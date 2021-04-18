طريقة عمل شوربة الدجاج بالشعيرية الخفيفة للتناول على الإفطار

شوربة الدجاج بالشعيرية ، تعد الشوربة بوجه عام من أكثر الأشياء الاساسية التي يجب تناولها على الإفطار في شهر رمضان، لأنها تعمل على تدفئة المعدة بعد الصيام لمدة طويلة كما تعمل على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن والبروتينات، حيث يدخل في إعدادها الخضروات والماء واللحوم والبقوليات وكل هذه المكونات مهمة جداً لتغذية الجسم، ويوجد أنواع مختلفة من الشوربة منها شوربة لسان العصفور وشوربة الدجاج بالأرز وشوربة العدس وكثير من الأنواع الأخرى، واليوم سوف نتحدث عن مكونات شوربة الدجاج بالشعيرية وطريقة تحضيرها بكل سهولة.

مكونات عمل شوربة الدجاج بالشعيرية

تتكون شوربة الدجاج بالشعيرية من عدة مكونات وهي كالآتي:

قطعتان من صدور الدجاج مخلية من العظم.

ثلاثة أرباع كوب من الشعيرية.

حبة كبيرة من البطاطس (مقطعة إلى مربعات صغيرة).

حبة واحدة من البصل.

4 ملاعق صغيرة من الزبدة أو السمنة.

2 حبة كبيرة من الجزر المبشور.

ورقة لورا.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عود من القرفة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

6 أكواب من الماء.

2 ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

طريقة الإعداد والتحضير

تتم طريقة عمل الشوربة بعدة أنواع مختلفة وهذه الطريقة كما يلي:

نحضر إناء ونضع به الزبدة أو السمنة ونضعه على النار حتى تذوب، ثم نضع فيها صدور الدجاج المقطعة بعد غسلها جيداً ونستمر في تقليبها حتى يتغير لونها. نسكب الماء على الدجاج ونتركه على نار متوسطة الحرارة حتى يغلى ونقوم بإزالة الرغوة باستخدام الملعقة. نضع على هذا الخليط البصل المقطع وورق اللورا وعود القرفة والملح والفلفل الأسود ونقلب جميع المكونات. نغلق الإناء ونتركه على نار هادئة حتى يتم نضج الدجاج. بعد ذلك نضيف عليها البطاطس والشعيرية والجزر والطماطم ونقوم بالتقليب، ثم نترك الإناء لمدة 5 دقائق أو أكثر حتى تنضج جميع المكونات وتصبح طرية.

فوائد تناول الشوربة في رمضان

لتناول الشوربة على الإفطار فوائد مهمة وهي كالتالي: