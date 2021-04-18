أهم سر لنجاح البسبوسة بوصفة تنافس المحلات والطعم لذيذ جداً

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة والتي تتمتع بمذاق رائع، ومن أسرار نجاح البسبوسة بعض الخطوات التي إذا قمتي بتطبيقها جيداً سوف تحصلين علي ألذ وأشهي طعم، كما أن البسبوسة من الحلويات الشرقية التي تقدم فى رمضان بعد وجبة الفطار مع الكنافة والقطايف وغيرها من الحلويات اللذيذة التي يفضلها كل أفراد الأسرة لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسبوسة رمضان بعد أن نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بوصفة تنافس المحلات.أسرار نجاح طريقة عمل البسبوسة بوصفة تنافس المحلات والطعم لذيذ
بعض السيدات قد لا تتقن عمل البسبوسة مما تضطر إلي شراؤها من المحلات، ولكن لا تعرفين مدي نظافة الأدوات والأيدي المستخدمة في إعدادها في حين أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة من حيث المكونات أو طريقة التحضير.
لذا في هذا المقال سوف أقدم لكم أسرار نجاح طريقة عمل البسبوسة بوصفة تنافس المحلات والطعم لذيذ جداً وستنال إعجاب أفراد أسرتكمقادير عمل البسبوسة
- 3 أكواب سميد ناعم.
- كوب إلا ربع من السمن.
- ثلثي كوب من جوز الهند الناعم.
- كوب من الحليب.
- 1/2 كوب شربات ثقيل.
- كوب ونصف من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- شريحة ليمون.
أولي الخطوات نقوم بتحضير شربات البسبوسة وهي أن نضع السكر والماء في قدر صغير علي النار، ثم نقلب من المنتصف دون الجوانب ونضع شريحة الليمون ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق، وبعدها نغلق النار.
نقوم بتحضير البسبوسة وهي وضع السميد وجوز الهند في وعاء عميق، ثم نضيف السمن ونقلب دون الضغط عليها كثيراً وهذا سر من أسرار نجاحها.
نضع الحليب والسكر والشربات الثقيل علي النار حتي يدفأ وليس الوصول لدرجة الغليان، وهذا سراً أخر ونضيف الخليط إلي السميد ونقلب جيداً مع مراعاة يكون الخليط سائل وليس سميك.
نقوم بدهن صينية مقاس 32 بالسمن ويجب أن تكون جوانب الصينية ليست عالية حتي لا تتشقق البسبوسة، وهذا من ضمن أسرار نجاحها أيضاً.
نقوم بتوزيع البسبوسة في الصينية حتي يخرج منها الهواء، والسر الأخير والأهم هو وضع البسبوسة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتي تتماسك.
نشعل الفرن علي درجة حرارة 200 ونضع صينية البسبوسة من أسفل لمدة 30 دقيقة، حتي تأخذ لوناً ذهبياً من الجوانب ثم نضعها من أعلي لمدة 5 دقائق حتي تأخذ اللون المضبوط.
نضع الشربات البارد علي البسبوسة ونقوم بدهن الوجه بالسمن، ونترك البسبوسة حتي تبرد تماماً لكي نتمكن من تقطيعها بكل سهولة وبالهناء والشفاء.المكونات اللازمة لعمل بسبوسة رمضان بكل سهولة
- عدد اثنان كوب من السميد الناعم.
- علبة زبادي كبيرة الحجم.
- كوب إلا ربع من السكر.
- نصف كوب زيت.
- كيس بيكنج بودر.
- عدد 2 كيس فانيليا.
- بيضة.
- زبدة
- جوز هند مبشور.
- لوز مقشر أو فستق حسب الرغبة.
طريقة تحضير بسبوسة رمضان
- يتم وضع السميد والفانيليا والبيكنج بودر وجوز الهند فى وعاء عميق ويتم مزج المكونات جميعا.
- يتم إضافة البيض والزيت والزبادي إلى المكونات السابقة ثم نقوم بالتقليب جيدا حتى يتكون معنا عجين متماسك.
- يتم دهن صينية متوسطة الحجم بالزبدة ثم نقوم بفرد العجين فى الصينية.
- يتم وضع المكسرات حسب الرغبة فوق العجين قبل إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونضيف إليها الشربات وهى ساخنة ثم تترك حتى تبرد وتقدم فى أطباق التقديم وبالهنأ والشفا.
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تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة والتي تتمتع بمذاق رائع، ومن أسرار نجاح البسبوسة بعض الخطوات التي إذا قمتي بتطبيقها جيداً سوف تحصلين علي ألذ وأشهي طعم، كما أن البسبوسة من الحلويات الشرقية التي تقدم فى رمضان بعد وجبة الفطار مع الكنافة والقطايف وغيرها من الحلويات اللذيذة التي يفضلها كل أفراد الأسرة لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسبوسة رمضان بعد أن نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بوصفة تنافس المحلات.أسرار نجاح طريقة عمل البسبوسة بوصفة تنافس المحلات والطعم لذيذ
بعض السيدات قد لا تتقن عمل البسبوسة مما تضطر إلي شراؤها من المحلات، ولكن لا تعرفين مدي نظافة الأدوات والأيدي المستخدمة في إعدادها في حين أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة من حيث المكونات أو طريقة التحضير.
لذا في هذا المقال سوف أقدم لكم أسرار نجاح طريقة عمل البسبوسة بوصفة تنافس المحلات والطعم لذيذ جداً وستنال إعجاب أفراد أسرتكمقادير عمل البسبوسة
- 3 أكواب سميد ناعم.
- كوب إلا ربع من السمن.
- ثلثي كوب من جوز الهند الناعم.
- كوب من الحليب.
- 1/2 كوب شربات ثقيل.
- كوب ونصف من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- شريحة ليمون.
أولي الخطوات نقوم بتحضير شربات البسبوسة وهي أن نضع السكر والماء في قدر صغير علي النار، ثم نقلب من المنتصف دون الجوانب ونضع شريحة الليمون ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق، وبعدها نغلق النار.
نقوم بتحضير البسبوسة وهي وضع السميد وجوز الهند في وعاء عميق، ثم نضيف السمن ونقلب دون الضغط عليها كثيراً وهذا سر من أسرار نجاحها.
نضع الحليب والسكر والشربات الثقيل علي النار حتي يدفأ وليس الوصول لدرجة الغليان، وهذا سراً أخر ونضيف الخليط إلي السميد ونقلب جيداً مع مراعاة يكون الخليط سائل وليس سميك.
نقوم بدهن صينية مقاس 32 بالسمن ويجب أن تكون جوانب الصينية ليست عالية حتي لا تتشقق البسبوسة، وهذا من ضمن أسرار نجاحها أيضاً.
نقوم بتوزيع البسبوسة في الصينية حتي يخرج منها الهواء، والسر الأخير والأهم هو وضع البسبوسة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتي تتماسك.
نشعل الفرن علي درجة حرارة 200 ونضع صينية البسبوسة من أسفل لمدة 30 دقيقة، حتي تأخذ لوناً ذهبياً من الجوانب ثم نضعها من أعلي لمدة 5 دقائق حتي تأخذ اللون المضبوط.
نضع الشربات البارد علي البسبوسة ونقوم بدهن الوجه بالسمن، ونترك البسبوسة حتي تبرد تماماً لكي نتمكن من تقطيعها بكل سهولة وبالهناء والشفاء.المكونات اللازمة لعمل بسبوسة رمضان بكل سهولة
- عدد اثنان كوب من السميد الناعم.
- علبة زبادي كبيرة الحجم.
- كوب إلا ربع من السكر.
- نصف كوب زيت.
- كيس بيكنج بودر.
- عدد 2 كيس فانيليا.
- بيضة.
- زبدة
- جوز هند مبشور.
- لوز مقشر أو فستق حسب الرغبة.
طريقة تحضير بسبوسة رمضان
- يتم وضع السميد والفانيليا والبيكنج بودر وجوز الهند فى وعاء عميق ويتم مزج المكونات جميعا.
- يتم إضافة البيض والزيت والزبادي إلى المكونات السابقة ثم نقوم بالتقليب جيدا حتى يتكون معنا عجين متماسك.
- يتم دهن صينية متوسطة الحجم بالزبدة ثم نقوم بفرد العجين فى الصينية.
- يتم وضع المكسرات حسب الرغبة فوق العجين قبل إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونضيف إليها الشربات وهى ساخنة ثم تترك حتى تبرد وتقدم فى أطباق التقديم وبالهنأ والشفا.
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