أهم سر لنجاح البسبوسة بوصفة تنافس المحلات والطعم لذيذ جداً

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة والتي تتمتع بمذاق رائع، ومن أسرار نجاح البسبوسة بعض الخطوات التي إذا قمتي بتطبيقها جيداً سوف تحصلين علي ألذ وأشهي طعم، كما أن البسبوسة من الحلويات الشرقية التي تقدم فى رمضان بعد وجبة الفطار مع الكنافة والقطايف وغيرها من الحلويات اللذيذة التي يفضلها كل أفراد الأسرة لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسبوسة رمضان بعد أن نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بوصفة تنافس المحلات.

أسرار نجاح طريقة عمل البسبوسة بوصفة تنافس المحلات والطعم لذيذ

بعض السيدات قد لا تتقن عمل البسبوسة مما تضطر إلي شراؤها من المحلات، ولكن لا تعرفين مدي نظافة الأدوات والأيدي المستخدمة في إعدادها في حين أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة من حيث المكونات أو طريقة التحضير.

لذا في هذا المقال سوف أقدم لكم أسرار نجاح طريقة عمل البسبوسة بوصفة تنافس المحلات والطعم لذيذ جداً وستنال إعجاب أفراد أسرتك

3 أكواب سميد ناعم.

كوب إلا ربع من السمن.

ثلثي كوب من جوز الهند الناعم.

كوب من الحليب.

1/2 كوب شربات ثقيل.

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من الماء.

شريحة ليمون.

مقادير عمل البسبوسةمقادير شربات البسبوسةخطوات تحضير البسبوسة

أولي الخطوات نقوم بتحضير شربات البسبوسة وهي أن نضع السكر والماء في قدر صغير علي النار، ثم نقلب من المنتصف دون الجوانب ونضع شريحة الليمون ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق، وبعدها نغلق النار.

نقوم بتحضير البسبوسة وهي وضع السميد وجوز الهند في وعاء عميق، ثم نضيف السمن ونقلب دون الضغط عليها كثيراً وهذا سر من أسرار نجاحها.

نضع الحليب والسكر والشربات الثقيل علي النار حتي يدفأ وليس الوصول لدرجة الغليان، وهذا سراً أخر ونضيف الخليط إلي السميد ونقلب جيداً مع مراعاة يكون الخليط سائل وليس سميك.

نقوم بدهن صينية مقاس 32 بالسمن ويجب أن تكون جوانب الصينية ليست عالية حتي لا تتشقق البسبوسة، وهذا من ضمن أسرار نجاحها أيضاً.

نقوم بتوزيع البسبوسة في الصينية حتي يخرج منها الهواء، والسر الأخير والأهم هو وضع البسبوسة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتي تتماسك.

نشعل الفرن علي درجة حرارة 200 ونضع صينية البسبوسة من أسفل لمدة 30 دقيقة، حتي تأخذ لوناً ذهبياً من الجوانب ثم نضعها من أعلي لمدة 5 دقائق حتي تأخذ اللون المضبوط.

نضع الشربات البارد علي البسبوسة ونقوم بدهن الوجه بالسمن، ونترك البسبوسة حتي تبرد تماماً لكي نتمكن من تقطيعها بكل سهولة وبالهناء والشفاء.

عدد اثنان كوب من السميد الناعم.

علبة زبادي كبيرة الحجم.

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كوب زيت.

كيس بيكنج بودر.

عدد 2 كيس فانيليا.

بيضة.

زبدة

جوز هند مبشور.

لوز مقشر أو فستق حسب الرغبة.

المكونات اللازمة لعمل بسبوسة رمضان بكل سهولة

طريقة تحضير بسبوسة رمضان