نقدم لكم طريقة عمل فراخ مشوية بالمنزل بتتبيلة جديدة لعمل فراخ مشوية بأحلى طعم، تبحث العديد من السيدات كل يوم خلال شهر رمضان الكريم عن طريقة عمل وجبة جديدة لتقدمها لأفراد أسرتها على وجبة الإفطار أو لتقدمها على عزومات رمضان، لذلك نقدم لكي طريقة عمل فراخ مشوية بطريقة سهلة.

طريقة عمل فراخ مشوية

الفراخ المشوية من الأكلات المحببة لأفراد العائلة وخصوصاً الأطفال، فالأطفال تحب وجبة الفراخ بجميع أشكالها، لذلك نقدم لكي طريقة عمل فراخ مشوية باستخدام تتبيلة للفراخ تجعل طعمها لذيذ ويحبها كل أفراد عائلتك، من خلال مكونات بسيطة متاحة لكل سيدة في المطبخ يمكن عمل الفراخ.

نقطع الفراخ إلى أجزاء صغيرة ليسهل تشربها للتبيلة وتسويتها فنقسم الفرخة إلى ثمان قطع، ثم نفتح فتحات طولية بالسكينة في كل قطعة لكي تدخل التتبيلة في كل قطعة جيداً.

خطوات عمل فراخ مشوية

نحضر التتبيلة في خلاط لعمل فرخة ونصف نضع اربع حبات طماطم وثلاث بصلات متوسطة الحجم ومن اربع إلى عشر فصوص ثوم حسب الرغبة وربع كوب زيت وربع كوب من الخل وعلبة زبادي كبيرة ونخلط جيداً.

نضع قطع الفراخ داخل التتبيلة ونتركها لمدة ساعتين على الأقل لأن الزبادي يعمل على تطرية لحمة الفراخ وتسويتها جيداً.

نخرج الفراخ من التتبيلة ونحاول إزالة التتبيلة من على الفراخ.

نضع البهارات وهي ملعقة كبيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة من كلاً من فلفل أسود، بهارات فراخ، كزبرة، قرفة، جنزبيل، كمون، زنجبيل، وشطة حمرا حسب الطلب.

نضع البهارات على الفراخ ونقلب كل قطعة جيداً .