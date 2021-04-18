أسهل طريقة لعمل طاجن محشي ورق عنب بطعم المطاعم

طاجن محشي ورق عنب من أطعم أنواع المحاشي ويختلف مذاقه عن ورق العنب المطبوخ في حله، ويتربع علي كل الموائد في العزائم والأفراح، وتشتهر مصر في تقدمه بجانب محشي الكرنب والفلفل والباذنجان الأبيض والأسود والكوسا، ويختلف أسماءه بين كل بلد وآخر ومصر تطلق عليه ورق عنب وفلسطين والأردن ورق العنب وفي ليبيا يسمي ورق العريش وفي العراق الدوامة. ويشتهر شهر رمضان المبارك بأعداد ألذ وأطيب الأطعمة، ولها طرق عديده في تحضيره، مثل ورق عنب باللحمة المفرومة والكوارع, الرمان, بالفراخ,العكاوي وباللحمة المفرومة وتتفن كل سيدة أو فتاة في إعداده بالطريقة التي تناسب ذوق كل أسرة. أسهل طريقه لعمل طاجن محشي ورق عنب أسهل طريقه لعمل طاجن محشي ورق عنب المكونات نص كيلو ورق عنب معلب أو فريش .

بصلتان كبيرة مفرومة .

كوبان أزر مصري .

نصف كيلو طماطم معصورة .

ملعقتان كبيرة معجون طماطم .

خمس فصوص ثوم مفروم .

ملعقه كبيرة زيت طعام .

ملعقتان كبيرة سمن .

ملح حسب الرغبة .

ملعقه صغيرة فلفل أسود .

ملعقة صغيرة بهارت .

ملعقة صغيره كسبرة ناشفة .

ملعقة صغيرة كمون مطحون .

ملعقة صغيرة بابريكا .

ملعقة صغيرة شطة ( حسب الرغبة ) .

ملعقة صغيرة نعناع ناشف .

حزمة بقدونس مفروم .

حزمة شبت مفرومة .

حزمة كسبرة خضراء مفرومة .

حبتان بطاطس مقطعه حلقات دائرية للتزين .

حبتان طماطم مقطعه حلقات دائرية للتزين .

حبتان ليمون مقطعه حلقات دائرية للتزين .

طواجن فخار .

لتر مرقه . طريقة التحضير ينزع ساق ورق العنب إذا كان فريش ويغسل جيدا قبل السلق ونضع حله بها ماء علي نار متوسطة .

نعصر قطرات من الليمون في الماء ونضع ملعقه صغيرة ملح وعندما تغلي الماء نقوم بوضع ورق العنب لمده تترواح بين دقيقتان أو ثلاث دقائق إلي أن يتغير لونه ويصبح غامقا ونضعه في مصفا ويصب عليه ماء مثلج أو فاتر ويترك ليصفي .

نقوم بتحضير خلطه المحشي اللذيذة نضع حله عميقه علي نار متوسطة، نقوم بوضع الزيت والسمن ثم نضيف البصل ونشوحه قليلاً إلى أن يصفر لونه

ثم يضاف الثوم إلى البصل ونتركهم قليلا

ثم بعد ذلك نصب عصير الطماطم المعصورة ونضيف معجون الطماطم ونضيف التوابل والملح حسب الرغبة

يضاف أيضاً الخضرة البقدونس والكسبرة والشبت المفروم

نغسل الرز جيدا ثم نضيفه على جميع ما سبق ويقلب جيدا ويترك حتي يبرد ونتركه جنبا

نحضر طواجن الفخار أن وجدت أو حله عميقه ونرص البطاطس والطماطم والليمون في قاع الحلة

ضعي ورقه عنب وأضيفي كمية مناسبة من الخلطة علي الطبقة الخشنة ويلف جيدا ويكون الأصابع متماسك ويرص بطريقه دائرية

عند الانتهاء من لف جميع الأوراق نضع شرائح الطماطم والليمون ويضاف كمية مناسبة من مرقه ويرفع على النار الي ان ينضج ويقدم ساخنا . الوسوم

طاجن محشي ورق عنب من أطعم أنواع المحاشي ويختلف مذاقه عن ورق العنب المطبوخ في حله، ويتربع علي كل الموائد في العزائم والأفراح، وتشتهر مصر في تقدمه بجانب محشي الكرنب والفلفل والباذنجان الأبيض والأسود والكوسا، ويختلف أسماءه بين كل بلد وآخر ومصر تطلق عليه ورق عنب وفلسطين والأردن ورق العنب وفي ليبيا يسمي ورق العريش وفي العراق الدوامة. ويشتهر شهر رمضان المبارك بأعداد ألذ وأطيب الأطعمة، ولها طرق عديده في تحضيره، مثل ورق عنب باللحمة المفرومة والكوارع, الرمان, بالفراخ,العكاوي وباللحمة المفرومة وتتفن كل سيدة أو فتاة في إعداده بالطريقة التي تناسب ذوق كل أسرة. أسهل طريقه لعمل طاجن محشي ورق عنب أسهل طريقه لعمل طاجن محشي ورق عنب المكونات نص كيلو ورق عنب معلب أو فريش .

بصلتان كبيرة مفرومة .

كوبان أزر مصري .

نصف كيلو طماطم معصورة .

ملعقتان كبيرة معجون طماطم .

خمس فصوص ثوم مفروم .

ملعقه كبيرة زيت طعام .

ملعقتان كبيرة سمن .

ملح حسب الرغبة .

ملعقه صغيرة فلفل أسود .

ملعقة صغيرة بهارت .

ملعقة صغيره كسبرة ناشفة .

ملعقة صغيرة كمون مطحون .

ملعقة صغيرة بابريكا .

ملعقة صغيرة شطة ( حسب الرغبة ) .

ملعقة صغيرة نعناع ناشف .

حزمة بقدونس مفروم .

حزمة شبت مفرومة .

حزمة كسبرة خضراء مفرومة .

حبتان بطاطس مقطعه حلقات دائرية للتزين .

حبتان طماطم مقطعه حلقات دائرية للتزين .

حبتان ليمون مقطعه حلقات دائرية للتزين .

طواجن فخار .

لتر مرقه . طريقة التحضير ينزع ساق ورق العنب إذا كان فريش ويغسل جيدا قبل السلق ونضع حله بها ماء علي نار متوسطة .

نعصر قطرات من الليمون في الماء ونضع ملعقه صغيرة ملح وعندما تغلي الماء نقوم بوضع ورق العنب لمده تترواح بين دقيقتان أو ثلاث دقائق إلي أن يتغير لونه ويصبح غامقا ونضعه في مصفا ويصب عليه ماء مثلج أو فاتر ويترك ليصفي .

نقوم بتحضير خلطه المحشي اللذيذة نضع حله عميقه علي نار متوسطة، نقوم بوضع الزيت والسمن ثم نضيف البصل ونشوحه قليلاً إلى أن يصفر لونه

ثم يضاف الثوم إلى البصل ونتركهم قليلا

ثم بعد ذلك نصب عصير الطماطم المعصورة ونضيف معجون الطماطم ونضيف التوابل والملح حسب الرغبة

يضاف أيضاً الخضرة البقدونس والكسبرة والشبت المفروم

نغسل الرز جيدا ثم نضيفه على جميع ما سبق ويقلب جيدا ويترك حتي يبرد ونتركه جنبا

نحضر طواجن الفخار أن وجدت أو حله عميقه ونرص البطاطس والطماطم والليمون في قاع الحلة

ضعي ورقه عنب وأضيفي كمية مناسبة من الخلطة علي الطبقة الخشنة ويلف جيدا ويكون الأصابع متماسك ويرص بطريقه دائرية

عند الانتهاء من لف جميع الأوراق نضع شرائح الطماطم والليمون ويضاف كمية مناسبة من مرقه ويرفع على النار الي ان ينضج ويقدم ساخنا .

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