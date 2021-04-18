طريقة بسبوسة مكرملة بالزبادي بلونها ذهبي سر بسبوسة مرملة

طريقة بسبوسة زبادي وسر الكرملة باللون الذهبي، تعتبر البسبوسة من الحلويات التي تعد بسهولة وبأكثر من طريقة بمكونات مختلفة عن بعضها، فبعض محلات تقدم بسبوسة على بارد وأخرى تقدم ساخنة، كما يضاف عليها جوز هند حتى يختلف مذاقها وتكون أشبه بالهريسة، وفي تلك الوصفة سنقدم طريقة عمل بسبوسة ساخنة مكرملة بالقطر مع خلط كل من دقيق السميد وجوز الهند والسمنة ومعها المكون الأساسي لعمل بسبوسة وهي زبادي التي تجعل قوامها طري وناعم، وتدخل الفرن حتى تأخذ لون ذهبي وتسقى بالشيرة.

بسبوسة مكرملة لها طريقة بأن يتم تحميص حليب البودرة قليلا على نار منخفضة، وتلك الطريقة تجعل بسبوسة تأخذ لون وطعم كراميل، وسنعد لكم أكثر من طريقة لعمل بسبوسة بالزبادي وباقي مكونات في خطوات بسيطة.

نحتاج إلى كوب من دقيق السميد الناعم. 1/3 كوب من جوز هند مبشور ناعم. نصف كوب من السمنة المذابة. نصف كوب من سكر الأبيض. 1/3 كوب من لبن زبادي. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. عمل قطر نحتاج إلى 2 كوب من السكر. كوب من الماء. ملعقة صغيرة من عصير ليمون. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من سمن أو زبدة. نصف كوب من مكسرات للتزيين وجه بسبوسة.

يتم وضع دقيق السميد داخل وعاء عميق ثم يضاف عليه السمن بحرارة الغرفة، وافركي كل من دقيق السميد بأطراف الأصابع حتى يمتص دقيق السمن تماما.

بحيث يكون دقيق السميد أشبه بالرمل المفرول المبلول، ثم نضع كل من سكر وزبادي والبيكنج بودر المنخول مع جوز الهند وتفرد كل مكونات حتى تمتزج جيدا مع عدم تقليب كثيراً.

ثم يسخن الفرن على حرارة 180 مئوية ويترك حتى يسخن فرن وتحضر مزيج بسبوسة، تدهن صينية الفرن بالقليل من السمن ويسكب عليه مزيج بسبوسة وتفرد جيدا وترص على الوجه قطع مكسرات.

ثم تدخل الصينية الفرن الساخن على الرف الأوسط وتترك حوالي نصف ساعة حتى تأخذ لون ذهبي جميل من جوانب.

ثم تغلق النار وتشعل الشواية لمدة دقائق بسيطة فقط، حتى تأخذ لون ذهبي على الوجه، ثم تخرج من فرن ويصب عليها القطر ولابد أن يكون ساخن عن صبه.

طريقة بسبوسة زبادي المكرملة باللون ذهبيخطوات تحضير بسبوسة زبادي على طريقة مصرية