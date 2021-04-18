كنافة بالمانجو ، تعرف على أحلى الوصفات للكنافة بأرخص الأثمان

كنافة ، تلك هي الكلمة السحرية عندما نذكر كلمة حلويات رمضانية ، و انتشرت في الآونة الأخيرة وصفات عديدة وكثيرة للكنافة بعد أن كانت الكنافة مجرد تحلية بسيطة فتم إضافة عليها القشدة أحيانا ، بسكويت اللوتس أحيانا ، المانجو في أحيان كثيرة ، لذلك في تلك المقالة سيدتي نطلعك على أطعم و أشهى الوصفات لعمل كنافة حلوة تليق بالسفرة الرمضانية.

كنافة بالمانجو و طريقة عملها

في البداية سنطلعك عزيزتي على وصفة تقدم في أجمل و أفخم المطاعم بأسعار تقدر بمبلغ وقدره لغلاؤها ولكننا هنا نقدمها لكي بسهولة ويسر وسنطلعك على السر في السطور التالية

المقادير :-

نصف كيلو من الكنافة

ثلاثة أربع الكوب من السمن

شربات عادي أو شربات مانجو (ستجدين الطريقة سيدتي أسفل المقالة)

كريمة المانجو (ستجدين الطريقة سيدتي أسفل المقالة)

جيلي مانجو

4 حبات مانجو توضع في الفريزر ثم يتم إخراجها قبل الانتهاء من الطبقة الأولى

الطريقة :-

يتم تقطيع الكنافة إلى أن يتم تفتيتها إلى قطع صغيرة

نضع السمن المحضر سابقا على النار

نضع الكنافة المُقطعة سابقا على السمن المُذاب في وعاء كبير على النار مع تقليبها جيدا حتى تتشرب السمن جيدا ويتم التقليب إلى أن يصل اللون إلى الذهبي

عندما تصل إلى اللون الذهبي يتم إطفاء النار

نضع عليه الشربات (سواء شربات المانجو أو الشربات العادي) حتى يتشرب العجين ولكن لا يتماسك لذلك من الممكن عدم وضع الكمية كاملة

نأتي بصينية (الحجم اختياري) ويتم دهنها بالسمن ونضع بها الكنافة ويتم توزيعها على طول الصينية بأجزاء متساوية حتى تصل النار لها كلها

نقوم بعمل الكريمة (ستجدين طريقتها أسفل سيدتي) ثم نضعها على الصينية من فوقها كطبقة أولى

نقوم بتقطيع المانجو مكعبات ويتم توزيعها على الصينية

نحضر الجيلي وهو في بداية مرحلة التجميد (لم يتجمد) وندهن به المانجو (يحافظ على المانجو أكثر من يوم)

كوبين من الكريم شانتيه ، أو كريمة لباني خام

كوب من السكر البودرة أو نصف كوب

كوب من عصير المانجو المخفف بنصف كوب مياه

يتم تقليبهم بالضرب عليهم والخفق إلى أن يصبح مخفوق

في البداية ننوه أننا نقوم بعمل الشربات (لكي يجعل طعم جميل و تصبح لينة غير قاسية)

كوب من اللبن البودرة (لا يشترط نوع معين)

كوب من السكر البودرة

نصف كوب من عصير المانجو الخفيف الغير محلى

نضع الخليط فوق بعضه ونخلطه في الخلاط أو يدويا

نأتي بعبوتين من الجيلي الجاهز بطعم المانجو و نفرغهم ونضع عليهم كوب واحد من الماء ثم نقلبهم جيدا وضعهم في الثلاجة إلى ان يكون في بداية تجميده

طريقة عمل كريمة الكنافةطريقة عمل طبقة الجيلي

وفي النهاية نتمنى لكي عزيزتي الاستمتاع بتلك الوصفة وبالهناء والشفاء.