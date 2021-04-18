حضري أحلى كنافة بالقشطة في المنزل بكافة تفاصيلها وأسرار نجاحها زى المحلات

حضري أحلي كنافة بالقشطة في المنزل بكافة تفاصيلها ، تعتبر الكنافة من أشهر حلويات رمضان طبق رئيسي على المائدة يعشقها الكثير ، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها بمذاق رائع ، وتتنوع أشكال الكنافة منها الناعمة والخشنة وكنافة الحشوات ، وسوف نقدم لكي أسهل طرق عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بالذ طعم زى المحلات لتدهشي أفراد أسرتك وعائلتك سيدتي . طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بكافة تفاصيلها زى المحلات طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بكافة تفاصيلها زى المحلات المكونات 500 جرام من الكنافة .

2 كوب من الحليب .

كوب من السمن .

كوب من السكر البودر .

ملعقتان من النشا .

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة .

قطر أو شربات للتقديم . خطوات التحضير ضعي كل من الكنافة والسكر والسمن في وعاء مع التقليب جيداً باطراف الاصابع . قومي بوضع ثلثي كمية الكنافة في صينية لتغطية القاع والحواف . أسكبي القشطة بهدوء في الوسط . وزعي باقي الكنافة على القشطة حتي تغطي الصينية تماماً . ضعي الكنافة في الفرن واتركيها لمدة 30 دقيقة حتي تاخذ اللون الذهبي . اخرجي الصينية من الفرن واسكبي القطر أو الشربات الدافئ . تحضير القشطة ضعي كل من النشا والحليب والفانيلا في وعاء مع التقليب بمضرب يدوي حتي تمام الذوبان .

ضعي الوعاء على النار مع التقليب حتي الغليان وستحصلين على قشطة متماسكة . طريقة عمل الكنافة بالكريمة طريقة عمل الكنافة بالكريمة المكونات 500 جرام من الكنافة .

2 كوب من الحليب .

كوب من السمن .

كوب كريم شانية .

2 ملعقة من الدقيق .

ملعقة من الفانيلا .

فستق حلبي للتزيين .

قطر او شربات للتقديم . خطوات التحضير ضعي الكنافة في وعاء واضيفي اليها السمن والسكر مع التقليب باصابعك بلطف . ضعي نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بالسمن ووزعيها جيداً بالتساوي . لتحضير الكريمة ضعي كل من الحليب والنشا والفانيلا في وعاء على النار وبمضرب يدوي قلبي بهدوء . اتركي المزيج حتي يبرد ثم أضيفي اليه كوب من كريم شانتية . اسكبي الكريمة على الكنافة مع التوزيع جيداً . ضعي النصف الباقي من الكنافة فوق الكريمة بشكل متساوي . ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقية حتي تاخذ اللون الذهبي. اخرجي الكنافة واسكبي القطر عليها . الوسوم

حضري أحلي كنافة بالقشطة في المنزل بكافة تفاصيلها ، تعتبر الكنافة من أشهر حلويات رمضان طبق رئيسي على المائدة يعشقها الكثير ، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها بمذاق رائع ، وتتنوع أشكال الكنافة منها الناعمة والخشنة وكنافة الحشوات ، وسوف نقدم لكي أسهل طرق عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بالذ طعم زى المحلات لتدهشي أفراد أسرتك وعائلتك سيدتي . طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بكافة تفاصيلها زى المحلات طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بكافة تفاصيلها زى المحلات المكونات 500 جرام من الكنافة .

2 كوب من الحليب .

كوب من السمن .

كوب من السكر البودر .

ملعقتان من النشا .

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة .

قطر أو شربات للتقديم . خطوات التحضير ضعي كل من الكنافة والسكر والسمن في وعاء مع التقليب جيداً باطراف الاصابع . قومي بوضع ثلثي كمية الكنافة في صينية لتغطية القاع والحواف . أسكبي القشطة بهدوء في الوسط . وزعي باقي الكنافة على القشطة حتي تغطي الصينية تماماً . ضعي الكنافة في الفرن واتركيها لمدة 30 دقيقة حتي تاخذ اللون الذهبي . اخرجي الصينية من الفرن واسكبي القطر أو الشربات الدافئ . تحضير القشطة ضعي كل من النشا والحليب والفانيلا في وعاء مع التقليب بمضرب يدوي حتي تمام الذوبان .

ضعي الوعاء على النار مع التقليب حتي الغليان وستحصلين على قشطة متماسكة . طريقة عمل الكنافة بالكريمة طريقة عمل الكنافة بالكريمة المكونات 500 جرام من الكنافة .

2 كوب من الحليب .

كوب من السمن .

كوب كريم شانية .

2 ملعقة من الدقيق .

ملعقة من الفانيلا .

فستق حلبي للتزيين .

قطر او شربات للتقديم . خطوات التحضير ضعي الكنافة في وعاء واضيفي اليها السمن والسكر مع التقليب باصابعك بلطف . ضعي نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بالسمن ووزعيها جيداً بالتساوي . لتحضير الكريمة ضعي كل من الحليب والنشا والفانيلا في وعاء على النار وبمضرب يدوي قلبي بهدوء . اتركي المزيج حتي يبرد ثم أضيفي اليه كوب من كريم شانتية . اسكبي الكريمة على الكنافة مع التوزيع جيداً . ضعي النصف الباقي من الكنافة فوق الكريمة بشكل متساوي . ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقية حتي تاخذ اللون الذهبي. اخرجي الكنافة واسكبي القطر عليها .

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