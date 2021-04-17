أسهل طريقة لتحضير الهريسة السورية في المنزل مثل المحلات

يعتبر شهر رمضان ساحة للإبداع في مجال المطبخ سواء الوجبات أو الحلويات لتعويض صيام اليوم بوجبات شهية وبسبب كثرة إعداد الحلويات نجد أن أغلب الإستفسارات أصبحت بعيداً عن الحلويات التقليدية مثل الكنافة ويتجه اهتمام الأشخاص إهتماماً مختلفاً من ناحية الوجبات الشرقية التي تعتبر من أكثر طرق التحضير جودة ومن الحلويات التي نلاحظ ارتفاع معدل البحث عنها هي الهريسة السورية والتي يعتبر انتشارها منذ سنوات عديدة ولكن بسبب مذاقها الرائع تظل عالقة في أذهان البعض ولا تحتاج إلي مكونات كثيرة حيث تتشابه مع الطريقة التقليدية ولكن قد تختلف في إضافة المكسرات والقليل من المكونات الأخري بالإضافة إلي القيمة الغذائية التي تمد بها الجسم والفيتامينات التي نحصل عليها من السميد وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الهريسة السورية

تبرز بلاد الشام كأحد أكثر الدول إهتماماً بالمطبخ و التنوع في أصناف الحلويات والوجبات الرئيسية، ويُحظي المطبخ السوري بثقة كبيرة عارمة من جميع دول الوطن العربي المجاورة وذلك بسبب الإنتشار الكبير لمعظم الوجبات في كثير من الدول والتي أثبتت قدرة المطبخ السوري.

المكونات:

نصف كيلو جرام من السميد الناعم.

كأس لبن بودرة.

كأس من الماء ذو درجة حرارة منخفضة.

كأس زيت نباتي.

كأس من السكر.

كأس جوز الهند.

كمية من الفستق المطحون.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

لتحضير الهريسة السورية نقوم بخلط كلاً من السكر مع السميد ونقلبهم معاً ثم إضافة بعض من المكونات الجافة مثل كأس اللبن البودرة والبيكنج باودر وجوز الهند ونستمر بالتقليب. نبدأ بإضافة الزيت والماء ونقوم بعجن المكونات معاً دون استخدام أيّ وسائل خارجية فقط باليدين، عند إعداد الهريسة لا يتم استخدام وسيلة للعجن وتعتمد على العجن اليدوي للتأكيد من ملمس العجينة. نترك العجينة ونقوم بتحضير الصينية ودهنها بالزيت ووضع عجينة الهريسة في الصينية على أن تكون متوسطة الحجم وتوزيع الفستق أعلي سطح الهريسة ثم نتركها لمدة ساعتين أو ثلاثة. إدخال الصينية الفرن بعد إنقضاء الوقت لمدة نصف ساعه على درجة حرارة هادئة وعند خروج الهريسة نضع عليها القطر الخاص بها ويتم تقديمها للتناول.

طريقة التحضير: