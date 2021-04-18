اقوي وصفات الكيراتين الطبيعى لفرد وتنعيم الشعر بمكونات بسيطه جدا

تعتبر الوصفات الطبيعية هي المتصدرة الآن في علاج اغلب الأضرار التي تحدث للشعر أو للبشره، واغلب السيدات تلجا لها لما بها من منافع كثيره ولا يوجد بها أضرار لان معظم هذه الوصفات تكون بمواد طبيعيه خالصه ليس لها أي أثار جانبيه علي عكس المواد الأخري التي قد تحتوي علي مواد صناعيه ومواد حافظه للمنتج للحفاظ عليه اكثر فتره ممكنه لكن المواد الطبيعية سوا كانت زيوت أو غيرها من مواد مستخلصه من الطبيعة ولا تحتوي علي أي أثار سلبيه أو مضره للشعر أو البشرة، وتلجا معظم العلمات التجارية الآن إلي استخدام المنتجات المستخلصة من الطبيعة لما تحتويه من فوائد كثيره وعدم وجود أي أثار سلبيه بها، وسوف نستعرض الآن وصفه طبيعيه للكيراتين للشعر.

وصفة الخميرة للكيراتين الطبيعي للشعر

مكونات وصفه الخميرة لعمل الكيراتين الطبيعي للشعر ستحتاجي فيها إلى:

كيس واحد من الخميرة الجافة الفورية. بيضه واحده. عدد ملعقتين كبار من النشا. عدد ملعقتين كبيره من خل التفاح.

طريقة عمل وصفة الكيراتين لفرد الشعر:

سوف نقوم بإحضار وعاء فارغ ووضع المكونات السابق ذكرها مع مرعاه التقليب ثم ترك المكونات بعد الخلط لمده تتراوح بين إلي 10:15 دقيقة ثم نضعها علي الشعر لمده لا تقل عن الساعة ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر حتي يغسل الشعر جيدا ثم نقوم بغسله بالشامبو ووضع البلسم عليه وترك الشعر يجف أو استخدام المكواة في تجفيفه وسوف نلاحظ الفرق في نفس الوقت.

وصفة الموز لفرد الشعر:

سوف نحتاج في هذه الوصفة إلى مقدار ثمره واحده من الموز علي أن تكون ناضجه تمام ويتم هرسها في إناء فارغ، مع أحضار عدد 2 من البيض ووضعهم علي الموز والتقليب جيدا حتي تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض، قبل البدء في استخدام الوصفة قومي بغسل الشعر بالماء والشامبو جيدا ليكون الشعر خالي من أي زيوت، ثم قومي بوضع المكونات علي الشعر من فروه الرأس إلي الأطراف ثم يتم تغطية الشعر بالغطاء الاستحمام لمده لا تقل عن ساعتين ثم نقوم بغسل الشعر في النهاية بالماء الفتر والشامبو.