المكون الخارق ضعيه على الشامبو لتطويل وتكثيف وإنبات وتنعيم الشعر كما ينعم الشعر ويقوية

تطويل وتكثيف وإنبات وتنعيم الشعر، الله سبحانه وتعالي خلق في المرأة غريزة حب الجمال، ومن جمال المرأة هو جمال شعرها، ولكن نظرا للظروف التي نمر بها في هذه الأيام العصيبة التي أثرت على الحالة النفسية، ونتيجة لذلك سبب تساقط وتلف للشعر، اخترت هذا الموضوع بالتحديد لأتحدث فيه معكم لأهميته، وسوف أذكر لكم بعض الوصفات الهامة لتتقيل وتكثيف الشعر .
مكون نضعه علي الشامبو لتطويل وتكثيف وإنبات وتنعيم الشعر
يعتبر الصبار من أفضل المكونات الطبيعية المفيدة جداً لتطويل وتنعيم الشعر لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تغذي الشعر وتزيد من كثافته .مكونات الصبار والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر
- عبوة شامبو
- مقدار ربع كوب من الصبار الطبيعي المعصور
- نخلط الصبار مع الشامبو ونتركهم لمدة ليلة كاملة .
- نغسل الشعر بالشامبو ثلاث مرات في الأسبوع حتى يستفيد الشعر من الفيتامينات الموجود في الصبار .
ضعه علي الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر
يعتبر زيت الخروع من أكثر أنواع الزيوت الفعالة في تطويل الشعر وتكثيفه .مكونات زيت الخروع مع الشامبو لتكثيف الشعر وإنباته .
- ربع كوب من زيت الخروع
- ثلاث ملاعق من أي نوع زيت عطري
- عبوة شامبو
نخلط الشامبو مع زيت الخروع والزيت العطري ونغسل الشعر مرتين في الأسبوع .
ولإعطاء نتيجة أفضل يمكن وضع قليل من زيت الخروع ليلا وتركه حتى الصباح ثم شطفه بالشامبو، فهذه الخطوة تساعد على النمو بشكل أسرع .
زيت جوز الهند علي الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر
يحتوي زيت جوز الهند على مكونات تساعد على تطويل وزيادة كثافة الشعر .مكونات زيت جوز الهند علي الشامبو لتطويل الشعر
- ملعقتين من العسل النحل
- ملعقة من زيت جوز الهند
- ملعقة من القرفة
طريقة استخدام زيت جوز الهند مع الشامبو لزيادة كثافة الشعر
- نضع القرفة والعسل النحل وزيت جوز الهند علي عبوة الشامبو .
- ونغسل الشعر بالشامبو مرتين في الأسبوع ويجب أن نستمر على هذه المكونات في غسيل الشعر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى تعطي نتائج ملحوظة .
- ويفضل إضافة نفس المكونات على حمام كريم و استخدامه بعد غسيل الشعر بالشامبو فهذا يزيد من سرعة النمو والتكثيف .
- الابتعاد عن غسل الشعر بكثرة
- استخدام الشامبو والبلسم المناسب لنوعية شعرك.
- الابتعاد عن المكواه والسيشوار حتي لا يحدث جفاف وتساقط بالشعر.
- استخدام الزيوت الطبيعية للشعر.
- عمل حمام زيوت طبيعية دافيء لتدليك الشعر كل أسبوع مرة.
- الابتعاد عن الشعر من الشمس يجب تغطيتة اذا تعرض للشمس حتي لا يحدث جفاف
- تسريحات مريحة قبل النوم.
- سبراى مرطب مناسب لنوع شعرك.
قد تسعى دائما المرأة للحصول على شعر طويل وناعم ولامع ولكن التعرض لأشعة الشمس الحارة الشديدة تؤثر على تلف الشعر ومعظم النساء قد تبحث عن وصفات او كريمات او زيوت فعالة للحصول على شعر أفضل وفي مقالنا هذا قد قدمنا لكم أفضل الوصفات والكريمات الفعال في حل جميع مشاكل الشعر .
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تطويل وتكثيف وإنبات وتنعيم الشعر، الله سبحانه وتعالي خلق في المرأة غريزة حب الجمال، ومن جمال المرأة هو جمال شعرها، ولكن نظرا للظروف التي نمر بها في هذه الأيام العصيبة التي أثرت على الحالة النفسية، ونتيجة لذلك سبب تساقط وتلف للشعر، اخترت هذا الموضوع بالتحديد لأتحدث فيه معكم لأهميته، وسوف أذكر لكم بعض الوصفات الهامة لتتقيل وتكثيف الشعر .
مكون نضعه علي الشامبو لتطويل وتكثيف وإنبات وتنعيم الشعر
يعتبر الصبار من أفضل المكونات الطبيعية المفيدة جداً لتطويل وتنعيم الشعر لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تغذي الشعر وتزيد من كثافته .مكونات الصبار والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر
- عبوة شامبو
- مقدار ربع كوب من الصبار الطبيعي المعصور
- نخلط الصبار مع الشامبو ونتركهم لمدة ليلة كاملة .
- نغسل الشعر بالشامبو ثلاث مرات في الأسبوع حتى يستفيد الشعر من الفيتامينات الموجود في الصبار .
ضعه علي الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر
يعتبر زيت الخروع من أكثر أنواع الزيوت الفعالة في تطويل الشعر وتكثيفه .مكونات زيت الخروع مع الشامبو لتكثيف الشعر وإنباته .
- ربع كوب من زيت الخروع
- ثلاث ملاعق من أي نوع زيت عطري
- عبوة شامبو
نخلط الشامبو مع زيت الخروع والزيت العطري ونغسل الشعر مرتين في الأسبوع .
ولإعطاء نتيجة أفضل يمكن وضع قليل من زيت الخروع ليلا وتركه حتى الصباح ثم شطفه بالشامبو، فهذه الخطوة تساعد على النمو بشكل أسرع .
زيت جوز الهند علي الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر
يحتوي زيت جوز الهند على مكونات تساعد على تطويل وزيادة كثافة الشعر .مكونات زيت جوز الهند علي الشامبو لتطويل الشعر
- ملعقتين من العسل النحل
- ملعقة من زيت جوز الهند
- ملعقة من القرفة
طريقة استخدام زيت جوز الهند مع الشامبو لزيادة كثافة الشعر
- نضع القرفة والعسل النحل وزيت جوز الهند علي عبوة الشامبو .
- ونغسل الشعر بالشامبو مرتين في الأسبوع ويجب أن نستمر على هذه المكونات في غسيل الشعر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى تعطي نتائج ملحوظة .
- ويفضل إضافة نفس المكونات على حمام كريم و استخدامه بعد غسيل الشعر بالشامبو فهذا يزيد من سرعة النمو والتكثيف .
- الابتعاد عن غسل الشعر بكثرة
- استخدام الشامبو والبلسم المناسب لنوعية شعرك.
- الابتعاد عن المكواه والسيشوار حتي لا يحدث جفاف وتساقط بالشعر.
- استخدام الزيوت الطبيعية للشعر.
- عمل حمام زيوت طبيعية دافيء لتدليك الشعر كل أسبوع مرة.
- الابتعاد عن الشعر من الشمس يجب تغطيتة اذا تعرض للشمس حتي لا يحدث جفاف
- تسريحات مريحة قبل النوم.
- سبراى مرطب مناسب لنوع شعرك.
قد تسعى دائما المرأة للحصول على شعر طويل وناعم ولامع ولكن التعرض لأشعة الشمس الحارة الشديدة تؤثر على تلف الشعر ومعظم النساء قد تبحث عن وصفات او كريمات او زيوت فعالة للحصول على شعر أفضل وفي مقالنا هذا قد قدمنا لكم أفضل الوصفات والكريمات الفعال في حل جميع مشاكل الشعر .
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