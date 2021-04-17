طريقة عمل كحك العيد الناعم بحشو الملبن خطوة بخطوة كالمحترفين

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك والذي يأتي بعد شهر رمضان وتبحث عدد كبير من ربات المنزل عن طريقة عمل كحك العيد والبسكويت والحلويات الشرقية والغربية والبيتي فور والعديد من الحلويات الشهية والمرتبطة باحتفالات الأعياد، يمكن أن تصنعي الكثير من الحلويات والبسكوتات المتنوعة، طريقة عمل بسكوت ملون وبدون بيض بألوان كثيرة للأطفال، ويمكنك أن تحصلي على طريقة عمل الملبن في المنزل لحشو كحك بالملبن الطري ولا حاجة إلى شراءه من الخارج، فكل الحلويات والمخبوزات تستطيعي أن تصنعيها في المنزل بخطوات بسيطة وميسرة.

هناك طرق متنوعة لعمل كحك العيد وكل بيت مصري وفي جميع بلدان العالم تتغير الطريق وفق بعض العادات والتقاليد، ويمكن عمل كحك العيد على الطريقة السعودية بمكونات بسيطة وخطوات ميسرة، ويفضل الكثير عمل كحك العيد الناعم بكيلو دقيق أحصلي على 45 قطعة من الكحك والذي يحتوي على سمن بلدي كثير فيعطيه نعومة وطعم السمن الأصلي وهناك كحك العيد الوسط والذي يفضله الكثيرون حيث يحتوي على أقل نسبة من كحك العيد الناعم.

كيلو دقيق أبيض.

نصف كيلو سمن بلدي.

ملعقة خميرة.

ملعقة سكر بودرة.

كوب ماء دافئ.

ربع ملعقة ملح.

ملعقة كبيرة سمسم.

رائحة كحك.

يتم وضع السمن في قدر على الموقد وتركها حتى الغليان، ثم يتم وضع الدقيق في طبق عميق ويوضع به السمسم والملح ويصب عليه السمن المقدوح وهو ساخن ويقلب قليلا ثم يترك حتى يهدأ، ثم يتم بس الدقيق بالسمن بالتدريج على راحة اليد حتى يتشرب السمن بالكامل مع إضافة رائحة الكحك، يوضع الخميرة مع السكر في ماء دافئ حتى تفور ويتم عمل أختبار لها بفورانها فبذلك تصبح جاهزة للاستخدام، وتوضع على الدقيق بالسمن، ويتم عجن الخليط حتى تحصل على عجينة جاهزة للاستخدام وأتركها ساعة لتختمر، ثم يم تكوريها كور صغيرة الحجم ويتم وضع الملبن في المنتصف وغلقها مرة أخرى، ثم ترص في صواني بدون حواف عالية، ثم تدخل فرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة وحتى 20 دقيقة، يتم رش سكر بودر على الوجه بعد خروج الكحك من الفرن.