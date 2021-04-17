طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة في البيت بكل سهولة وذي الجاهزة

تعتبر الكنافة من الحلويات المحببة جداً للجميع كباراً وصغاراً وهي مرتبطة بشكل كبير بشهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه العزومات والولائم بين الأهل والأحباب، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لعمل الكنافة، وعادة ما يتم شراء الكنافة من المحلات المتخصصة في الحلويات ومن بين طرقها المشهورة الكنافة بالمانجو فهي واحدة من الطرق الأكثر شهرة في الوطن العربي وتتمتع بطعم خطير للغاية، وبما أننا في شهر رمضان حالياً يزداد البحث عن طريقة عمل الكنافة بالمانجو في البيت وهذا ما نستعرضه عليكم في هذا المقال من خلال موقعنا المتميز ثقفني فتابعونا. مكونات الكنافة بالمانجو والكريمة: نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب سمن مذاب.

نصف كيلو مانجو مقطع مكعبات. مكونات الكريمة: كوب من الكريمة.

كوب وربع من اللبن السائل.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

3 صفار بيضة.

ربع كوب سكر ناعم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

كوبين من الشربات الجاهز. طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة: لعمل الكريمة في البداية نخلط السكر مع البيض في وعاء من خلال المضرب السلك ونضيف لهم الدقيق والنشا ونخلطها جيداً.

في وعاء أخر نضع اللبن مع الفانيليا ويرفع على النار حتى يسخن، ثم نرفع الوعاء من على النار ونضيفه له خليط البيض والدقيق تدريجياً مع التقليب السريع.

نضع الوعاء من جديد على النار حتى يغلي ويصبح كثيف، ثم يرفع من على النار ويترك الخليط جانباً ليبرد.

في وعاء كبير نخلط السكر مع الكنافة والزبدة وتقلب المكونات حتى تتجانس المكونات كلها.

تقسم العجينة لقسمين الأول وكل قسم منهما في صينية مع الضغط عليهما جيداً.

ندخل الصواني الفرن على درجة حرارة 180 حتى يصبح لونها ذهبي، وتخرج من الفرن وتسقى بالشربات.

نأخذ واحدة من الكنافة ونقلبها في طبق ونضع عليها الكريمة وقطع من المانجو ثم نضع الطبقة الثانية من الكنافة عليها ثم طبقة من الكريمة وباقي المانجو وتترك تبرد جيداً ثم تقدم الكنافة وبألف هنا. مكونات الكنافة بالمانجو والكريمة:مكونات الكريمة:طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة: الوسوم

تعتبر الكنافة من الحلويات المحببة جداً للجميع كباراً وصغاراً وهي مرتبطة بشكل كبير بشهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه العزومات والولائم بين الأهل والأحباب، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لعمل الكنافة، وعادة ما يتم شراء الكنافة من المحلات المتخصصة في الحلويات ومن بين طرقها المشهورة الكنافة بالمانجو فهي واحدة من الطرق الأكثر شهرة في الوطن العربي وتتمتع بطعم خطير للغاية، وبما أننا في شهر رمضان حالياً يزداد البحث عن طريقة عمل الكنافة بالمانجو في البيت وهذا ما نستعرضه عليكم في هذا المقال من خلال موقعنا المتميز ثقفني فتابعونا. مكونات الكنافة بالمانجو والكريمة: نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب سمن مذاب.

نصف كيلو مانجو مقطع مكعبات. مكونات الكريمة: كوب من الكريمة.

كوب وربع من اللبن السائل.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

3 صفار بيضة.

ربع كوب سكر ناعم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

كوبين من الشربات الجاهز. طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة: لعمل الكريمة في البداية نخلط السكر مع البيض في وعاء من خلال المضرب السلك ونضيف لهم الدقيق والنشا ونخلطها جيداً.

في وعاء أخر نضع اللبن مع الفانيليا ويرفع على النار حتى يسخن، ثم نرفع الوعاء من على النار ونضيفه له خليط البيض والدقيق تدريجياً مع التقليب السريع.

نضع الوعاء من جديد على النار حتى يغلي ويصبح كثيف، ثم يرفع من على النار ويترك الخليط جانباً ليبرد.

في وعاء كبير نخلط السكر مع الكنافة والزبدة وتقلب المكونات حتى تتجانس المكونات كلها.

تقسم العجينة لقسمين الأول وكل قسم منهما في صينية مع الضغط عليهما جيداً.

ندخل الصواني الفرن على درجة حرارة 180 حتى يصبح لونها ذهبي، وتخرج من الفرن وتسقى بالشربات.

نأخذ واحدة من الكنافة ونقلبها في طبق ونضع عليها الكريمة وقطع من المانجو ثم نضع الطبقة الثانية من الكنافة عليها ثم طبقة من الكريمة وباقي المانجو وتترك تبرد جيداً ثم تقدم الكنافة وبألف هنا. مكونات الكنافة بالمانجو والكريمة:مكونات الكريمة:طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة:

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