارقيمة الغذائية لطاجن اللحمة الموزة بالخضار بعد ما قدمنا وصفاتنا اليوم طاجن اللحمة الموزة بالخضار يجب أن نتعرف على القيمة الغذائية التي تحتوي عليها وصفتنا اليوم فهي تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات والبروتينات والألياف و المكون الرئيسي في هذه الوجبة هي اللحمة فاليكم القيمة الغذائية المتوفرة لدي هذا الصنف.

العناصر الغذائية المتوفرة في هذا الصنف هو البروتين:26.1غرام.

والدهون:11.8غرام.

السعرات الحرارية:271سعرة حرارية.

قدمنا لكى سيدتي اليوم وصفتنا طاجن اللحمة الموزة بالخضار أتمني أن اكون قدمتها بطريقة سهلة عليكى . الوسوم

طريقة عمل طاجن اللحمة الموزة من اكثر الأطباق تقديما على موائد رمضان والعزائم وتقدم هذه الوصفة أيضا في العيد يحبها الصغار والكبار ولا تخلوا من الموائد العربية لأنها غنية بالسعرات الحرارية و القيمة الغذائية العالية ومغذية للجسم وطعمها شهي ولذيذ. كما تعد اللحمة الموزة من اشهر الوصفات المشهورة في المطبخ الشرقي وخاصة والعربي ويوجد العديد من الوصفات المختلفة بلحم الموزة سوف نقدم لكم اليوم احدي هذه الوصفات بطريقة سهلة على كل ربه منزل وهي وصفة طاجن اللحمة الموزة بالخضار. طريقة عمل طاجن اللحمة الموزة ومقاديره طريقة عمل طاجن اللحمة الموزة ومقاديره المقادير.. عدد اللحمة أو سوبوكو حسب عدد الأفراد .

نصف كيلو مشروم مقطع شرائح.

2 حبه جزر شرائح.

1 حبه بصل مفرومة.

2 ملعقة دقيق كبير.

10 فصوص ثوم صحيح.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة فلفل.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات السبعة.

ملعقة كبيرة زبدة.

2 كوب من الماء المغلي.

مرقة دجاج حسب الرغبة. طريقة تحضير وصفة طاجن اللحمة الموزة بالخضار أولا قومي بتتبيل قطع اللحم بالبهارات بالملح والفلفل من جميع الجهات. ثم ضعي قطع اللحم في الدقيق من جميع الجهات أيضا. ضعي طاسة على نار هادئة وبها ملعقة زبدة وبعد أن تسخن الزبدة ضعي اللحم وقلبيه من الجهتين حتى يكتسب لون. اخرجي اللحمة في طبق وضعيها جانبا للاستعمال اللاحق. ومكان قطع اللحم ضعي البصل ثم يشوح البصل ثم بعد ذلك ضعي الجزر و المشروم و ضعي التتبيله من ملح وفلفل مع التقليب المستمر. قومي برص قطع اللحم فوق البصل المشوح والجزر والمشروم. ضيفي المياه الساخنة حتى تغلي بسرعة سريعة ومرقة الدجاج فوق مزيج اللحم والبصل السابق حسب الرغبة. يغطى الأناء ويترك على النار حتى يغلي من اول ما يغلى هدئي النار لمده ساعة أو ساعة ونصف حتى يتم النضج. قدميه في طبق التقديم بجانب الأرز و الخضار السوتيه. قيمة الغذائية لطاجن اللحمة الموزة بالخضار طريقة تحضير وصفة طاجن اللحمة الموزة بالخضارقيمة الغذائية لطاجن اللحمة الموزة بالخضار بعد ما قدمنا وصفاتنا اليوم طاجن اللحمة الموزة بالخضار يجب أن نتعرف على القيمة الغذائية التي تحتوي عليها وصفتنا اليوم فهي تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات والبروتينات والألياف و المكون الرئيسي في هذه الوجبة هي اللحمة فاليكم القيمة الغذائية المتوفرة لدي هذا الصنف.

العناصر الغذائية المتوفرة في هذا الصنف هو البروتين:26.1غرام.

والدهون:11.8غرام.

السعرات الحرارية:271سعرة حرارية.

قدمنا لكى سيدتي اليوم وصفتنا طاجن اللحمة الموزة بالخضار أتمني أن اكون قدمتها بطريقة سهلة عليكى .

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