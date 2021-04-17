طريقة عمل أصابع الجلاش بالقشطة اللذيذة مثل محلات الحلواني

أصابع الجلاش بالقشطة ، من أشهر أنواع الحلويات وتنتشر بشكل كبير في بلاد الشام، ومصر، وهى عبارة عن ورق رقيق من العجين يتم حشيه بحشوات مختلفة مثل المكسرات، واللحمة المفرومة، والتفاح، وأنواع أخرى مختلفة، وطريقة عمله سهلة وبسيطة ولا يستغرق وقت طويل في صنعه، وهو من الحلويات التي تتميز بشكلها وطعمها المختلف ويقبل عليها الكثير من الناس، ويوجد منه نوعين الجلاش الحادق، والجلاش الحلو وكلاً من هما يختلف عن الأخر في طريقة عمله، وهو من الحلويات التي لا تخلو منها موائد الرحمن في شهر رمضان المبارك، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أصابع الجلاش بالقشطة اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات أصابع الجلاش بالقشطة لفة من الجلاش الجاهز. مكسرات مختلفة مطحونة. كوب من السمنة. 2 كوب من الشربات. طبق متوسط من القشطة. طريقة التحضير مكونات أصابع الجلاش بالقشطةطريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع الجلاش بالقشطة وهى كما يلي:- نحضر ورق الجلاش ونقطعه إلي شرائح طويلة الحجم، ثم ندهن الورقة بقليل من السمنة، ونضع القشطة في المنتصف، ثم نلفها على شكل أصابع.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الجلاش كلها.

نحضر صينية مدهونة بقليل من السمنة، ونرص عليها الأصابع، ثم ندهن وجه الأصابع بالسمنة.

نشعل الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية، ونتركها حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر.

نخرج الصينية من الفرن ونصفيها من السمنة، ثم نسقيها بالشربات البارد، ونغطيها بكيس من البلاستيك حتى تطرى.

نحضر طبق التقديم ونرص عليه أصابع الجلاش المحشية، ونقدمها بجانب الشاي وبالهناء والشفاء. طريقة عمل القشطة لحشو الجلاش سوف نتعرف على طريقة عمل القشطة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع به 2 كوب من الحليب، وملعقتين من النشا، ونقلبهم حتى يذوب النشا تماماً. نضع الوعاء على النار، ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل. نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف نصف كوب من الزبدة، وملعقة من ماء والورد، ونقلبهم حتى تذوب الزبدة جيداً. نضع الخليط في حافظ الطعام ونتركه يبرد، ثم نضعه في الثلاجة لحين الاستخدام. الوسوم

أصابع الجلاش بالقشطة ، من أشهر أنواع الحلويات وتنتشر بشكل كبير في بلاد الشام، ومصر، وهى عبارة عن ورق رقيق من العجين يتم حشيه بحشوات مختلفة مثل المكسرات، واللحمة المفرومة، والتفاح، وأنواع أخرى مختلفة، وطريقة عمله سهلة وبسيطة ولا يستغرق وقت طويل في صنعه، وهو من الحلويات التي تتميز بشكلها وطعمها المختلف ويقبل عليها الكثير من الناس، ويوجد منه نوعين الجلاش الحادق، والجلاش الحلو وكلاً من هما يختلف عن الأخر في طريقة عمله، وهو من الحلويات التي لا تخلو منها موائد الرحمن في شهر رمضان المبارك، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أصابع الجلاش بالقشطة اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات أصابع الجلاش بالقشطة لفة من الجلاش الجاهز. مكسرات مختلفة مطحونة. كوب من السمنة. 2 كوب من الشربات. طبق متوسط من القشطة. طريقة التحضير مكونات أصابع الجلاش بالقشطةطريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع الجلاش بالقشطة وهى كما يلي:- نحضر ورق الجلاش ونقطعه إلي شرائح طويلة الحجم، ثم ندهن الورقة بقليل من السمنة، ونضع القشطة في المنتصف، ثم نلفها على شكل أصابع.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الجلاش كلها.

نحضر صينية مدهونة بقليل من السمنة، ونرص عليها الأصابع، ثم ندهن وجه الأصابع بالسمنة.

نشعل الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية، ونتركها حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر.

نخرج الصينية من الفرن ونصفيها من السمنة، ثم نسقيها بالشربات البارد، ونغطيها بكيس من البلاستيك حتى تطرى.

نحضر طبق التقديم ونرص عليه أصابع الجلاش المحشية، ونقدمها بجانب الشاي وبالهناء والشفاء. طريقة عمل القشطة لحشو الجلاش سوف نتعرف على طريقة عمل القشطة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع به 2 كوب من الحليب، وملعقتين من النشا، ونقلبهم حتى يذوب النشا تماماً. نضع الوعاء على النار، ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل. نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف نصف كوب من الزبدة، وملعقة من ماء والورد، ونقلبهم حتى تذوب الزبدة جيداً. نضع الخليط في حافظ الطعام ونتركه يبرد، ثم نضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

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