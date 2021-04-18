طريقة قلي السمبوسة في القلاية الهوائية بدون ماتشرب زيت؛ القلاية الهوائية من الأدوات الحديثة التي ظهرت مؤخراً وهي أداة تستخدم لقلي الأطعمة بملعقة واحدة من الزيت أو بدون زيت، لذلك فهي مهمة جداً للأشخاص الذين يحبون تناول الأطعمة المقلية بكثرة مثل السمبوسة وغيرها من الأطعمة المقلية الشهية ، ومن خلال التالي نتعرف معكم على ازاي نقلي السمبوسة في القلاية الهوائية بدون ماتشرب زيت.

طريقة قلي السمبوسة في القلاية الهوائية بدون ماتشرب زيت

تُعد السمبوسة من المعجنات المفضلة لدى العديد حيث يتم حشوها بالخضروات والفراخ والحشوات المخلتفة ثم نقليها في الزيت، لكن يفضل تقليل تناول الزيت حتى لا يؤثر على الصحة، لذلك يمكن قلي السمبوسة في القلاية الهوائية بدون زيت، لذلك نقدم لكم طريقة قلي السمبوسة في القلاية الهوائية بدون ماتشرب زيت.

علبة من السمبوسة الجاهزة.

ملعقة صغيرة من الزيت.

كوب من البصل المفروم.

كوب من الجزر المبشور.

كوب من الذرة.

عدد 2 صدر دجاج مسلوق.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة من الكاري.

ملعقتان من الطحين.

كوب من الفلفل الأخضر.

في البداية نبدأ بتجهيز الحشو بوضع البصل والفلفل والجزر في قلاية فيليبس ثم نضيف الذرة والملح والفلفل الأسود وملعقة الزيت.

ثم نضيف الذرة والملح والفلفل الأسود وملعقة الزيت. نقلب المكونات ثم نضيف الكاري وذلك على درجة حرارة 200 درجة.

نضيف الدجاج ونقلب حتى تنضج المكونات.

نقوم بإذابة الطحين في كمية قليلة من الماء حتى يتكون خليط سائل ونتركه جانباً.

نفرد السمبوسة، ونضع ملعقة صغير من الحشو على الطرف، ثم نقوم بلفها، ودهن الأطراف بمزيج الطحين حتى تغلق جيداً.

يتم رص السمبوسة في القلاية الهوائية فيليبس ، ونقليها لمدة عشر دقائق تقريباً.

، ونقليها لمدة عشر دقائق تقريباً. هكذا نكون تعرفنا علي طريقة قلي السمبوسة في القلاية الهوائية بدون ماتشرب زيت.

تُعد السمبوسة نوع من المعجنات يحبها الكبار والصغار، ولكنها تحتوي على الدهون والكربوهيدرات معاً وذلك نتيجة لقليها في الزيت، ولكن يمكن تحضيرها في الفرن أو في القلاية الهوائية حيث أن استخدام أي طريقة منهم تساعد على تقليل الدهون بها بنسبة كبيرة تصل إلى النص.

السمبوسة التي يتم قليها في الزيت بوزن 15 جرام تحتوي على 100 سعر حراري أما السمبوسة التي تحضيرها في القلاية الهوائية تحتوي على 50 سعر حراري فقط.

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هكذا نكون قدمنا لكم مقال يحتوي على طريقة قلي السمبوسة في القلاية الهوائية بدون ماتشرب زيت، والسمبوسة في القلاية الهوائية كم سعرة حرارية.