ما دوت الخليج فوائد الصيام للنساء

للصيام فوائد صحية ونفسية عدة أكدت عليها الدراسات الطبية والأبحاث، إلا أن للصيام فوائد مهمة فيما يخص صحة النساء، أطلعتنا عليها أخصائية النساء والولادة الدكتورة ريهام البلوي، والتي أكدت بناء على دراسات طبية سابقة أن الصيام يحقق فائدة مهمة للنساء، وهي في التالي.

فوائد الصيام للنساء:

صيام رمضان والتوقف عن تناول الطعام لفترات طويلة، وتغير النظام الغذائي وتغير ساعات تناول الطعام، لذلك تأثير على مباشر ومهم على هرمونات الجسم الأنثوية خاصة، حيث يساهم الصيام في إعادة تنظيم الهرمونات وإفرازها في الجسم، ولذلك فوائد عدة منها انتظام الدورة الشهرية، وتوزان هرمون الحليب، وارتفاع الخصوبة لدى النساء.

فوائد الصيام العامة:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من فوائد الصيام الصحية وهي:

الصيام يرفع من مناعة الجسم ومقاومته للأمراض المختلفة.

علاج مشاكل الجهاز الهضمي من خلال تقليل الإفرازات الهضمية والمساعدة في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

​الصيام يحمي القلب والشرايين من الأمراض.

من فوائد الصيام تقليل الكولسترول في الجسم.

التقليل من مشكلة ارتفاع ضغط الدم في الجسم من فوائد الصيام الصحية.

الصيام يساهم في التخلص من الوزن الزائد كما يساهم في التحكم بالشهية.

من فوائد الصيام السيطرة على مستويات السكر في الدم.

الصيام يعزز من صحة الجلد و البشرة ويساهم في السيطرة على عدد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب.

الصيام يعزز صحة الكبد والكلى.

يساهم الصيام في مساعدة الجسم على التخلص من السموم والفضلات المتراكمة.

الصيام بشكل عام يساعد على التخلص من عادات غير صحية مثل الإفراط في الكافيين أو التدخين.

الصيام يحسن من الصحة النفسية ويعيد برمجة الدماغ ويقاوم الزهايمر والخرف.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.