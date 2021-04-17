علاج الصداع في رمضان بطرق طبيعة رائعة في المنزل

يعاني العديد من الأشخاص من الصداع في رمضان، حيث أصبح الصداع من الأعراض الشائعة خلال الشهر الكريم بالتزامن مع صيام الأشخاص، وذلك قد يكون بسبب انسحاب الكافيين، مما يؤدي إلى التوتر، أوانخفاض نسبة السكر في الدم، ويمكن علاج الصداع بعدد من الطرق الطبيعية دون تناول الأدوية، وغالباً ما يحدث الصداع في فترة الظهر أو المساء قبل الإفطار، ويزيد الصداع مع تكرار الصيام خلال شهر رمضان الكريم.

علاج الصداع في رمضان وأسبابه

ويمكن منع الصداع في بعض الأحيان من خلال تقليل نسبة استهلاك الكافيين في الأسابيع التي تسبق عملية الصيام، كما أنه يمكن تناول فنجان قهوة قوي قبل بدء الصيام، لأنه قد يمنع الصداع الذي قد يحدث نتيجة انسحاب الكافين من الجسم، كما أن انخفاض نسبة السكر في جسم الإنسان يؤدي أيضاً إلى حدوث صداع لدى الكثير من الأشخاص، وفي حال تناول وجبة بها نسبة عالية من السكر قبل بدء الصيام مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر ثم انخفاضه مما يؤدي إلى حدوث صداع، وتناول وجبة منخفضة بنسبة السكر قد تمنع حدوث ذلك الصداع.

أسباب الصداع

من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث صداع في رمضان الجفاف، حيث أن تناول كمية كافية من الماء قبل بدء الصيام قد يمنع الصداع في الكثير من الأحيان، ولا سيما أن انخفاض نسبة المياه في الدماغ قد تؤدي إلى الصداع لذا يجب شرب كميات كبيرة من المياه قبل الصيام لأنها من نصائح تجنب جفاف الجلد في رمضان.

استخدام الكمادات الباردة وخاصة لمن يعانون من الصداع النصفي، وذلك من خلال وضع مكعبات الثلج في كيس أو قطعة قماش والاحتفاظ بها على الرأس لمدة 15 دقيقة ثم استراحة لمدة مماثلة، كما يمكن الاستحمام بالماء المارد فقط دون استخدام الثلج.

عمل تمارين الاسترخاء مثل اليوجا أو الاسترخاء التدريجي للعضلات.

خفت الأضواء المحيطة بك.

تناول الزنجبيل حيث أنه يعمل مثل أدوية الصداع النصفي.

يمكن التخلص من الصداع بالتدليك للجبهة والرقبة لبضع دقائق حتى الشعور بالراحة.

كيفية التخلص من الصداع بدون أدوية