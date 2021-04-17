ماسك الشعر بديل البروتين الشعر بالمايونيز والبيض

ماسك الشعر بديل البروتين الشعر ، تعانى العديد من النساء من شعر مجعد ولا يطول بسهولة ومن الصعب فردة ولكن تستخدم مجموعة من النساء أدوات لفرد الشعر ولكن من غير المستحب أن تستخدمي هذه الأدوات لفرد الشعر يوميا فهو يؤذى الشعر فتتجه النساء إلى البروتين الشعر لفرده لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنه ولكنه مكلف وغير مضمون ويجب الحرص والعناية في اختيار نوع البروتين لذلك نقدم لكى حل لهذه المشكلة غير مكلف ومضمون ويتطلب منك فقط الاهتمام على الدوام ولمساعدتك في التجهز للعيد والمناسبات بسهولة وهو قناع الشعر بديل البروتين الشعر.

ماسك الشعر بديل البروتين الشعر

مكونات الماسك:

3 ملاعق من المايونيز.

1بيضة أو 2 بيضة حسب طول الشعر وكثافته وسمكه.

ملعقة عسل صغيرة مركزة.

ملعقة زيت كبيرة أي نوع تفضلينه.

وإليك أنواع من زيوت الشعر لتطويل الشعر وتكثيفه خلال أيام ولكن نفضل في هذا الماسك زيت الجرير لما له من فوائد لهذا الماسك.

3 حبات من القرنفل مطحونة.

فرشاه للشعر.

احضري إناء وقومى بوضع 3 ملاعق من المايونيز وعليهم بيضة وفوقهم ملعقة العسل صغيرة وملعقة زيت كبيرة و3 حبات من القرنفل مطحونة وقومى بخلطهم لتحصلي على قوام متماسك ومتجانس.

قومى باستخدام الفرشاة بتوزيع الماسك على شعرك وعلى الفروة وعلى كامل شعرك و تركه على شعرك لمدة ساعة قبل الاستحمام.

لا تقلقي بسبب الريحة فسوف تتلاشى بمجرد غسل شعرك ولكن تحملي الريحة لمجرد ساعة فقط بالمقابل سوف تحصلي على نتيجة رائعة.

بعد انقضاء الساعة قومى بغسل شعرك بالغسول الخاص وضغي فوق الغسول الخاص بالشعر الخاص بكى 3 حبات من القرنفل مطحونة وملعقة من النسكافية والقهوة غسلة واحدة فقط.

قومى بتكرار هذا الماسك أسبوعيا وسوف تحصلين على النتيجة المرجوة بعد أسبوعين من تطبيق هذا قناع الشعر بديل لبروتين الشعر.

طريقة الاستخدام:

وإليك وصفتين للقضاء على مشكلة تساقط الشعر نهائيا وبهذا نكون عالجنا اغلب مشاكل الشعر التي تواجهك لتتألقي وتطلى بأحسن إطلاله للعيد.

فسوف تلاحظين كيف يطول شعرك بسهولة والنعومة وعدم الهيشان والانسيابية وعدم التجعد والسهولة في التسريح حتى بدون استخدام لأدوات الفرد ولا استخدام البروتين المكلف وغير المضمون واستمتعي باستخدام ماسك للشعر بديل لبروتين الشعر بالمايونيز والبيض.