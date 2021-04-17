دراسة: ما علاقه مركبات الفلافونويد بالمناعة وأمراض القلب وما مصادرها

مركبات الفلافونويد دوت الخليج مجموعة مركبات عضوية قابلة للانحلال في الماء، ينتجها الاستقلاب الثّانوي للنبات، وتعتبر مجموعة الفلافونويد إحدى أهم المركبات لما لها من فوائد عديدة كونها تعتبر من مضادات الأكسدة والالتهابات، والدراسة التالية تضيف فائدة جديدة من فوائدها وهي:

مركبات الفلافونويد ومناعة الجسم:

أكدت أبحاث نشرها موقع "إكسبريس" أن الأطعمة الغنية بالفلافونويد يمكن أن تزيد من قوة دفاعات الجسم وتعزيز المناعة لمقاومة أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان لدى الملايين من الناس.

وتوضح الأبحاث المنشورة في مجلة "Nature" أن تناول الفلافونويد يبنى حاجزًا ضد جميع الأسباب والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

تفاصيل الدراسة:

سعى الباحثون في دراسة جماعية دنماركية إلى التحقق من الارتباط بين العادات الغذائية ونمط الحياة وتطور السرطان، حيث قاموا بفحص بيانات 56،048 مشاركًا في النظام الغذائي الدنماركي، وعلى مدار 23 عامًا توفى من بينهم 14083 شخص، حيث وجد الباحثون أن تناول الفلافونويد باعتدال كان مرتبطًا بانخفاض مخاطر الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وتُسلط نتائج الدراسة الضوء على إمكانية خفض معدل الوفيات من خلال توصيات بزيادة تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد خاصة عند المدخنين ومستهلكي الكحول بكثرة.

الأطعمة الغنية بمركبات الفلافونويد:

هنالك 5 أنواع رئيسية من مركبات الفلافونويد، نتعرف عليها وعلى أهم مصادرها:

الفلافانول: الشاي الأسود، الكاكاو، العنب، التفاح، التوت، الفول, الشاي الأبيض والأخضر، البصل الأحمر والبصل الأخضر، اللفت، المشمش، البندورة، البروكلي.

الفلافونول: الشاي بمختلف أنواعه، العنب الأرجواني والأحمر، التوت والفراولة، التفاح، الشوكولاتة ومشتقات الكاكاو، البصل والكراث، الملفوف واللفت، الفول، البروكلي.

الفلافون: البقدونس والكرفس، الفليفلة الحارة والحمراء، النعناع والبابونج.

الأيزوفلافون: فول الصويا، منتجات الصويا، البقوليات.

الفلافانون: الليمون، البرتقال، الجريب فروت.

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