يحل شهر رمضان المبارك في أيام الصيف الحارة والطويلة وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وهذا له تأثير سلبي كبير على صحة الجسم بصفة عامة والعين بصفة خاصة.

وتعد خيارات نمط الحياة الجيدة بما في ذلك التمارين الرياضية والتغذية وترطيب الجسم والحماية من أشعة الشمس والنوم والفحوصات المنتظمة (خاصة للأفراد الأكبروالأصغر سناً ضمن العائلة)، أساس صحة العين وسلامتها.

وحول الموضوع يقدم الاستشاريون في مستشفى مورفيلدز للعيون دبي، أهم 7 نصائح للحفاظ على صحة العين وحمايتها خلال شهر رمضان.

7 نصائح للحفاظ على سلامة العين في شهر رمضان

الترطيب: على الصائمين في رمضان، الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب 2.5 لتر يوميًا لأن الجفاف يؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين. النوم: قلة النوم في رمضان المبارك تؤدي إلى التهيج المتكرر للعينين، لذا يوصى بالنوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات، وعدم أخذ قسط كافي من النوم قد يؤدي إلى جفاف العين وتعبها. التغذية: تبدأ حماية العينين باتباع نظام غذائي متوازن مع التركيز بشكل أكبر على المغذيات مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية واللوتين والزنك وفيتامينات سي وإي. هذه العناصر مفيدة للعينين وتساعد في تجنب مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل البقعة الصفراء وخطر إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر حسب ما أظهرت الدراسات.

وينصح بموازنة النظام الغذائي على وجبتي السحور والافطار، والتركيز على الخضروات الورقية مثل الكرنب، والسبانخ، واللفت؛ والسلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى؛ والبيض والمكسرات والفاصوليا ومصادر البروتين الأخرى غير اللحوم، اضافة الى البرتقال والحمضيات الأخرى أو العصائر للحفاظ على صحة العين.

الاقلاع عن التدخين: الذي يؤدي الى تلف انسجة العين، وزيادة خطر الاصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر. كما يرتبط التدخين أيضًا بتطور إعتام عدسة العين. نصائح لمرضى السكري: اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات داء السكري التي تصيب العين ويمكن أن يؤدي إلى العمى.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وضعه تحت السيطرة، إما عن طريق النظام الغذائي أو بتناول الأدوية، والصوم خلال شهر رمضان ومع ذلك، قد يطلب منهم الطبيب تغيير أدويتهم لمساعدتهم على تناول أقراص خارج أوقات الصيام.

أما أولئك الذين يحتاجون إلى الأنسولين للسيطرة على مرض السكري يجب ألا يصوموا. كما ينصح مرضى السكري بقياس مستويات السكر في الدم على مدار اليوم وتجنب الأطعمة السكرية بشكل مفرط.

التمارين الرياضية: مهمة للصحة العامة وتساعد في تقليل مخاطر العديد من أمراض الثلاث الأكثر شيوعاً التي تصاب بها العين مع التقدم بالعمر وهي: الزرق، إعتام عدسة العين، وتدهور الشبكية الناتج عن التقدم بالعمر. العناية بصحة العينين: من خلال فحص العين بشكل منتظم، ويجب مناقشة أي أعراض غير عادية مثل الرؤية الضبابية وتشوش الرؤية وفقدان الرؤية مع طبيب العيون.

ويجب أن يخضع الجميع لإجراء فحص شامل للعين دوري مع طبيب عيون مؤهل للحفاظ على صحة العين - ليس فقط من جانب جودة الرؤية ولكن للتحقق من الصحة العامة للعين.

تعتبر العين بمثابة شاشة رصد للتغيرات التي يمكن أن تتعرض لها مختلف مناطق الجسم، حيث يمكن اكتشاف العديد من المشاكل الصحية من خلال فحص العين. ويوصى بإجراء فحص شامل للعين كل عام إلى عامين، وسوف ينصح طبيب العيون إذا كانت العين بحاجة إلى إجراء فحوصات بشكل متكرر.