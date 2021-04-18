طريقة عمل الأرز باللبن بألذ طعم وأسهل وصفة

طريقة عمل الأرز باللبن واحدة من وصفات الحلويات الأكثر انتشاراً في العالم العربي، حيث يعد الأرز باللبن من أشهى وأسهل الأطباق التي يمكن عملها بالمنزل، كما أنه من ألذ الأطباق التي يحبها الأطفال والكبار، وتتعدد طرق تحضير الأرز باللبن أو الأرز بالحليب كما يسمونه في بلاد الشام، وتختلف طرق تحضيره من منزل إلى أخر ولكن مع ذلك يفضل الكثير من الأشخاص بتحضير الأرز باللبن من الأرز المصري ذو الحبة القصيرة عوضاً عن استخدام الأرز طويل الحبة، وهوأيضاً من الأطباق التي يمكن تحضيرها في فصلي الصيف والشتاء حيث أنه من الوجبات التي يمكن أن يتم تناولها ساخنة أو باردة. طريقة عمل الأرز باللبن طريقة عمل الأرز باللبن المكونات كوب من الأرز المصري.

كوبان من الماء الدافئ.

كوب من الكريمة الخام.

ربع معلقة صغيرة من المستكة.

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

القليل من بشر قشر البرتقال.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

اربع أكواب من الحليب كامل الدسم. طريقة تحضير الأرز بالحليب نضع الأرز ونقعه جيداً باستخدام كوبين من الماء الدافئ لمدة تصل إلى نصف ساعة تقريباً.

يتم وضع الأرز مع ماء النقع داخل إناء صغير الحجم ويتم وضعه على نار هادئه حتى ينضج ويتم تقليبه باستمرار.

يوضع الحليب والسكر والكريمة داخل إناء عميق ويتم وضعه على نار متوسطه ويتم تقليبه جيدا حتى يذوب السكر.

ثم نقوم بإضافة الأرز المطهي وخفض حرارة النار ثم نستمر بتقليبه لمدة عشر دقائق حتى نقوم بالحصول على خليط كثيف ثم نقوم بإضافة المستكه ثم نقوم بالتقليب لمدة ثلاث أو اربع دقائق مع التحريك.

نقوم برفعه عن النار، ثم نضيف ماء الورد ومزجه.

ثم نقوم بإحضار طبق للتقديم ونقوم بسكب نصف الخليط في الطبق وإضافة المربى ثم نقوم بسكب باقي الخليط.ثم نقوم بتغطيته جيدا بالبلاستيك اللاصق ثم نقوم بوضعه داخل الثلاجة حتى يبرد تماماً. طريقة تحضير الأرز بالحليب الوسوم

طريقة عمل الأرز باللبن واحدة من وصفات الحلويات الأكثر انتشاراً في العالم العربي، حيث يعد الأرز باللبن من أشهى وأسهل الأطباق التي يمكن عملها بالمنزل، كما أنه من ألذ الأطباق التي يحبها الأطفال والكبار، وتتعدد طرق تحضير الأرز باللبن أو الأرز بالحليب كما يسمونه في بلاد الشام، وتختلف طرق تحضيره من منزل إلى أخر ولكن مع ذلك يفضل الكثير من الأشخاص بتحضير الأرز باللبن من الأرز المصري ذو الحبة القصيرة عوضاً عن استخدام الأرز طويل الحبة، وهوأيضاً من الأطباق التي يمكن تحضيرها في فصلي الصيف والشتاء حيث أنه من الوجبات التي يمكن أن يتم تناولها ساخنة أو باردة. طريقة عمل الأرز باللبن طريقة عمل الأرز باللبن المكونات كوب من الأرز المصري.

كوبان من الماء الدافئ.

كوب من الكريمة الخام.

ربع معلقة صغيرة من المستكة.

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

القليل من بشر قشر البرتقال.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

اربع أكواب من الحليب كامل الدسم. طريقة تحضير الأرز بالحليب نضع الأرز ونقعه جيداً باستخدام كوبين من الماء الدافئ لمدة تصل إلى نصف ساعة تقريباً.

يتم وضع الأرز مع ماء النقع داخل إناء صغير الحجم ويتم وضعه على نار هادئه حتى ينضج ويتم تقليبه باستمرار.

يوضع الحليب والسكر والكريمة داخل إناء عميق ويتم وضعه على نار متوسطه ويتم تقليبه جيدا حتى يذوب السكر.

ثم نقوم بإضافة الأرز المطهي وخفض حرارة النار ثم نستمر بتقليبه لمدة عشر دقائق حتى نقوم بالحصول على خليط كثيف ثم نقوم بإضافة المستكه ثم نقوم بالتقليب لمدة ثلاث أو اربع دقائق مع التحريك.

نقوم برفعه عن النار، ثم نضيف ماء الورد ومزجه.

ثم نقوم بإحضار طبق للتقديم ونقوم بسكب نصف الخليط في الطبق وإضافة المربى ثم نقوم بسكب باقي الخليط.ثم نقوم بتغطيته جيدا بالبلاستيك اللاصق ثم نقوم بوضعه داخل الثلاجة حتى يبرد تماماً. طريقة تحضير الأرز بالحليب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الأرز باللبن بألذ طعم وأسهل وصفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.