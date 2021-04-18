طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالصوص بأفضل الطرق وأبسط المكونات

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالصوص، تعد الكيكة من أفضل الحلويات الهشة الطرية المفضلة لدى الأطفال والكبار، تقدم على وجبة الإفطار بجانب كوب القهوة أو الشاي، تحضر بكثرة في التجمعات العائلية والحفلات، حيث تحضر بطرق مختلفة ونكهات متنوعة، منها كيكة الشيكولاته، كيكة البرتقال، كيكة الحليب، كيكة الأيس كريم، فقد حرص العديد من الأمهات على تحضيرها لأبنائهم في المنزل بأبسط الطرق، بدلاً من شرائها من المحلات، تابعونا حضراتكم من خلال هذا المقال للتعرف على طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالصوص. طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالصوص طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالصوص المكونات: كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من الحليب.

ثلاث بيضات.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر .

رشة ملح.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب إلا ربع سكر.

كوب إلا ربع كاكاو بودر.

نصف كوب من الزبدة المذابة. مكونات الصوص: ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو.

كوب حليب.

كوب سكر بني. طريقة التحضير: يحضر الخلاط الكهربائي و يوضع فيه الزبدة والسكر، ثم تخلط المكونات معاً، بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا والبيض مع الإستمرار بالخفق.

يتم إضافة الكاكاو البودر تدريجياً والبيكنج بودر والدقيق، ويتم مزجهم في الحليب مع الإستمرار بالخفق حتى الحصول على قوام متجانس.

تحضر صينية فرن وتدهن بالسمن ثم ترش بالقليل من الدقيق، ثم يتم وضع خليط الكيك في الصينية بشكل متساوي، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتي تمام النضج.

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد. تحضير الصوص: يحضر إناء على النار يوضع فيه الحليب والسكر و يتم مزج المكونات معاً، ثم يتم إضافة الكاكاو ونخلطهم معاً.

يرفع الخليط من على النار ويترك ليبرد، ثم يصب فوق الكيكة ثم تدخل الثلاجة حتى تمام التماسك ثم تخرج وتقدم بجانب الصوص وكوب القهوة، واستمتعي بألذ طعم كيكة شيكولاته. مكونات الصوص:طريقة التحضير:تحضير الصوص: الوسوم

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالصوص، تعد الكيكة من أفضل الحلويات الهشة الطرية المفضلة لدى الأطفال والكبار، تقدم على وجبة الإفطار بجانب كوب القهوة أو الشاي، تحضر بكثرة في التجمعات العائلية والحفلات، حيث تحضر بطرق مختلفة ونكهات متنوعة، منها كيكة الشيكولاته، كيكة البرتقال، كيكة الحليب، كيكة الأيس كريم، فقد حرص العديد من الأمهات على تحضيرها لأبنائهم في المنزل بأبسط الطرق، بدلاً من شرائها من المحلات، تابعونا حضراتكم من خلال هذا المقال للتعرف على طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالصوص. طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالصوص طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالصوص المكونات: كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من الحليب.

ثلاث بيضات.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر .

رشة ملح.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب إلا ربع سكر.

كوب إلا ربع كاكاو بودر.

نصف كوب من الزبدة المذابة. مكونات الصوص: ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو.

كوب حليب.

كوب سكر بني. طريقة التحضير: يحضر الخلاط الكهربائي و يوضع فيه الزبدة والسكر، ثم تخلط المكونات معاً، بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا والبيض مع الإستمرار بالخفق.

يتم إضافة الكاكاو البودر تدريجياً والبيكنج بودر والدقيق، ويتم مزجهم في الحليب مع الإستمرار بالخفق حتى الحصول على قوام متجانس.

تحضر صينية فرن وتدهن بالسمن ثم ترش بالقليل من الدقيق، ثم يتم وضع خليط الكيك في الصينية بشكل متساوي، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتي تمام النضج.

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد. تحضير الصوص: يحضر إناء على النار يوضع فيه الحليب والسكر و يتم مزج المكونات معاً، ثم يتم إضافة الكاكاو ونخلطهم معاً.

يرفع الخليط من على النار ويترك ليبرد، ثم يصب فوق الكيكة ثم تدخل الثلاجة حتى تمام التماسك ثم تخرج وتقدم بجانب الصوص وكوب القهوة، واستمتعي بألذ طعم كيكة شيكولاته. مكونات الصوص:طريقة التحضير:تحضير الصوص:

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